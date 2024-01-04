Bard من Google يدخل مرحلة جديدة مع إصدار النسخة المدفوعة

في خطوة استراتيجية جريئة قامت شركة جوجل بتطوير نسخة مدفوعة من Bard ربوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي والذي قامت بطرحه ردا على ChatGPT من OpenAl، حيث جاء هذا التطوير من جانب شركة جوجل بهدف تحقيق دخل من الخدمة التي سوف يحصل عليها المستخدم، وذلك بعد انتهاء المدة المجانية التي سوف يستفيد بها كل مستخدم وهي 3 شهور، والتي عقب انتهائها سيكون المستخدم مضطرا إلى دفع ثمن استخدامه لهذه النسخة المطورة Bard Advanced.

جوجل تطلق نسخة مدفوعة من ذكاءها الاصطناعي Bard_ مصدر الصورة: تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي

جوجل تستهدف تحقيق دخل من الذكاء الاصطناعي بإطلاق نسخة مطورة مدفوعة من Bard

لجأت شركة جوجل إلى تطوير نسخة مدفوعة من Bard ربوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، حيث إنها كان لا يمكنها وضع الإعلانات ضمن Bard ربوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في بحث جوجل، لذا اتجهت إلى تحقيق الدخل من خلال إصدار النسخة المطورة Bard Advanced والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر الماضي، وتدل هذه الخطوة على جهود عملاقة التكنولوجيا لتحقيق الدخل من التقدم الذي أحرزته في مجال الذكاء الاصطناعي.

هذا وأوضحت شركة جوجل أنه ووفقا للشروط يمكن للمستخدمين من تجربة الإصدار المطور Bard Advanced لمدة ثلاثة أشهر مجانا، وبعد انقضاء مدة التجربة هذه سيضطر مستخدمي الخدمة من دفع ثمنها، وستكون النسخة المدفوعة Bard Advanced جزءا من Google One، ووفقا لما أعلنته جوجل في شهر ديسمبر الماضي، ومن المفترض إطلاق Bard Advanced في بداية 2024.

كما أشارت شركة جوجل أن الإصدار المطور Bard Advanced خضع لفترة اختبار مع مجموعة صغيرة من المختبرين، ويعني ذلك أن التعليمات البرمجية الموجودة ضمن موقع Bard الإلكتروني من الممكن أن تكون جزءا من بيئة الاختبار العامة، وبما أن العروض الترويجية والتفاصيل الخاصة بالأسعار موجودة في التعليمات البرمجية، فلن يكون هناك اضطرار إلى الانتظار لفترة طويلة حتي تصدره جوجل، ومن اللافت أن النسخة المطورة من Bard Advanced قد تدرج ضمن باقة Google One، حيث يتساءل الكثير عما إذا كانت سوف تتوافر لجميع المستويات أم ستكون مقتصرة على المستويات ذات التكلفة العالية ومساحة التخزين الكبيرة فقط.

وفي سياق متصل، أطقلت شركة جوجل في ديسمبر الماضي نموذج Gemini للذكاء الاصطناعي والذي يشمل مستويات ثلاث مختلفات، ويفترض أن يكون إصدار Gemini Ultra، الذي لم تكشف عنه شركة جوجل بعد، هو الذي سيتولى التحكم في Bard Advanced.