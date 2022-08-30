Apple تُجهّز لمفاجأة جديدة بهواتف iPhone 14 للمرة الأولى في تاريخها وميزة جديدة مقتبسة من هواتف الأندرويد

خلال الأيام الأخيرة ومع اقتراب حدث أبل، زادت التسريبات حول سلسلة هواتف iPhone 14 بشكل كبير، والتي من المقرر لها أن تنطلق في السابع من سبتمبر المقبل، ووفق أحدث تسريبات فإن هواتف آيفون 14 ستنطلق بميزة جديدة مقتبسة من الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

مفاجأة بهواتف iPhone 14 المنتظرة

وأشارت التسريبات إلى أن شركة أبل ستطلق هواتفها المنتظرة بمعدلات شحن سريعة للغاية كهواتف الأندرويد، حيث ستطلق الشركة هواتف iPhone 14 بشاحن GaN بقوة 30 وات، وهذا الشاحن سيكون الأول من نوعه في تاريخ الشركة، والذي يصدر بهذه القوة، حيث سيوفر الشاحن المزيد من الوقت خلال فترة شحن الهاتف، كما سيحصل الشاحن على تصميم مميز ومختلف عن الشواحن الشاحن السابقة.

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هذا ولم يتم التأكيد على ما إذا كانت سلسلة هواتف آيفون 14 ستصدر كلها بهذا الشاحن، أم أنه سيكون خاص بنسخة iPhone 14 Pro، وعلى الرغم من أبل ستطلق للمرة شاحن بهذه القدرة، إلا أنها ما زالت متاخرة بكثير عن بعض الشركات التي تطرح هواتف الأندرويد بشاحن قدرته تتعدى الـ150 وات.

شاحن آيفون 15

كما تعتزم أبل أن تقوم بتغيير منفذ الشحن إلى USB-C في هواتف آيفون 15، وذلك عقب ضغوط كبيرة عليها من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.