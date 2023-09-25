تقنية

“Bedaya Tv”.. تردد قناة بداية السُّعُودية الجديد 2023 علي سهيل سات لمشاهدة البرامج الترفيهية

محمد عادل

تعد قناة بداية واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة التي تلقى اهتمام ملايين من المشاهدين، وذلك بناء على ما حققته القناة من نجاح كبير في وقت قصير من انطلاقها على جميع الأقمار الصناعية بشكل عام، حيث تعرض باقة من أفضل البرامج الترفيهية الشهيرة بجودة مشاهدة عالية، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة بداية الجديد على سهيل سات.

"Bedaya Tv ".. تردد قناة بداية الجديد 2023 علي نايل وعرب سات

"Bedaya Tv ".. تردد قناة بداية الجديد 2023 علي نايل وعرب سات

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- صورة 1 - "Bedaya Tv".. تردد قناة بداية السُّعُودية الجديد 2023 علي سهيل سات لمشاهدة البرامج الترفيهية

تردد قناة Bedaya Tv على سهيل سات

تقدم قناة بداية السُّعُودية عددًا من البرامج الترفيهية التي تحظى بمشاهدة عدد كبير من المتابعين في السُّعُودية، وفي جميع الدول العربية بشكل عام، ويمكن متابعة البث الفضائي الخاص بها، من خلال التردد الجديد على القمر الصناعي سهيل سات، وهو على النحو التالي:

  • التردد الجديد لقناة بداية على القمر الصناعي سهيل سات.
القمر الصناعي سهيل سات
التردد 11310
معامل الترميز 30000
 الاستقطاب رأسي
 تصحيح الخطأ 2/3

يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق قناة بداية على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي لمشاهدة القناة من خلال الإنترنت.

- صورة 2 - "Bedaya Tv".. تردد قناة بداية السُّعُودية الجديد 2023 علي سهيل سات لمشاهدة البرامج الترفيهية

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محمد عادل

كاتب مصري، بكالوريوس محاسبة، عاشق للكتابة، بأعمل في مجال الصحافة الإلكترونية منذ سنوات، أعشق التغطية المستمرة للأحداث بكل حيادية، أهوى القراءة والسفر.، والأهلي المصري هو حبي وعشقي الأبدي.

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تعليق 1
  1. 123456789 يقول

    عبدالله الشمري

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