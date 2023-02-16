مود الصناديق الغريبة في ماينكرافت

هل مللت من الصناديق العادية في ماينكرافت؟ لأن هذا الشيء أصبح ممل لجميع اللاعبين بسبب شكل الصناديق الاعتيادي والممل ولا يمكنك أن تصنع أشكال مختلفة ومميزة من الصناديق لأنها طبيعة اللعبة من هنا جاءت فكره مود الصناديق المميز وأصبح لدينا العديد من الاختيارات وقت صناعة الصناديق لتغيير لونها أو شكلها بشكل كامل ولقد انتشرت العديد من المودات في هذا الشأن ولاقت هذه المودات العديد من الترحيب بين اللاعبين واستمتاعهم بهذا الشيء المميز لأنه ساعدهم في التصميم الخاص بهم سواء في منازلهم الخاصة أو في السيرفر الخاص بهم أو سهوله صنعهم التي لا تتطلب مجهودا كبيرا من اللاعب للحصول عليها أو شكلها الفريد وخصائصها المميزة وسوف نستعرض أحد أفضل المودات في هذا الشيء.

يتميز هذا المود الرائع بشكله الجذاب حيث يمكنك الحصول على الكثير من الصناديق بأشكال مختلفة وأحجام مختلفة حيث تكمن قوة الصندوق في الحجم الخاص به علي حسب المادة التي تم صنعة منها مثل أن الصندوق الخشبي يكفي لتخزين نفس حجم الصندوق العادي وباقي أنواع الصناديق يمكن صنعها من العديد من المواد المختلفة منها الصندوق الحديدي أو الصندوق الذهبي أو الصندوق الماسي أو الصندوق النحاسي وسوف تجد العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة في هذا المود الرائع ويمكنك الاستفادة من هذا المود بشكل كبير حيث يمكنك أن تصنع مثلا الصندوق الماسي وسوف تحصل علي مساحة كبيرة جدا مقارنة بالصندوق العادي، لتحميل المود اضغط هنا.

يحب عليك أن تبدأ في استعمال هذا المود وأن تبدأ بصناعة الصناديق الجديدة بشكل سلس بدلا من الحصول على العديد من الصناديق العادية لتأدية نفس الغرض لكن تكون مساحة الصناديق صغيرة وتأخذ مساحة كبيرة مقارنة بهذا المود الذي يمكنك أن تصنع صندوقا من مادة قوية وتكون مساحة هذا الصندوق كبيرة بشكل لا يصدق حيث يمكن أن يصل حجم الصندوق الواحد بما يقارب المائة واثنتين وستين مساحة يمكنك التخزين فيها بكل سلاسة ويسر ويمكنك أن تصنع الشكل الذي تريده أيضا لكي تجعل المكان متناسقا مع الأشكال الجديدة الخاصة بالصناديق، لتحميل المود اضغط هنا.

يمكنك أن تبدأ في صنع الصناديق بعد تحميل المود وإضافته داخل ملفات اللعبة وإعادة تشغيل السيرفر الخاص بك ويمكنك الاستعلام عن طريقة صنع الصناديق من داخل الصفحة الخاصة بالمود لزيادة التأكيد تكون بنفس الشكل العادي لكن أولا يجب عليك صنع صندوق عادي وأن تضع المادة المراد تحويل الصندوق إليها حول الصندوق.