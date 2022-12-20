افضل العاب الاندرويد في نهاية عام 2022

العاب اندرويد بدون نت هذا ما سوف نتكلم عنه في هذا المقال فتابع معنا، أصبحت الألعاب الموبايل مصدر ممتاز للتسلية, وواحدة من أفضل طرق لقتل الملل في أوقات الانتظار, والحصول على بعض المتعة, ولكن أغلب الألعاب الموجودة تحتاج الى اتصال بالانترنت سواء عن طريق شبكة الجوال أو wifi, ولكن في بعض الأحيان لا يمكنك ان تحصل علي الانترنت, وفي هذه الأوقات يكون أفضل خيار هو الاحتفاظ ببعض العاب للاندرويد, التي تعمل دون اتصال بالانترنت Offline Android Games.

ويوجد العديد من الألعاب على متجر Google play، ولكن أغلب هذه الألعاب تحتاج الى اتصال انترنت سواء كان من خلال شبكة الهاتف، أو إذا كانت اللعبة تحتوي على جرافيك عالي فسوف تحتاج إلى إتصال بشبكة Wifi، لكي لا تستنفذ باقة الإنترنت الخاصة بك، ويوجد ايضًا مجموعة رائعة من الالعاب التي تعمل بدون انترنت، العاب مسلية جداً، وبالتأكيد سوف تحتاج إليها تضيع أوقات الملل، ويمكنك استعمال هذه الألعاب لتضيع الوقت أثناء فترة الانتظار, او أذا كنت في مكان لا يوجد تتوفر على أنترنت,لذلك السبب سوف نقدم لكم في هذا الموضوع أفضل 5 العاب اندرويد بدون نت, العاب تشتغل بدون نت مسلية .

تحميل افضل 5 العاب اندرويد بدون نت

ما هي أفضل العاب تشتغل بدون نت على Android ؟ يمكنك اكتشاف أفضل الألعاب على متجر GooglePlay والتي يمكن تشغيلها بدون اتصال بالشبكة, وفي هذا الموضوع اخترنا لكم أفضل العاب اندرويد بدون نت الموجودة على متجر بلاي.

1- Once Upon a Tower‏

لعبة Once Upon a Tower واحدة من العاب الاندرويد الجديدة, قصة اللعبة جميلة جداً وتدور أحداث اللعبة, حول أميرة محجوزة أعلي برج شاهق, وبدلاً من أي يأتي الامير لانقاذ الاميرة, فإن الأمير ميت، وتحاول الأميرة الخروج من البرج عن طريق الحفر بمطرقة, للهروب من التنين, وفي طريق الهروب على الأميرة ان تحارب الوحوش والعناكب,والحظر من الفخاخ المنتشرة في جميع أنحاء البرج.

يمكنك تحميل لعبة اميرة البرج مجاناً, من خلال زر التحميل التالي, والحصول على الكثير من المرح والمتعة في أوقات الانتظار الطويلة.

تنزيل لعبة Once Upon a Tower‏ مجانًا

2- Trial Xtreme 4

لعبة Trial Xtreme 4 هي لعبة سباق دراجات نارية للاندرويد, تتميز اللعبة بالتصميم ثنائية الأبعاد, والجرافيكس أكثر من رائع، تقوم فكرة لعبة Trial Xtreme 4 حيث عليك أن تركب الدراجة الخاصة بك, وتدخل في سباق يكون عدد المتسابقين فيه من اختيارك, بأمكانك ان تختار اما سباق ثلاثي او ثنائي او فردي اذا كنت تريد هذا, يجب عليك أن من سرعتك الى السرعة القصوى, للوصول بسرعة علي خط النهاية والفوز في السباق, هذه اللعبة الرائعة يمكنك أن تقول بأنها وحدة من أفضل العاب تشتغل بدون نت علي الأندرويد.

اللعبة من مشهورة جداً بلغ عدد تحميلات أكثر من 70.000.000 تحميل وهذا يدل على نجاح اللعبة، ويمكنك تحميل اللعبة لجهازك الاندرويد من الزر التالي.

تنزيل لعبة Trial Xtreme 4‏ مجانًا

3- Worms 3

لعبة Worms 3‏ الاصدار الثالث الأن متاحة لأجهزة الاندرويد, سلسلة العاب Worms حائزة علي جائزة من متجر App store الشهير لألعاب وتطبيقات ايفون كا واحدة من أفضل العاب اندرويد بدون نت.

حصلت اللعبة في وقت قصير على أكثر من مليون عملية تثبيت عن الطرح على متجر Google play, لعبة Worms 3 او الديدان هي لعبة استراتيجية بدورها القائم على الفوضى الذي تغلب عليه طابع من الكوميديا ​​السوداء, يمكنك في داخل اللعبة اختيار الديدان الخاصة بك مثل (الجندي الكلاسيكية-الكشاف-الثقيل). كل لديه مهارة فريدة خاصة بها والقدرة. والتي سوف تتناسب مع طريقتك في اللعب.

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4- Jetpack Joyride

Jetpack Joyride‏ واحدة من أشهر ألعاب الموجودة بين تطبيقات والعاب apk, وتصنف كواحدة من افضل العاب اندرويد بدون نت, حيث وصل عدد تحميلات اللعبة إلى أكثر من 500.000.000 وهذا ان دل على شيئ فيدل على نجاح اللعبة, فلا يمكن لأكثر من 500 مليون شخص ان يكونوا مخطئين، والسبب في نجاح اللعبة هيا الفكرة الفريدة، فالعبة لها قصة مختلفة عن أغلب العاب اندرويد بدون نت، ولهاذا يجب عليك تجربة هذه اللعبة.

تم تطوير اللعبة من قبل Halfbrick Studios, وكانت الفكرة هيا تصميم لعبة بسيطة ومسلية الي ابعد الحدود, وبالفعل نجت اللعبة في تحقيق الهدف منها.

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5- Sonic Dash

لعبة سونيك داش – Sonic Dash الشهيرة, هي لعبة شبيهة للعبة صب واي سيرفس, وهي عبار عن شخصية سونيك السريعة ترقد في مدمار سباق ويجب عليك اثناء الرقض, أن تجمع أكبر قدر من الحلقات الذهبية والحذر من الفخاخ الموجودة في كل مكان.

ما يجعل لعبة سونيك داش ,واحد من افضل العاب اندرويد بدون نت مصدرها موقع اب سيلو, هو الجرافيكس فالعبة تحتوي على الألوان زاهية ومذهلة بالإضافة إلى شخصيات ومستويات مثيرة مليئة بالتفاصيل وستعمل اللعبة بسلاسة إذا كان عندك جهاز قوي، وايضًا اللعبة تعمل علي جميع الهواتف بدون مشاكل او تهنيج. (ننصحك بتجربة اللعبة فهيا حقًا رائعة)

تنزيل لعبة Sonic Dash‏ مجانَا