“Apple Watch Ultra” أحدث ساعات آبل بتصميم شبابي ومزايا رائعة

تعتبر شركة آبل أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الساعات اليدوية، واليوم نقدم لكم Apple Watch Ultra أحدث ساعات آبل في 2022، وتأتي الساعة بتصميم شبابي ومميز، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الساعة.

مواصفات Apple Watch Ultra

وزن وأبعاد الساعة:

الوزن 61.3 غرام الطول 49 مم العرض 44 مم السُمك 14.4 مم

الشاشة:

نوع الشاشة أوليد حجم الشاشة 1.92 بوصة دقة الشاشة 410×502 بكسل كثافة البيكسلات 338 بكسل في كل إنش طبقة الحماية زجاج كريستال الياقوت

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم أيون الشحن اللاسلكي تدعم

سعر الساعة:

السعر في مصر 11600 جنيه السعر في أوروبا 800 دولار تاريخ الأسعار نوفمبر 2022

ملحوظة هامة: سعر الساعة بالدولار الأمريكي مع تحويل سعرها إلى عملات محلية يختلف سعرها من بلد لآخر.