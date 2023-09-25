Apple A17 Pro vs Snapdragon 8 Gen 2: مقارنة المواصفات والمميزات

في هذا المقال سنقدم مقارنة شاملة بين Apple A17 Pro vs Snapdragon 8 Gen 2 وذلك عبر التطرف إلى الحديث عن مواصفات ومميزات كل منهما.

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مقارنة مواصفات Apple A17 Pro و Snapdragon 8 Gen 2

تابع الجدول التالي الذي نقدم من خلاله مقارنة مواصفات كل من معالج Apple A17 Pro ومعالج Snapdragon 8 Gen 2:

المواصفات Apple A17 Pro Snapdragon 8 Gen 2 النوى 6 8 خيوط المعالج 6 8 رقم نسخة Direct X 12 12 وحدة التظليل 768 768 رقم نسخة Open CL 2.0 2.0 نوع الذاكرة LPDDR5 LPDDR5X المقاس 3 نانومتر 4 نانومتر اسم وحدة معالجة الرسومات وحدة معالجة رسومات Apple (وحدة معالجة الرسومات سداسية النواة) مع تتبع شعاع الأجهزة Adreno 740 مع أجهزة تتبع الأشعة عدد الترانزستور 19 مليار 17 مليار البنيان Apple Adreno 700

مقارنة مميزات Apple A17 Pro و Snapdragon 8 Gen 2

بالحديث عن مقارنة مميزات كل من Apple A17 Pro و Snapdragon 8 Gen 2 نجد أن معالج Apple A17 Pro يقدم قفزة كبيرة في أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU)، حيث يتفوق بنسبة قليلة بمعدل 10% على معالج A16 Bionic السابق المستخدم في هواتف iPhone 14. هذا ويُلاحظ أيضًا أن معالج Apple A17 Pro يأتي مع محرك مخصص لكل مهمة، مما يضمن كفاءة عالية في تنفيذ المهام المتعددة.

هذا وتم تصنيع معالج Apple A17 Pro باستخدام تقنية تصنيع بحجم 3 نانومتر، في حين يستند معالج Snapdragon 8 Gen 2 إلى تقنية تصنيع بحجم 4 نانومتر. يظهر هذا الأمر أن شركة Apple قامت بخطوة ذكية، حيث من المتوقع أن يأتي Snapdragon 8 Gen 3 في المستقبل بتقنية تصنيع بحجم 4 نانومتر أيضًا. ولذا، من هذه الناحية، ستحتفظ شركة Apple بميزة تنافسية حتى عام 2024 من خلال معالجها الجديد A17 Pro.

وعلى الرغم من أن معالج Apple A17 Pro يأتي بالعديد من المزايا المذهلة، إلا أنه يفتقر إلى بعض الميزات المتوفرة في Snapdragon 8 Gen 2. فعلى سبيل المثال، يمكن لـ Snapdragon 8 Gen 2 تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهذه الميزة غير متاحة في Apple A17 Pro. هذا ويأتي معالج Snapdragon 8 Gen 2 بدعم شبكة Wi-Fi 7، بينما يدعم معالج Apple A17 Pro شبكة Wi-Fi 6E. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Snapdragon بصوت عالي الجودة من خلال تقنية aptX.

كل هذه الفروقات قد تبدو صغيرة بالنسبة للمستخدمين، إلا أنها تعكس أهمية التفاصيل في عالم التكنولوجيا المتقدم. حيث عندما يتعلق الأمر بالتصوير، يوفر Snapdragon 8 Gen 2 دقة كاميرا تصل إلى 200 ميجابكسل مقارنة بـ 48 ميجابكسل لـ Apple A17 Pro. ومن ناحية دقة العرض، يتطابق أداء كل من المعالجين إلى حد كبير، ولكن Snapdragon يقدم بعض التحسينات الصغيرة مثل شاشة QHD+ بمعدل تحديث 144 هرتز.

وفي النهاية يعتبر أداء كل من Apple A17 Pro و Snapdragon 8 Gen 2 قوي جدا حيث يمتلكان القدرة على التعامل مع أي شيء بكفاءة عالية، وهذا ما جعلهما في قمة قائمة أفضل معالجات الهواتف الذكية. هذا ويعود تحديد ما هو أفضل معالج إلى المستخدمين، وذلك حسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.