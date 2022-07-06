شرح كيفية استخدام وتحميل تطبيق Voice Changer لإضافة المؤثرات الصوتية على صوتك

أصبح استخدام التكنولوجيا من الأشياء الضرورية لدى الناس خلال الوقت الحالي، وذلك نظراً لأن الفترة الأخيرة شهد عالم التقنية تطورات كثيرة وتم إطلاق الآلاف من التطبيقات والبرامج والألعاب الرائعة التي نالت إعجاب المستخدمين وأصبح استخدامها من الأشياء الضرورية، حيث أصبحت التكنولوجيا اللغة المتداولة بين المستخدمين خلال الوقت الراهن خاصة وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة والتي تقوم كل يوم بإضافة ميزة جديدة تنال إعجاب المستخدمين.

خلال الفترة الأخيرة أصبح الكثير من الأشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو المضحكة على الإنترنت فبالتأكيد المرح والفكاهة من أهم المجالات التي يتم البحث عنها وبكثرة، وهناك العديد من التطبيقات التي تم إطلاقها مؤخراً متخصصة في مجال المرح والفكاهة والخدع، وتم تصميم وتطوير تلك التطبيقات والبرامج بهدف المرح وعمل المقالب فقط لا غير.

نجد أن هناك الكثير تلك التطبيقات التي تستهدف المرح والفكاهة والخدع ولكن دائماً ما يحبذ المستخدمين التطبيق الأسهل والأفضل لفعل هذا الأمر، ومن أفضل تلك التطبيقات هو Voice Changer، حيث يعتبر هذا التطبيق من أشهر وأفضل التطبيقات المتخصصة في عمل المقالب والخدع مع أصدقائك، ويعمل التطبيق على تغيير صوت المستخدم أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، بل يمكنه إضافة العديد من المؤثرات الصوتية المضحكة على صوته أثناء المكالمة الهاتفية.

يحتوي تطبيق Voice Changer على الكثير من المؤثرات الصوتية التي يمكنك إضافتها إلى صوتك حتى تتمكن من عمل مقالب مضحكة على أصدقائك، كما يمكنك التعديل بكل سهولة على صوتك حتى ينجح المقلب الذي تريد عمله على صديقك أو صديقتك، ويعتبر هذا التطبيق من أشهر التطبيقات المطورة في هذا المجال والأفضل بالنسبة للمستخدمين، حيث تخطى عدد مستخدمي التطبيق حاجز الـ 50 مليون مستخدم من حول العالم، ويحتوي تطبيق Voice Changer على الكثير من المميزات التي جعلته من أفضل التطبيقات المتواجدة على متجر جوجل بلاي.

مميزات تطبيق Voice Changer

تطبيق تغيير الأصوات مجاني تماماً ولا يحتاج لدفع رسوم لاستخدامه.

يحتوي التطبيق على واجهة بسيطة للغاية ويمكن لجميع الأشخاص استخدامه بكل سهولة.

تطبيق Voice Changer متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام الأندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي نظام الـ IOS.

يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية تسجيل مقاطع صوتية عبر استخدام المؤثرات الصوتية وإرسالها أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية تسجيل مقطع صوتي خاص وتعيينه كنغمة اتصال للهاتف المحمول.

يمكن استخدام التسجيل الصوتي الذي قمت بعمله كنغمة لصوت الإشعارات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يحتوي تطبيق Voice Changer على الكثير من المؤثرات الصوتية والتي يمكن للمستخدمين استخدامها بكل سهولة.

كيفية استخدام تطبيق Voice Changer

في بداية الأمر قم بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول ثم قم بتشغيله.

قم بقراءة الشروط الخاصة بالتطبيق والتي سيعرضها لك فور تشغيله ثم الضغط على خيار الموافقة.

في الشاشة الرئيسية ستظهر لك علامة مايك “ميكروفون”، قم بالضغط على العلامة لبدء التسجيل الصوتي الخاص بك.

بعد الانتهاء من التسجيل الصوتي الخاص بك قم باختيار التأثير الصوتي الذي ترغب في إضافته إلى صوتك.

كما يمكنك كتابة أي نص تريده في المربع الذي يظهر أمامك في الشاشة بحيث يقوم التطبيق بنطقه بدلاً منك.

بعد الانتهاء من كتابة النص قم باختيار التأثير المناسب من قائمة Piano حتى تتمكن من الاستماع للتسجيل الصوتي، كما يمكنك تغيير التأثيرات الصوتية بحسب رغبتك.

لحذف مقاطع الصوت التي لم تعد تستخدمها، قم باختيار المقطع الصوتي ثم الضغط على خيار القائمة الجانبية وهي الثلاث نقاط الموجودة بجانب اسم التسجيل بالأعلى، ثم قم بالضغط على خيار “حذف التسجيل”.

بعد الانتهاء من عمل التسجيل الصوتي وتطبيق المؤثرات الصوتية عليه يتيح لك التطبيق خيار مشاركة التسجيل الصوتي نفسه مع أصدقائك أو على الموقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كيفية تحميل تطبيق Voice Changer

قم بفتح متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم نظام الأندرويد، أو متجر آب ستور إذا كنت تستخدم نظام الـ IOS.

قم بكتابة اسم التطبيق في خانة البحث على المتجر Voice Changer ثم الضغط عليه.

قم بالضغط على خيار تحميل التطبيق ثم تشغيله والبدء في استخدامه كما أوضحنا في كيفية الاستخدام.