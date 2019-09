هاتف Apple 11 Pro الجديد ب3 كاميرات خلفية من شركة Apple

كشفت شركة ” Apple” يوم الثلاثاء أن خدمة البث التلفزيوني المباشر ستنطلق في الأول من نوفمبر وستكلف 4.99 دولار شهريًا، حيث تصل عملاق التكنولوجيا إلى نقطة تحول حيث تركز قدرًا كبيرًا على الخدمات مثل الأجهزة والبرمجيات، كما ستتوفر Apple TV + في أكثر من 100 دولة وسيحصل المشترون على جهاز iPhone أو iPad أو Mac على سنة مجانية من خدمة البث التليفزيوني، حسبما أعلنت الشركة.







Apple تكشف عن Apple 11 Pro

كشفت شركة Apple أن هاتفها الجديد iPhone 11 سيأتي بكاميرا خلفية، بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية والجيل القادم من الرقائق A13، لكن مع القليل من التغييرات الكبيرة الواضحة، حيث تبدأ الأسعار من 699 دولار، كما أعلنت الشركة أن من مميزات الهاتف الجديد أنه سيكون لدى Apple 11 Pro ثلاث كاميرات في الخلف.







وقال محللون إن Apple في “نمط ثابت” حتى يتم طرح هواتف الجيل الخامس بسرعات أكبر للبيانات المحمولة العام المقبل، بدلاً من ذلك، يمكن أن تحتل مركز خدمات مثل المحتوى التلفزيوني الذي يعرض أمثال أوبرا وينفري التي ستتنافس مع Netflix Inc و Walt Disney Co، وعلى الرغم من أن iPhone لا يزال يشكل أكثر من نصف مبيعات Apple، إلا أن حدث الثلاثاء قد يوقفه عن مركز الصدارة بعد عقد من الزمان.







لطالما تفاخرت Apple بميزتها التنافسية على منافسيها مثل Samsung Electronics Co Ltd، التي تصنع الهواتف، أو Google Alphabet Inc، التي توفر نظام تشغيل Android لمعظم هواتف العالم، كما توصف Apple بالتحكم في كل من الأجهزة والبرامج، وفي حدث الخريف في مسرح ستيف جوبز في كوبيرتينو، كاليفورنيا – عادةً ما تكون أبل مروعة ومخصصة لأجهزتها الرئيسية – تعمل أبل على تعزيز العنصر الثالث لتركيزها: الأجهزة والبرامج والخدمات.

وتأتي الإستراتيجية الجديدة في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات أجهزة iPhone على مدار العامين الماضيين للربعين الماليين الماضيين والمستثمرون على إمكانات نمو الخدمات، كما أعلنت Apple أيضًا أن خدمة ألعاب الفيديو الخاصة بها، Apple Arcade، ستكون علامة تبويب في متجر التطبيقات ومتاحة اعتبارًا من 19 سبتمبر وستتكلف 4.99 دولارات شهريًا، مع نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد.







وقال بن باجارين، المحلل في كرييتف إستراتيجيز: “هذه هي المرة الأولى التي سنرى فيها استراتيجية أبل مع جميع الأجزاء الثلاثة من العمل”، ومع تدفق المحتوى، تدخل Apple إلى حقل مزدحم، منذ الحدث التلفزيوني الأولي لشركة آبل في شهر مارس، أعلنت شركات منافسة مثل شركة والت ديزني منذ ذلك الحين عن خدمة بقيمة 6.99 دولار شهريًا تحتوي على محتوى أطفال مميز لتلك الشركة.

Apple TV + من شركة Apple

مع عدم وجود مكتبة تاريخية للمحتوى التلفزيوني الخاص بها، ستبيع Apple الخدمة الخاصة بها – Apple TV + – حتى لو كانت تعمل بالفعل كمورِّد لقنوات أخرى مثل HBO، كما يعتقد المحللون أن تأخذ بعض المبيعات، وقال باجارين إن التحدي الذي تواجهه شركة أبل هو إقناع المستهلكين بأن مجموعة أجهزتها، من جهاز فك التشفير إلى الهواتف، هي أفضل مكان لمشاهدة العروض، على الرغم من حقيقة أن Netflix لم تدخل نظام العرض المتكامل بعد . (يبقى Netflix متاحًا كتطبيق مستقل على أجهزة Apple)، وقال باجارين: “Netflix هو نوع من الفراغ الهائل” في تطبيق Apple TV “لكن لديهم شركة Amazon وجميع القنوات على متنها”. “الغالبية العظمى من مزودي المحتوى يلعبون بشكل جيد مع Apple TV”.

كشفت Apple أيضًا عن تحديثات لـ Apple Watch و iPad

ستحتوي Apple Watch Series 5 على شاشة تعمل دائمًا وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة ومكالمات طوارئ دولية في أكثر من 150 دولة، حيث تبدأ الأسعار من 399 دولار أو 499 دولارًا مع الخدمة الخلوية وستكون متاحة للطلب يوم الثلاثاء وفي المتاجر في 20 سبتمبر، كما ستبدأ سلسلة Apple من الساعة الثالثة بسعر 199 دولارًا، وقالت شركة أبل إن الجيل السابع من جهاز iPad سيبدأ بسعر 329 دولارًا، وسيكون متاحًا للطلب بدءًا من الثلاثاء وفي المتاجر في 30 سبتمبر.

وقال باتريك مورهيد من Moor Insights & Strategy: “أعتقد أننا في نمط تعليق تدريجي، حتى 5G لن يكون لدى العملاء الذين يستخدمون جهاز iPhone X وما بعده سبب للترقية” ، وتحقق Apple الكثير من أرباحها في بيع ترقيات الذاكرة للأجهزة ذات سعة التخزين الأكبر، وقال مورهيد”إن انخفاض أسعار شرائح الذاكرة يمكن أن يساعد Apple على استيعاب تكلفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية الصنع، والتي من المتوقع أن تصل إلى الهواتف المحمولة اعتبارًا من 15 ديسمبر، ولحسن الحظ، انخفضت أسعار التخزين والذاكرة، وبدلاً من جني المزيد من الأرباح، أرى أن أبل تأكل التكلفة ولا ترفع الأسعار”.