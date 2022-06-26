لعشاق الألعاب.. تسريبات بالصور لهاتف Asus ROG Phone 6 بمواصفات رائعة

كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة أسوس خلال هذه الفترة، من أجل إطلاق هاتف Asus ROG Phone 6 المميز لعشاق الألعاب، حيث ظهرت بعض المواصفات الرائعة والقوية للهاتف الجديد على منصتي Geekbench و TENAA تمهيداً لإطلاق الهاتف خلال الفترة القادمة، حيث حرصت شركة Asus على طرح عدد من المواصفات الرائدة من أجل إصدار هاتف مميز يجذب العديد من العملاء في ظل منافسة قوية مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

مواصفات هاتف Asus ROG Phone 6

من جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” أن الصور التي تمت إضافتها على منصة TENAA قد أوضحت التصميم الذي سينطلق به هاتف الألعاب قريباً، والذي من المقرر الإعلان عنه رسمياً في 5 يوليو القادم 2022.

الكاميرا

أظهرت الصور أن هاتف Asus ROG Phone 6 يأتي بتصميم جزيرة للكاميرا الخلفية ، والتي سوف تأتي بحجم أكبر، ومن المحتمل أن تتضمن إحدى الكاميرات عدسة فائقة الاتساع، والتي تأتي باللون الأزرق، وأن هناك عدسة ثالثة مما يُشير أن الهاتف سوف يأتي مزوداً بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

كما كشفت الصور عن وجود شاشة ثانية على ظهر الهاتف، مما يُشير إلى وجود شاشة ثانوية بالخلف على غرار الإصدار السابق من شركة أسوس ROG Phone 5 Ultimate، ولكن الهاتف الجديد سوف يحصل على شاشة أكبر في الحجم.

المعالج والذاكرة العشوائية

وفقاً للتسريبات سوف يعمل الهاتف الجديد من شركة أسوس بمعالج قوي ورائد من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، وهو من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت.

الشاشة

يحتوي هاتف أسوس المرتقب على شاشة رائعة بقياس 6.78 بوصة، وهي من نوع AMOLED، مع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية، مما يُضيف مشاهدة رائعة للمستخدم وممارسة الألعاب عليه بشكل ممتاز.

البطارية

يعمل هاتف Asus ROG Phone 6 ببطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، ومن المتوقع أن ينطلق هاتف أسوس للألعاب في شهر يوليو القادم.

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