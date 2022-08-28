شرح تفصيلي للعبة 100 باب – الهروب من السجن

لعبة 100 باب- الهروب من السجن من الألعاب التي أثبتت فاعليتها في تعزيز مستوى الذكاء لدى اللاعب؛ وذلك لاندماجه الكبير في حل شيفرة السجن وحرصه على تخطي القضبان المحكمة الإغلاق، يستشعر اللاعب الإثارة والرغبة العارمة في حل الألغاز وتحطيم القيود تحقيقًا للحرية.

لعبة 100 باب – الهروب من السجن

أفضى فضول الصحفية بيرن إلى الانتهاء بها خلف قضبان أحد السجون، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن غرفة الهروب للنجاة والعودة للحرية مجددًا، يبدأ دور اللاعب بمد يد العون للصحفية بواسطة حل الألغاز المعقدة المحيطة بها؛ بحيث تحتاج لإيجاد العناصر المفقودة واحدة تلو الأخرى؛ إلى أن ينتهي الأمر بتخطي 100 باب، ومن الرائع أن اللعبة تمنح اللاعب تلميحات ومساعدة للتعرف على بعض العناصر المفقودة التي يصعب عليه العثور عليها، وبعد إتمام مستويات اللعبة ستعود الصحفية الشابة إلى منزلها بمنتهى الأمان.

مميزات لعبة 100 باب – الهروب من السجن

تعتبر لعبة 100 باب – الهروب من السجن من الألعاب المسلية والمثيرة، ويطغى عليها عدد من المميزات التي تشجع اللاعب على خوض التجربة فورًا، منها ما يلي:

تعدد المراحل واختلاف السجون في كل منها.

التسلية في حل الألغاز والبحث مليًا عن العناصر المفقودة.

رسومات نموذجية في كل مستوى.

توفير المساحة، وذلك لصغر مساحتها في ذاكرة الهاتف.

لعبة مجانية.

تكليف اللاعب بمهام منطقية للغاية.

تحفيز النشاط الدماغي بتوفير مهارات ممتعة مثل تحريك العناصر.

منح اللاعب ضربة حظ وبعض التلميحات للمساعدة في حل الألغاز.

من الألعاب السهلة؛ إلا أن الألغاز تتطلب تركيز.

ملائمة للفئة العمرية منذ 3 أعوام، لخلوها من مشاهد الرعب أو القتل تمامًا.

وفرة عناصر تفاعلية داخل اللعبة، بحيث يمكن الشراء بكل سهولة.

مزامنة الاتصال بحساب جوجل الألعاب لغايات حفظ تقدم اللعبة.

طريقة لعب لعبة 100 باب – الهروب من السجن

تصنف لعبة 100 باب – الهروب من السجن من الألعاب السهلة للغاية من حيث الممارسة، أما الصعوبة تكمن في حل الألغاز، وحتى تتمكن من إنهاء المهام الموكولة إليك بجدارة؛ اتبع الخطوات التالية في اللعب:

تحميل اللعبة من متجر التطبيقات، ثم الضغط فوق تشغيل اللعبة.

النقر على بدء اللعب.

البدء بالبحث عن العناصر المفقودة الظاهرة في الشريط العمودي الجانبي.

جمع الجوائز بعد فتح كل باب من أبواب السجن.

تدوير عجلة الحظ لجمع الجوائز.

الضغط فوق أيقونة الإعدادات للتحكم بالأصوات والموسيقى وتقدم اللعبة.

الاطلاع على الإنجازات والمستويات ولوحة المتصدرين بالنقر على زر الصفحة الرئيسية الظاهر في أيقونة الإعدادات.

النقر فوق علامة الاستفهام الظاهرة في الزاوية السفلية للشاشة للكشف عن التلميحات أو التخطي.

تحميل لعبة 100 باب – الهروب من السجن

بإمكانك الانضمام الآن إلى قامة 100 مليون لاعب في لعبة 100 باب – الهروب من السجن والاستمتاع بالمغامرة والإثارة، وذلك بالنقر على رابط تحميل

اللعبة للأندرويد مباشرة، بينما يحظى مستخدم الآيفون بتحميل هذه اللعبة المسلية بالتوجه مباشرةً إلى رابط تحميل 100 باب – الهروب من السجن من متجر تطبيقات آبل، ومن الجدير بالذكر أن هذه اللعبة قد حظيت بتقييمٍ مرتفع؛ فقد سجلت تقييمًا 4.5 نجمة من 5 نجوم بعد حصادها 47.5 ألف مراجعة إيجابية، أما عمليات تنزيلها على أجهزة الأندرويد فقد بلغت مليون عملية تنزيل.

ختامًا، فإن لعبة الهروب من السجن ترتقي بالنفوس لمساعدة الآخرين وإخراجهم من المحن إلى جانب التسلية، فقد أبدى الآلاف من اللاعبين إعجابهم بهذه اللعبة وعبروّا عن ذلك بتقييمٍ مرتفع.