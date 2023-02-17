أجود العروض وأفضل الخصومات على جوال iPhone 14 Pro في السعودية وفر حتى 400 ريال

تتنافس العديد من المتاجر ومزودي الخدمات على طرح أجود العروض وأفضل الخصومات على جوال iPhone 14 Pro في السعودية؛ حيث يعد الهاتف بمميزات جيدة وإمكانيات رائعة تنافس الطراز الأحدث منه iPhone 14 Pro Max.

عروض iPhone 14 Pro في السعودية

وفيما يلي أجود العروض المتاحة حاليًا على أفضل الخصومات على جوال iPhone 14 Pro في السعودية.

سعر ايفون 14 برو إكسايت

يوفر متجر إكسايت Xcite السعودية جوال آبل ايفون 14 برو، 5 جي، بسعة 256 جيجابايت، باللون الفضي، بخصم 6% وذلك بسعر 4899 ريال بدلًا من 5199 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.

كما تتوفر السعة الأكبر بحجم 1 تيرابايت، وباللون البنفسجي الغامق المثير بسعر 6999 بدلًا من 7199 ريال أي بخصم يصل لنحو 3%، شامل ضريبة القيمة المضافة.

ايفون 14 برو اكسترا

يطرح متجر اكسترا خصمًا يصل إلى 3.22% على جوال ابل أيفون 14 برو، الجيل الخامس، 512 جيجا، باللون البنفسجي، وذلك بسعر 5999 بدلًا من 6199 ريال أي بتوفير 200 ريال يمكن استغلالهم لشراء ملحقات الجوال.

وبإمكانك دفع 287 ريال على 36 شهرًا مع تسهيل.

أما السعة الأقل بحجم 256 جيجا، فتتوفر على المتجر نفسه باللون الذهبي، بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال أي بخصم 5.77% وتوفير 300 ريال، وبإمكانك دفع 235 ريال على مدة 36 شهرًا.

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ايفون 14 برو تابي

يطرح متجر orjeen جوال ابل‎‎ ‎‎ايفون 14‎‎ برو 512 جيجا، 5G، باللون البنفسجي الغامق، نسخة الشرق الأوسط، بسعر 6299 بدلًا من 6499 ريال، وبإمكانك التقسيط مع تابي عن طريق تقسيم المبلغ إلى 4 دفعات شهرية فقط بقيمة 1574 ريال.

أما ابل‎‎ ‎‎ايفون 14‎‎ برو 256 جيجا، 5G، بنفسجي غامق فيتوفر بسعر 5299 بدلًا من 5699 ريال أي يمكنك توفير ما يصل إلى 400 ريال، أو بإمكانك قسمها إلى 4 دفعات بقيمة 1324 شهريًا.

ويُنصح باتباع الخطوات التالية في حال أردت إتمام الدفع مع تابي، وذلك على النحو التالي:

اختر Tabby قبل إتمام الشراء، الخطوة التالي هي إدخال البيانات ومعلومات البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية، بعد ذلك قم بتقسيط المشتريات على 4 دفعات شهرية، وأخيرًا تابع هاتف لأنه سيتم إرسال رسالة نصية لتذكيرك بموعد الدفعات.

ايفون 14 برو 128

يعرض متجر أمازون السعودية جوال ايفون 14 برو الجديد من ابل، بسعة 128 جيجا، واللون الفضي، بسعر 4499 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويمكنك الشراء بالأقساط بفائدة صفر% ودفع 374.92 ريال لمدة 12 شهرًا مع بنوك مختارة.

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ايفون 14 برو 128 بنفسجي

يفضل العديد من المستخدمين شراء ىيفون 14 برو 128 جيجا باللون البنفسجي الذي تعرضة شركة آبل لأول مرة في سلسلة هواتفها آيفون 14، وهو يتوفر على متجر جرير بسعر 4699 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما يمكنك التقسيط على 3 دفعات بمبلغ 1623 شهريًا مع تمارا أو الاستفادة بخصم 20% عند استخدامك البطاقات الائتمانية من بنك الجزيرة بحد أقصى 200 ريال.

عروض زين على ايفون 14 برو 256

يوفر متجر زين عرضًا فريدًا من نوعه، حيث يتيح تقسيط iPhone 14 Pro سعة 256 جيجا، اللون الذهبي، مع باقة إما برقم جديد أو بنقل رقمك إلى زين.

ويمكن شراء الجهاز فقط بـ 5199 ريال علمًا بأنه متاح بدءاً من 376 ريال شهريًا مع خدمة تمام أو شراء جهاز مع باقة وذلك متوفر بدءاً من 430 ر.س شهريًا مع باقة شباب مفوتر 199.

عرض ايفون 14 برو 256 جرير

يعرض متجر جرير الجوال ‎سعة 256 جيجابايت، اللون ال‎ذهبي، ‎5‎G‎‎، بسعر 4899 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك نزولًا من سعر 5199 أي بخصم يصل إلى 5%.

ويمكنك تقسيط المبلغ على 3 دفعات بقيمة 1690 ر.س شهرياً، شامل رسوم الخدمة، بإمكانك أيضًا الاستفادة بخصم 20% عند استخدامك البطاقات الائتمانية من بنك الجزيرة بحد أقصى 200 ريال.

ايفون 14 برو 256 بنفسجي

وأخيرًا، يوفر متجر بي السعودية الجوال بسعر 5199 ريال شامل الضريبة، ويقدم عرضًا خاصًا حيث يقول: اشترِ قطعة واحصل على قطعة واحدة بخصم 10% من التصنيفات التالية: ابل ايفون 14 برو، 256 جيجا، بنفسجي أو أيفون 14 برو.