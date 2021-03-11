سلسلة ASUS ROG Phone 5 بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 18 جيجابايت ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم

أطلقت شركة ASUS رسميًا جيلها الرابع من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب والتي تسمى سلسلة ROG Phone 5. تتضمن المجموعة ما مجموعه ثلاثة أجهزة ، وهي ROG Phone 5 و ROG Phone 5 Pro و ROG Phone 5 Ultimate. دعونا نلقي نظرة على مواصفاتها وميزاتها وأسعارها في هذه المقالة

تصميم سلسلة ASUS ROG Phone 5

تتميز سلسلة ROG Phone 5 الأحدث بتصميم أفضل من سابقتها (سلسلة ROG Phone 3). بدت هواتف العام الماضي باهتة للغاية بالنسبة إلى الهواتف الذكية للألعاب بالمقارنة مع المنافسين. قامت ASUS بإصلاح ذلك مع الطراز الجديدة.

كما هو مذكور في الإعلان، هناك ثلاثة أجهزة في التشكيلة. على الرغم من أن الثلاثة لديهم تصميم متطابق باستثناء اللون والشاشة الثانوية.

يتميز Vanilla ROG Phone 5 بمصفوفة نقطية RGB LED لشعار ROG (على غرار ROG Zephyrus G14 AniMe Matrix)، بينما يحتوي ROG Phone 5 Pro على شاشة POMLED ملونة تسمى ROG Vision. يتميز ROG Phone 5 Ultimate أيضًا بنفس شاشة ROG Vision ولكنها أحادية اللون. على أي حال، يمكن للمستخدمين تخصيص الإنارات على جميع التطبيقات الثلاثة.

علاوة على ذلك، توجد اللوحة الأم الآن في المنتصف وعادت سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم. الشاشة محمية بزجاج كورنينج غوريلا فيكتوس، والإطار من الألمنيوم، واللوحة الخلفية من زجاج كورنينج غوريلا 3.

بالنسبة للألوان، يأتي ROG Phone 5 Ultimate بلون أبيض واحد مع لهجة زرقاء بالإضافة إلى لمسة نهائية غير لامعة. من ناحية أخرى، يتميز ROG Phone 5 Pro بلون أسود لامع. أخيرًا، يمكن شراء ROG Phone 5 العادي إما بخيار اللون Phantom Black أو Storm White بلمسة نهائية لامعة.

مواصفات سلسلة ASUS ROG Phone 5

يتم تشغيل المجموعة بالكامل بواسطة Qualcomm Snapdragon 888 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1. يبلغ الحد الأقصى القياسي طراز Pro 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية 512 غيغابايت، ومع ذلك، يأتي الإصدار Ultimate مع ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 18 جيغابايت.

على الجانب الأمامي، تتميز هذه الهواتف الذكية بشاشة FHD + مقاس 6.78 بوصة (2448 × 1080 بكسل) من سامسونج Super AMOLED (E4) مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ، وزمن استجابة يعمل باللمس 24.3 مللي ثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز ، ومستشعر بصمة داخل الشاشة. تتميز هذه اللوحة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.4: 9 ونسبة تباين 1،000،000: 1 و 395 بكسل لكل بوصة ودقة ألوان Delta-E <1 و 800 شمعة في المتر المربع. تدعم الشاشة HDR10 + وتغطي 111٪ و 150.89٪ من التدرجات اللونية DCI-P3 و sRGB على التوالي.

على واجهة الاتصال، تدعم هذه الهواتف 5G و WiFi 6E و Bluetooth 5.2 و NFC ونظام GNSS ثنائي التردد (GPS و Globass و Galileo و BeiDou و QZSS و NavIC). بالنسبة للمنافذ، كما ذكرنا سابقًا، تحتوي الأجهزة على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ومنفذين USB من النوع C.

عند الحديث عن الكاميرات، فهي تتميز بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف تتكون من مستشعر أساسي Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل ووحدة عريضة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. هناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تشمل الميزات الأخرى لهذه الهواتف الذكية مستشعرًا للكشف عن المقبض، وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لـ AirTrigger 5، ومعالج Pixelworks i6، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، و Nokia OZO Audio، و Cirrus Logic CS35L45 Mono AMP، و ESS Sabre ES9280AC Pro QUAD DAC، والكثير من الميزات الموجهة نحو الألعاب، ونظام التشغيل Android 11. يحتوي طرازا Pro و Ultimate أيضًا على مستشعرين إضافيين للمس في الخلف.

جميع الهواتف الثلاثة مدعومة ببطارية مزدوجة 3000 مللي أمبير (6000 مللي أمبير في الساعة) مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات (مضمنة في العلبة) و Qualcomm Quick Charge 5.0. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في بعض المناطق، ستقوم ASUS بشحن الأجهزة بشاحن بقوة 30 وات.

أخيرًا وليس آخرًا، تبلغ أبعاد سلسلة ROG Phone 5 172.8 × 77.2 × 10.29 ملم ويزن 238 جرامًا.

أسعار سلسلة ASUS ROG Phone 5

سيتم بيع سلسلة ASUS ROG Phone 5 للعلامات التالية في أوروبا والهند.

هاتف ASUS ROG 5

8 جيجابايت + 128 جيجابايت – 799 يورو / 49999 يورو

12 غيغابايت + 256 غيغابايت – 899 يورو

16 جيجابايت + 512 جيجابايت – 999 يورو / غير متوفر

ASUS ROG Phone 5 Pro

16 غيغابايت + 512 غيغابايت – 1199 يورو

ASUS ROG Phone 5 Ultimate

18 غيغابايت + 512 غيغابايت – 1299 يورو

و لا توجد أخبار حول إطلاقه في الأسواق العربية حتى الآن

يُعادل هذا السعر بالمصري حوالي 15700 جنيه مصري.

كما يُعادل السعر بالسعودي حوالي 3750 ريال سعودي