طريقة تحميل لعبة Project RIP Mobile – Free Horror Survival Shooter وشرح طريقة اللعب

يهتم عدد من الأشخاص بألعاب الحروب والمنازعات حيث أنها توفر نوع من المنافسة والحماس، كما أن هناك عدد من الألعاب المُرعبة التي يهتم بها أخرون، ونقدم لكم اليوم لعبة شيقة جداً حيث أنها عبارة عن حرب قوية جداً بالإضافة إلى أنها تُصنف من ألعاب الرعب لما فيها من أشباح تظهر خلال اللعبة وأصوات عالية جداً تُصدر داخل اللعبة، كل هذا يتوفر في لعبة Project RIP Mobile – Free Horror Survival Shooter.

ما هي لعبة Project RIP Mobile-Free Horror Survival Shooter؟

تعتبر لعبة Project RIP Mobile-Free Horror Survival Shooter واحدة من أفضل الألعاب في تصنيف ألعاب القتال والرعب، واللعبة عبارة عن نزاع قوي جداً يقوم به اللاعب ضد عدد من الأشباح الذين يظهرون في الظلام الكادح ويهاجمون اللاعب للقضاء عليه، ويستخدم اللاعب عدد من الأسلحة حتى يتمكن من مهاجمة هؤلاء الأشباح وقتلهم، ويتطلب من اللاعب سرعة الضرب والتركيز كما أن الدقة مطلوبة لقتل أكبر عدد ممكن من الأشباح والصعود إلى مستوي أعلى، واللعبة عبارة عن مستويات مختلفة ومتنوعة ويتم التدرج خلال هذه المستويات والمراحل نتيجة الأداء الذي يقدمه اللاعب.

طريقة تحميل اللعبة لهواتف الأيفون والأندرويد

ويوفر مطورو اللعبة نسختين من اللعبة على متاجر التطبيقات حيث تتوفر نسخة لهواتف أندرويد على متجر التطبيقات جوجل بلاي، وللتحميل يتم البحث عن التطبيق باسم Project RIP Mobile-Free Horror Survival Shooter ثم الضغط على كلمة تحميل والانتظار لعدة دقائق حتى يتم الانتهاء من التحميل وتثبيت التطبيق، وتتواجد النسخة الأخرى على متجر التطبيقات آب ستور للهواتف المحمولة أيفون ويتم التحميل بنفس طريقة التحميل على المتجر جوجل بلاي.

طريقة لعب Project RIP Mobile-Free Horror Survival Shooter

وبعد تحميل اللعبة يتم فتح التطبيق من الأيقونة الموجودة على الهاتف المحمول، وعند الدخول يطلب منك التطبيق إدخال اسمك وبعد الإدخال تضغط على كلمة Login وتختار اللغة المناسبة، تظهر لك الواجهة الرئيسية للعبة ولبداية اللعب تضغط على PROJECT R.I.P ثم MISSIONS واختيار DEAD AWAKEN ثم الضغط على كلمة EASY ثم START لتظهر لك واجهة اللعبة التي يظهر لك فيها عدد من الأسلحة على يمين الشاشة يمكنك التغيير بينهم لاستخدام السلاح المناسب، ويمكن أن تتنقل من مكان لأخر خلف الجبال لتتخفى من الأشباح التي تظهر لك فجأة ثم تقوم بضربهم والقضاء عليهم حتى تستطيع أن تستمر في اللعب.

ويجب الانتهاء من هذه المرحلة حيث أن الانتقال إلى مرحلة أخرى جديدة ومواجهة أصعب مرتبطة بالانتهاء بالمرحلة EASY، ويتواجد عدد من المراحل المختلفة بعد Easy وهي NORAMAL و HARD و INSANE و RIP يتم فتحهم تدريجياً بعد الانتهاء من مرحلة EASYK، كما أن هناك عدد كبير من الأسلحة التي يمكن شراؤها ولكن بعد تجميع النقاط والحصول على نتائج جيدة في المستويات.

حجم اللعبة والتقييمات وعدد مرات التحميل

وتتوفر اللعبة عبر جوجل بلاي بحجم كبير إلى حد ما يصل إلى 930 ميجا بايت، بينما تتوفر على آب ستور بحجم 810 ميجا بايت تقريباً، وحصلت اللعبة على تقييمات متميزة على متجر التطبيقات جوجل بلاي حيث حصلت على 4.2 من أصل خمسة بعد تقييم أكثر من أكثر 5500 شخص للعبة، وقام أكثر من 100 ألف شخص بتحميل اللعبة عبر المتجر، بينما حصلت على تقييم 3.9 على متجر التطبيقات آب ستور، وتتناسب اللعبة مع الأعمار السنية الكبيرة فوق 12 عاماً ولا تتناسب مع الأطفال نهائياً حيث أنها تحتوى على أصوات وأشكال قد تتسبب في فزع أي طفل.

مميزات اللعبة

اللعبة متوفرة بالمجان للجميع على جوجل بلاي وآب ستور.

اللعبة متوفرة لهواتف أيفون وأندرويد.

تصميمات اللعبة متميزة جداً.

عيوب اللعبة