Android 16 QPR2.. التحديث الذي يحول هاتفك إلى مساعد شخصي متكامل بالذكاء الاصطناعي

تخطط شركة جوجل هذا العام لتغيير وتيرة تحديثاتها عبر الانتقال من إصدار رئيسي واحد سنويًا إلى تحديثين، ما يمنح المستخدمين ميزات جديدة بوتيرة أسرع، حيث تستعد الشركة الآن لطرح أول تحديث فرعي تحت اسم Android 16 QPR2، والمتوقع صدوره بشكل رسمي في ديسمبر 2025.

ذكاء اصطناعي أكثر تفاعلاً مع التطبيقات

من أبرز ما يحمله التحديث الجديد هو تعزيز التكامل بين التطبيقات والمساعدات الذكية عبر واجهة برمجية جديدة تعرف باسم App Functions API وهذه التقنية ستتيح للمستخدمين تنفيذ مهام داخل التطبيقات بواسطة الأوامر الصوتية، دون الحاجة إلى فتحها يدويًا، على سبيل المثال يمكن طلب “بيتزا من Pizza Place” لينفذ الطلب فورًا عبر المساعد الرقمي، دون الحاجة إلى فتح التطبيق يدويًا.

ولأن هذا التطوير قد يثير قلقًا بشأن الخصوصية، لذلك تقدم جوجل صفحة جديدة داخل لوحة تحكم الخصوصية تعرف باسم “التحكم بوكيل التطبيقات”، والتي تتيح للمستخدمين تحديد التطبيقات المسموح لها بتنفيذ المهام نيابة عنهم، مما يعزز مستويات الأمان والتحكم.

إشراف أبوي أكثر مرونة للعائلات المختلطة

وللأسر التي تواجه صعوبات مع نظام Google Family Link الحالي، يأتي التحديث الجديد بخاصية جديدة تعرف باسم “Local Supervision”، وهذه الميزة تسمح بإدارة أجهزة الأطفال عبر رمز PIN محلي يحدد على الجهاز نفسه، ما يتيح لعدة أشخاص موثوقين مثل الأبوين المنفصلين أو حتى الأجداد ضبط إعدادات مثل:

تحديد أوقات استخدام الشاشة.

فرض فترات توقف عن الاستخدام.

وضع قيود على التطبيقات أو المحتوى.

وبذلك توفر جوجل مرونة أكبر مقارنة بالاعتماد الحصري على مجموعات العائلة المرتبطة بحسابات جوجل.

تحديثات Ultra-Wideband (UWB)

كما يشمل تحديث Android 16 QPR2 ترقية جوهرية لتقنية Ultra-Wideband (UWB) بما يتوافق مع مواصفات FiRa 3.0 وهذه الخطوة تعزز من دقة وأمان الاتصالات القريبة، وتفتح الباب أمام استخدامات مستقبلية مثل “أنظمة الدفع عبر الهاتف والاتصالات المتقدمة بين الأجهزة”.

ومن خلال تحديث Android 16 QPR2، فإن جوجل تسعى إلى إيجاد معادلة متوازنة بين الابتكار وحماية الخصوصية، عبر دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق، ليصبح الهاتف الذكي بمثابة مساعد رقمي متطور قادر على تلبية احتياجات المستخدم بذكاء أكبر ومرونة أعلى.