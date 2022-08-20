‏Apple تحذر من من ثغرة أمنية خطيرة بهواتف Iphone وتطالب باتخاذ هذا الإجراء فوراً

حذرت الشركة الأمريكية أبل من ثغرة أمنية وصفت بالخطيرة، وهذه الثغرة تتعلق بهواتف آيفون وأجهزة أيباد وكذلك حواسيب ماك، حيث تم اكتشاف هذه الثغرة في برنامج التشغيل، تؤدي إلى التحكم في أجهزة الشركة، كما طالت هذه الثغرة هواتف آيفون الحديثة وحتى النسخة السادسة، وجميع أجهزة آيباد برو والجيل الخامس من آي باد والأجيال اللاحقة من نفس الفئة.

ثغرة في أجهزة أبل

وقالت أبل أن هذه الثغرة المكتشفة مؤخراً، في بعض الأجهزة الخاصة بها، تم اكتشافها من مجموعة مبرمجين أمريكيين، ومن المحتمل أن يكون مجموعة من قراصنة الإنترنت استغلوا تلك الثغرة بواسطة بعض البرمجيات الخبيثة، ولذلك طالبت الشركة جميع مستخدمي أجهزتها بتحديث نظام التشغيل فوراً.

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كما أكدت الشركة الأمريكية أبل على أن النسخة السابقة الخاصة بنظام التشغيل، قد تضمنت تطبيق يتيح رمز تعسفي، مما يسمح للقراصنة الوصول للأجهزة وجميع البيانات الموجودة عليها والتلاعب بها.

ولكي يتم إصلاح هذه الثغرة، حثت أبل جميع مستخدميها على تحديث أنظمة التشغيل وتحميل النسخة 15.6.1، لهواتف أيفون وأجهزة أيباد أو إس، وتحميل نسخة 15.6.1 لأجهزة ماك أو إس وأيباد، ونسخة 12.5.1 لحواسيب ماك.