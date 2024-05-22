Chat Lock| واتساب يختبر ميزة خرافية جديدة لمنع اختراق حسابات المستخدمين

كشف تقرير جديد أن تطبيق المراسلات الفورية واتساب بصدد اختبار ميزة جديدة، ما زالت قيد الإختبار والتجربة، ومن شأن هذه الميزة أن تعمل على حماية حسابات المستخدمين من الإختراق، وذلك لمزيد من الخصوصية لمستخدمي التطبيق الأكثر شعبية في العالم مقارنةً بتطبيقات المراسلات الأخرى.

ميزة واتساب الجديدة

ميزة واتساب الجديدة

ووفق التقارير الواردة بشأن تحديث واتساب الجديد، فإن الميزة المختبرة تتيح للمستخدمين إمكانية قفل الدردشة عن الأجهزة المرتبطة بنفس الحساب، وكانت ميزة WhatsApp لقفل الدردشة قد اتيحت العام الماضي، ولكنها كانت حصرية بشأن التطبيق الأساسي، وليس للأجهزة المرتبطة، مثل واتساب على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب أو واتساب ويب.

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وتتيح ميزة قفل الدردشة أو Chat Lock إخفاء الدردشات من خلال رمز المرور أو من خلال المصادقة الثنائية البيومترية، وجاءت ميزة قفل الدردشة للأجهزة المرتبطة في الإصدار التجريبي رقم 2.24.11.9 الخاص بنظام الأندرويد.

ويقوم المستخدم بقفل الدردشة لإخفاء المحادثات من تبويب الدردشات، الأمر الذي يضمن طبقة حماية إضافية للمستخدمين، ويحتاج المستخدم إلى إدخال كلمة المرور والتمرير لأسفل من أجل الوصول إلى الدردشة المغلقة.