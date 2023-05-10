الحقيقة الوحيدة الثابتة في الكون هي التغيير، فنجد أنه مع مرور الوقت يزداد أفق التفكير وتزداد المعرفة والثقافة، وهذا يساهم في تطور التكنولوجيا، ويساعد في إخراج ما لا يستطيع العقل البشري أن يتوقعه، ومن أحدث الانطلاقات التي ظهرت في الفترة الأخيرة الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ في احتلال الكثير من مجالات الحياة، ومن ثم حفظ للإنسان طاقته وجهده، فما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي؟ وما هي أهدافه؟ وما هي تخصصات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في السعودية بشكل خاص؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو أحد فروع العلم الحديث ذو النطاق الواسع، الذي يختص بعلوم الحاسب.

يهتم علم الذكاء الاصطناعي ببناء آلات ومعدات تحل محل القدرة البشرية؛ وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الابتكار والتحسين من مستوى الجودة.

وقد يعتبر الذكاء الاصطناعي أيضًا وسيلة جيدة؛ لجمع البيانات واستخدامها في الصورة الصحيحة، والتنبؤ بالمستقبل الأفضل واختيار الفرص الأصح.

التخصصات التي احتلها الذكاء الاصطناعي في المملكة

ولأن المملكة العربية السعودية من الدول الحريصة على مواكبة كل تطور يعيشه العالم، كان لا بد أن يحصل الذكاء الاصطناعي فيها على اهتمام كبير للغاية، وبذلك ظهرت له الكثير من التخصصات مثل:-

تخصص تحليل الصور.

تخصص التعرف على الوجه.

تخصص التعليم التكنولوجي.

تخصص الرؤية الحاسوبية.

تخصص التعرف على الكلام.

تخصص التحليلات التنبؤية.

تخصص التأمين الرقمي.

تخصص الإحصاء الكمي.

تخصص معالجة اللغة الطبيعية.

تخصص الشبكات العصبية.

تخصص كورتانا.

تخصص أنظمة التوصية.

تخصص الحوسبة المعرفية.

الجامعات السعودية التي تدرس تخصص الذكاء الاصطناعي

هناك العديد من الجامعات السعودية التي تدعم تدريس تخصص الذكاء الاصطناعي، مثل:-