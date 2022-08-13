شرح لعبة Solar Smash لتدمير الكواكب بطُرق مجنونة، ورابط تحميلها للاندرويد والايفون

هناك الكثير من التحديات الصغيرة التي يخوضها معظمنا بدون التفكير في النتائج التي قد تحدث من وراء تلك التحديات سواء جيدة أو سيئة، ولكن تبقى محاولة السيطرة على كوكب الأرض وتدميره إلى أشلاء والقضاء على جميع أشكال الحياة المتواجدة بهذا الكوكب من أصعب وأقوى التحديات التي قد تخطر في بالك، وتبدو هذه الفكرة مجنونة تماماً عندما تضعها في مخيلتك ولكن ماذا لو يمكنك تدمير ذلك الكوكب بطرق مختلفة والقضاء على الحياة وإنهاء الوجود عليه وكل ذلك على هاتفك فقط، لكي يمكنك تدمير كوكب الأرض ومعظم الكواكب الأخرى بطرق كارثية قد لا تخطر في البال يمكنك تحميل لعبة Solar Smash فقط.

تعتبر لعبة Solar Smash من أفضل ألعاب المحاكاة لفكرة تدمير كوكب الأرض والعديد من الكواكب الأخرى، وفكرة اللعبة بأكملها تدور حول أنه يمكن لجميع المستخدمين تدمير الكواكب بطرق مختلفة وكارثية تبدو مثل الحقيقية تماماً، حيث أن أسلوب لعبة سولار سماش فريد من نوعه والفكرة أيضا تعتبر غير مسبوقة، فعلى الرغم من توفر ألعاب الفيديو كثرة في المتاجر الإلكترونية إلى أن لعبة سولار أصبحت المفضلة لدى الكثير من المستخدمين، نظراً لأن اللعبة تمنحهم الشعور بالقوة وبعضاً من العبقرية بالإضافة إلى العديد من وسائل تدمير الكوكب سواء الأرض أو كوكب آخر.

تبدأ لعبة سولار سماش بمنح المستخدمين قائمة من الكواكب التي يمكن من خلالها اختيار الكوكب المُراد تدميره وإنهاء الوجود عليه، وبعد اختيار الكوكب ستبدأ في اختيار الطريقة التي ترغب من خلالها تدمير الكوكب، حيث نجد أن هناك الكثير من الطرق الكارثية لتدمير كوكب الأرض من ضمنها إرسال نيزك عملاق لكوكب الأرض لتدميره كلياً أو جزئياً، أو استخدام الليزر المدمر الذي يمكنك من خلاله رسم فجوات كبيرة على الكواكب المُراد تدميره، وإذا رغب في تجربة شيء جديد يمكنك بدء غزو فضائي على ذلك الكوكب، حيث يمكنك إرسال الكائنات الفضائية لغزو الكوكب وتدميره بالكامل، وهناك طريقة أخرى وهي الثقوب السوداء الكبيرة التي يمكن إحداثها على أي كوكب تختاره، كما يمكنك إرسال الصواريخ النووية للتدمير، وبكل تلك الطرق المختلفة التي تقدمها لك اللعبة يمكنك تدمير الكوكب وتحويله لفتات تماماً، وتحتوي هذه اللعبة على الكثير من المميزات التي جعلت منها الأفضل بين كل تطبيقات المحاكاة، ويمكنك التمتع بجودة عالية جداً وصورة ثلاثية الأبعاد أثناء إرسال الكائنات الفضائية أو أي شيء آخر لتدمير الكواكب، تُظهر شاشة اللعبة الكثير من خيارات التدمير والعديد من الأزرار على الشاشة الرئيسية ويمكنك من خلالها بدء مواجهة قوية وشرسة مع عدد من الكواكب الأخرى لتدميرها، والأهم من ذلك ستجد أن اللعبة تُظهر لك عدد الناس الموجودين على الكوكب قبل تدميره، ويظهر لك العدد أيضا بعد تدميره.

مميزات لعبة Solar Smash

تحتوي اللعبة على الكثير من المميزات الرائعة التي تجعلها من أفضل الألعاب المتواجدة على متجر جوجل بلاي وكذلك متجر آب ستور، وبالفعل تخطت عمليات التحميل للعبة سولار سماش حاجز الـ 50 مليون عملية تحميل من جميع أنحاء العالم، ومن أهم المميزات التي تحتوي عليها اللعبة.

تحتوي لعبة Solar Smash على الكثير من الطرق المختلفة لتدمير كوكب الأرض أو أي كوكب آخر مثل إرسال النيازك العملاقة لتدمير الكوكب كلياً أو جزئياً، او إرسال صواريخ نووية لتدمير الكوكب، أو حتى إرسال الكائنات الفضائية لتغزو الكوكب.

تحتوي اللعبة على العديد من الكواكب التي يمكن للمستخدم اختيار أي كوكب يرغب في تدميره.

لعبة Solar Smash متوفرة على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام الأندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي نظام الـ ios.

لعبة Solar Smash لا تحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف لخوض تجارب اللعب فهي مجانية كلياً.

تمنح اللعبة تجربة فريدة من نوعها وتظهر عمليات تدمير الكواكب ثلاثية الأبعاد كما لو أن الأمر حقيقي.

في أسفل الشاشة الرئيسية للعبة يوجد إطار يوضح للمستخدمين عدد السكان الموجودين على الكوكب قبل تدميره، وعدد السكان الذين قمت بالقضاء عليهم، وعدد السكان الذين ما زالوا على قيد الحياة.