لعبة Carmageddon الأكثر إثارة ومتعة على متجر جوجل بلاي للاندرويد وللكبار فقط

أحد أكثر اللعبات تشويقًا وإثارة على متجر جوجل بلاي للاندرويد، لعبة Camageddon الأكثر جنونًا وبدون قواعد، إنها أحد السباقات المفضلة لدى محبي السرعة الجنونية والفوضى العارمة في الطرقات والشوارع، في هذه اللعبة سيتحتم على المنافسين التسابق مع الآلات الأخرى وليس مجرد الوصول إلى خط النهاية أولًا، وبالإضافة لذلك يتعين عليهم أيضًا تدميرهم وبالتأكيد ليست تلك بالمهمة السهلة.

لعبة camageddon من متجر جوجل بلاي للاندرويد

في هذه اللعبة الشيقة camageddon يحصل فيها المتسابقين على مجموعة كبيرة ومتعددة ومختلفة من السيارات تحت تصرف اللاعبين، ولكن لتغيير السيارة أو ترقية سيارة موجودة، فأنت في هذه الحالة بحاجة إلى ربح المال، تتم إضافة الأموال إلى حسابك الافتراضي وتتيح لك كل شيء تقريبًا مثل تدمير السيارات المعارضين وتدمير مشاكل المرور وهزيمة المدنيين.

لعبة camageddon للكبار فقط

لعبة camageddon لعبة الكبار فقط حتى أنه على متجر جوجل بلاي للاندرويد مكتوب أنها مناسبة لما فوق 17 عام، لذلك لا تدع اللعبة للأطفال الصغار، لأن المتسابقين الذين تسقطهم بسيارتك يتحولون إلى فوضى دموية عارمة، اللعبة تحتوي على العديد من المشاهد الدموية، حيث يمكنك سحق الحيوانات وسكان المدينة وتحطيم السيارات في القمامة، وفي النهاية لابد من الفائز والذي سيكون النجاح حليفه والذي يستطيع القيام بتفجير سيارات جميع الخصوم ويقضي على أكبر عدد ممكن من المشاة.

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مميزات لعبة camageddon

لعبة الأكشن camageddon أو لعبة سيارات الموت يتم فيها الكثير من المطاردات الكبيرة من خلال التسابق مع سيارات المتسابقين الآخرين مما يصل باللعبة لمرحلة عالية من التشويق والإثارة.

• تتميز اللعبة بتعدد السيارات الحديثة قد تصل لأكثر من 50 سيارة.

• تمتلك اللعبة واجهة مرنة وسلسلة.

• تضم اللعبة عدد كبير من الخرائط الهامة وذلك لمعرفة جميع الاتجاهات والطرق.

• تحتوي اللعبة على العديد من المراحل التي يطغو عليها نوع من الصعوبة تتمثل في الشوارع والمدن التي تعمها الفوضى.

• اللعبة متواجدة على متجر جوجل وكذلك أبل ستور هذا إلى جانب وجود نسخة منها خاصة بالويندوز.