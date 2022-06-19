عملة البيتكوين Bitcoin تواصل انهيار الأسعار… فما هي الأسباب؟

تواصل العملة المشفرة Crypto Currency الأولى في عالم العملات البديلة Alt Coins وهي عملة البيتكوين Bitcoin، الهبوط الحاد في السعر بشكل متسارع منذ ما يقرب من شهرين متواصلين وصاحب ذلك انهيار في القيمة السوقية لعملة البيتكوين BTC وعدد كبير من العملات الإلكترونية Digital Currency الأخرى وأدى ذلك إلى انهيار في سوق تداول الكريبتو عموما.

وصل سعر البيتكوين حتى 18400 دولار أمريكي وهو مستمر في الانخفاض ويقدر ذلك الانخفاض بنسبة حوالي 32% وذلك في آخر أسبوع فقط من التداولات، وذلك بعد محاولات تصحيح المسار وارتفاع السعر إلى 21 ألف دولار منذ تداولات أمسِ.

تعد عملة البيتكوين Bitcoin هي حجر الأساس في سوق العملات المشفرة Crypto Currency وهي المؤشر الرئيس لمدى تقدم هذا المجال، إذ تسيطر وحدها على حوالي 46% من حجم التداولات في هذا السوق وذلك على جميع المنصات.

خسائر سوق العملات المشفرة Crypto Currency وعلى رأسها عملة البيتكوين Bitcoin يرجعه بعض المحللين إلى عدة أسباب أهمها التضخم الكبير في سعر الدولار الأمريكي الجاري الآن في الولايات المتحدة ويعد الأضخم منذ حوالي أربعون عام.

وهو إلى ذلك من الأسباب الهامة أيضا تباطؤ سلاسل الأمداد بسبب الحروب والصراعات الدائرة في منطقة شرق أوربا وتأثيرها على حجم التجارة العالمية صاحب ذلك انهيار في بعض الأسواق وسبب ركود كبير في التجارة العالمية وخصوصا التي تعتمد على النقل البحري.

إضافة إلى ذلك الانهيار المفاجئ في نظام Terra البيئي وما صاحب ذلك من انهيار العملات المشتقة منه منها عملة لونا Luna.