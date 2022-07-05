سعر ومواصفات Asus ROG Phone 6 Pro | وحش الألعاب الجديد

تم الإعلان رسميًا عن هاتف Asus ROG Phone 6 Pro الجديد والذي يستهدف فئة اللاعبين أو Gamers حيث يأتي بأقوى عتاد وإمكانيات ومواصفات موجودة في العالم، يقدم الهاتف تجربة ألعاب مميزة للغاية بسبب كثرة المميزات التي يوفرها الهاتف.

ينافس Asus ROG Phone 6 Pro هواتف أخرى تقدم نفس تجربة الألعاب مثل Xiaomi Redmi K50 Gaming وXiaomi Black Shark 4S Pro والذين يقدمون أعلى عتاد ومواصفات في الفترة التي صدروا فيها.

مواصفات Asus ROG Phone 6 Pro

الشاشة بحجم 6.78 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+.

دعم تردد 165 هيرتز.

دغم مليار لون.

دعم HDR10+.

بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus. المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني الأنوية 4 نانومتر. معالج رسومي Adreno 730 نظام التشغيل Android 12 المساحة التخزينية 512 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 18 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 “عدسة أساسية”

13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

5 ميجابيكسل “عدسة ماكرو”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل فريمات 24 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 12 ميجابيكسل. البطارية بسعة 6000 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 65 واط.

مميزات جوال Asus ROG Phone 6 Pro

علبة مميزة للهاتف بها جميع المرفقات والأكسسورات اللازمة مثل جراب لحماية الظهر، دبوس معدني، شاحن 65 واط، كابل USB Type-C. السوفت وير الخاص بالهاتف مميز للغاية وبه الكثير من الأشياء الرائعة التي تجعل تجربة الاستخدام ممتعة، كما به نظام مخصص يساعدك في تجربة الألعاب من خلال عرض درجة الحرارة وعدد الإطارات. تصميم رائع للغاية وبه الكثير من التفاصيل والألوان، مع خامات ممتازة من الزجاج والألومنيوم. به منفذ USB Type-C 2.0 في منتصف في الإطار الجانبي ليعطيك وضعية مريحة للشحن أثناء اللعب، كما يوجد منفذ USB Type-C 3.1 في الإطار السفلي. شاشة كبيرة بحجم 6.78 بوصة، من نوع AMOLED، بتردد 165 هيرتز، تدعم HDR10+، وشدة استضاءة تصل إلى 1200nits، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus. مساحة داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 مع 18 جيجابايت رام. وجود خلفيات كثيرة رائعة الشكل. مقاوم لرذاذ الماء بشهادة IPX4. يوجد شاشة OLED صغيرة في ظهر الهاتف تعرض لك أشكال معينة في بعض المواقف مثل استقبال المكالمات وشحن الهاتف ولعب الألعاب. معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 والذي يقدم أداء ممتاز للغاية في تشغيل جميع الألعاب على إعدادات مرتفعة بشكل مستقر وثابت مثل لعبة ببجي موبايل وفري فاير. إمكانية التحكم في معدل تحديث الإطارات سواء 165 أو 144 أو 120 أو 90 أو 60 هيرتز. نظام صوت ستيريو قوي يحتوي على 2 مكبرات صوت. دعم كافة المستشعرات مثل البصمة والتقارب والجيروسكوب والبوصلة. يوجد أزار إضافية في أحد إطارات الهاتف يمكنك استخدامها وتوظيفها في اللعبة لكي تسهل عليك. يوجد مبرد ROG AeroActive Cooler يمكنه تبريد الهاتف بشكل كبير لعدم ارتفاع حرارته، بالإضافة لاحتوائه على أزرار إضافية، ولكنه متوفر للشراء بشكل منفرد وغير مرفق مع الهاتف. يوجد يد تحكم KUNAI 3 GAMEPAD يمكنها أن تساعدك في ألعاب السباق والسيارات، ولكنها أيضًا متوفرة بشكل منفصل للشراء. دعم X-HAPTIC وهو الذي يعطي لك اهتزازات وحركات أثناء اللعب تجعلك جزءًا من اللعبة. دعم منفذ 3.5 مللي وهو شيء جميل أن نراه في هاتف رائد مثل هذا، حيث يمكنك من خلاله تشغيل سماعات أذن والحصول على تجربة صوت أفضل. بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير. دعم الشحن السريع بقوة 65 واط. دعم الشحن العكسي بقوة 10 واط.

عيوب جوال أسوس روج فون 6 برو

لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي. ضعف أداء الكاميرا السيلفي.

سعر هاتف Asus ROG Phone 6 Pro

الهاتف متوفر عالميًا بسعر 1300 يورو، أي ما يعادل 5,000 ريال سعودي، 25,000 جنيه مصري، 4,890 درهم إماراتي، 13,446 درهم مغربي، من الممكن أن يصدر في الفترة القادمة في دول الشرق الأوسط.