تعرف على من يشبهك من المشاهير، شرح وتحميل تطبيق Gradient لتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

قد تتساءل عن كيفية انشاء الصور التي تجدها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تكون ذات طبيعة كرتونية، تجذب تلك الصور انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمها الأشخاص غالباً من أجل صورهم الشخصية على تطبيقات الفيسبوك والانستغرام وغيرها من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، توفر العديد من التطبيقات إمكانية تحويل الصور الشخصية لصور كرتونية لكن تطبيق “Gradient” يعد الأشهر والأفضل من بين جميع التطبيقات الأخرى ونستعرض معكم مميزات وعيوب التطبيق وكيفية استخدامه ورابط تحميله.

إذا أردت تعديل صورتك الشخصية وجعلها تبدو كالكرتون فعليك بتحميل تطبيق Gradient الذي سيحول صورتك الشخصية لصورة كرتونية ويجعلها أكثر جمالاً مما هي عليه في الواقع، يعمل التطبيق على تحويل الصور لكرتون ولجعلها أجمل في وقت واحد وستتمكن من ابهار اصدقائك بتلك الصور، يحتوي التطبيق على مميزات عديدة مثل أنه سهل الاستخدام ووغير معقد مثل التطبيقات والبرامج الأخرى التي تستخدم أيضاً في تعديل الصور.

يضم التطبيق عدداً كبيراً من المؤثرات والفلاتر الخاصة والتي يمكنك استخدامها لإضفاء طابع مخصص لصورك، على سبيل المثل يمكنك تحويل صورتك لصورة طفل صغير أو لصورة سيدة أو رجل ويمكنك جعل صورتك أكثر شباباً أو العكس، المؤثرات الموجودة في الصور هي تأثير الطفل وتأثير التقدم في السن وتأثير الصور الكرتونية وتأثير الجمال بمختلف أنواعه، يوفر التطبيق ميزة رائعة تمكنك من مقارنة صورك بصور المشاهير لرؤية من يشبهك منهم، يعمل تطبيق Gradient بالذكاء الاصطناعي وهذا ما يعجله أكثر فعالية في إضفاء المؤثرات على الصور وجعلها أكثر واقعية.

يوفر التطبيق مميزات أخرى مدفوعة ويجب عليك معرفة أن التطبيق ليس مجانياً بالكامل وتلك إحدى عيوبه، يمكنك تحميل التطبيق من هنا للأندرويد و من هنا للآيفون، يوفر التطبيق مميزات محدودة في حال لم تشترك في الخطة المدفوعة، إذا اشتركت في الخطة المدفوعة فسيمكنك الاستمتاع بجميع المميزات التي يوفرها التطبيق مثل ميزة تخمين الدولة التي تنتمي اليها والتي كانت مجانية سابقاً، يمكنك هذه الميزة من مقارنة توقعات التطبيق بالمعلومات الواقعية للشخص الذي يستخدم التطبيق، يمكن للتطبيق على سبيل المثال أن يخبرك بالمكان الذي تنتمي اليه باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكون توقعات التطبيق صحيحة في الكثير من الأحيان.

كيف تجعل صورتك مثل صور الأطفال:

قم بإدراج صورتك في التطبيق وقم بفتح قائمة المؤثرات، اختر مؤثر baby effect وسيعيدك ذلك لسنوات طفولتك حيث ستبدو الصورة طفولية وستكون شبيهة بك الى حد كبير.

خاصية التعرف على من يشبهك من المشاهير:

يوفر التطبيق ميزة ثورية تمكنك من التعرف على شبيهك من المشاهير، كل ما عليك فعله للتعرف على شبيهك في عالم الأضواء هو الدخول للتطبيق وادراج صورتك من ثم اختيار مؤثر “Look Like” الذي يظهر في الصورة أعلاه، سيوضح لك التطبيق بشكل مبسط مدى الشبه بينك وبين الشخص المشهور الذي تشبهه، تظهر في الصور أدناه أمثلة عملية لذلك.

تم تحميل تطبيق Gradient أكثر من 10 مليون مرة من متجر جوجل بلاي ويحظى بتقييم جيد بواقع 4.4 نجوم من أصل 5 بناءاً على 256 ألف عملية مراجعة، يتوفر التطبيق أيضاً للآيفون ويحظى بتقييم 4.2 من أصل 5 بناءً على أكثر من 11 ألف عملية مراجعة.

مميزات تطبيق Gradient:

سهل الاستخدام. يتوفر للأندرويد والآيفون. تقييمه مرتفع.

عيوب تطبيق Gradient: