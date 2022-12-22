تقنية

“Apple Watch Ultra” أحدث ساعات آبل بتصميم شبابي ومزايا رائعة

زياد محمد

تعتبر شركة آبل أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الساعات اليدوية، واليوم نقدم لكم  Apple Watch Ultra أحدث ساعات آبل في 2022، وتأتي الساعة بتصميم شبابي ومميز، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الساعة.

"Apple Watch Ultra" أحدث ساعات آبل بتصميم شبابي ومزايا رائعة 9 22/12/2022 - 12:53 م

مواصفات Apple Watch Ultra

مواصفات وسعر ساعة Apple Watch Ultra 2022 في السعودية

وزن وأبعاد الساعة:

الوزن 61.3 غرام
الطول 49 مم
العرض 44 مم
السُمك 14.4 مم

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الشاشة:

نوع الشاشة أوليد
حجم الشاشة 1.92 بوصة
دقة الشاشة 410×502 بكسل
كثافة البيكسلات 338 بكسل في كل إنش
طبقة الحماية زجاج كريستال الياقوت

"Apple Watch Ultra" أحدث ساعات آبل بتصميم شبابي ومزايا رائعة 3 22/12/2022 - 12:53 م "Apple Watch Ultra" أحدث ساعات آبل بتصميم شبابي ومزايا رائعة 4 22/12/2022 - 12:53 م

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم أيون
الشحن اللاسلكي تدعم

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سعر الساعة:

السعر في مصر 11600 جنيه
السعر في أوروبا 800 دولار
تاريخ الأسعار نوفمبر 2022

ملحوظة هامة: سعر الساعة بالدولار الأمريكي مع تحويل سعرها إلى عملات محلية يختلف سعرها من بلد لآخر.

"Apple Watch Ultra" أحدث ساعات آبل بتصميم شبابي ومزايا رائعة 7 22/12/2022 - 12:53 م "Apple Watch Ultra" أحدث ساعات آبل بتصميم شبابي ومزايا رائعة 8 22/12/2022 - 12:53 م

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زياد محمد

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

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