أفضل لعبة كرة قدم للموبايل منافسة حقيقية كأنّك في أرض الملعب

نشهد يومًا تلو الآخر ظهور ألعاب إلكترونية تدعم الموبايل والكمبيوتر، ورغم كثرتها لكن يبقى هناك الأفضل دومًا لإعدادها بأعلى درجات الإتقان بأيدٍ خبيرة بذلت قصارى جهودها للخروج بما يلبي رغبة اللاعب، ومن هذه الألعاب Be a Pro- Football أفضل لعبة كرة قدم للموبايل تدعم اللغة العربية وتدعم يد التحكم في آنٍ واحد، وقد ساعدت هذه الخصائص جعلها وجهة يلجأ إليها اللاعب للاستمتاع بوقته الحقيقي في أرجاء الملعب ضمن فريقه المؤلف من 11 لاعب.

ألعاب كرة القدم

انطلاقًا من الاهتمام الكبير برغبة شريحة واسعة بلعب كرة القدم سواء واقعيًا أو إلكترونيًا؛ فقد ارتسمت الحيرة على الوجوه حول اختيار الأفضل بينها، ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأمور لاعتماد أفضل لعبة كرة قدم للموبايل حقًا؛ منها اختيار الفريق المناسب، الدقة والجودة العالية، إمكانية السيطرة على زوايا الملعب ورؤيته بوضوح وغيرها من التفاصيل، لكن اللاعب العربي يفضل الانخراط في فريق كروّي وبدء اللعب باللغة العربية حتى يكون أكثر قدرة على التواصل والتعامل والفوز؛ باعتبارها اللغة الأم، وقد حققت لعبة Be a Pro- Football ذلك؛ ما جعلها أفضل لعبة كرة قدم للموبايل تدعم اللغة العربية وتدعم يد التحكم معًا.

كيفية لعب Be a Pro-Football أفضل لعبة كرة قدم للموبايل

إن كنت من عشاق كرة القدم فأنت على بعد خطواتٍ فقط من تفجير الطاقات الكامنة لديك في ذلك، إليك كيفية لعب أفضل لعبة كرة قدم للموبايل تدعم اللغة العربية وتدعم يد التحكم Be a Pro-Football، كل ما عليك التقيّد بالخطوات أدناه:

تحميل لعبة Be a Pro- Football من متجر التطبيقات، لكن وجب التنويه إلى عدم الدعم لكافة دول العالم.

تشكيل الفريق حسب الرغبة؛ إذ تتيح اللعبة فرصة للعب إلى جانبِ نجوم العالم في فريق واحد.

بدء اللعب باستخدام عصا التحكم الكائنة في الشق الأيسر من الشاشة.

سهولة التمرير اعتمادًا على الأزرار الظاهرة في يمين الشاشة؛ ما يجعل حركات الرمي، التجاوز والقفز أكثر مرونة.

النقر المتعدد على زر التمرير للأعلى يمنح اللاعب القدرة على التجاوز.

الضغط على التمرير للأسفل فرصة حقيقية للتمريرات القوية.

مميزات لعبة Be a Pro-Football

في ظلِ آلاف ألعاب كرة القدم الإلكترونية، انفردت لعبة Be a Pro-Football بعددٍ من المميزات التي جعلتها تتصدر قائمة البحث واللعب مؤخرًا، ومن هذه المميزات ما يلي:

من الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تعكس رؤية واضحة لأبعاد الملعب.

إمكانية اللعب أمام الكمبيوتر اعتمادًا على ملكة الذكاء الاصطناعي.

تمكين اللاعب من التدريب والتأهيل على العديد من الحركات استعدادًا للمراحل القادمة.

بعد بلوغ المرحلة الخامسة يُتاح للاعب فرصة شراء اللاعبين وتبديلهم بكل سهولة.

اللعب مع آخرين من مختلف أرجاء العالم.

التحكم بالطقس والتوقيت للعب سواء ليلًا أو نهارًا.

لعبة Be a Pro-Football أفضل لعبة تدعم اللغة العربية والعديد من اللغات الأخرى منها الصينية والإنجليزية وغيرها.

لعبة مجانية تتطلب الاتصال بالإنترنت خلال اللعب.

تحميل لعبة Be a Pro-Football للأندرويد

تصنّف لعبة Be a Pro Football أفضل لعبة كرة قدم 2022 على أجهزة الأندرويد، حيث يحظى اللاعب بمتعة اللعب بتعليقٍ باللغة العربية، ومن المؤسف الإبلاغ عن عدم إتاحة هذه اللعبة لجميع البلدان، لكن يمكن تحميل لعبة Be a Pro Football للأندرويد من متجر التطبيقات، علمًا بأن لها حجمًا يصل إلى 800MB قبل التشغيل، أما بعد التشغيل والتحديثات فإن الحجم سيتضاعف.

ختامًا؛ فإن بدء اللعب في أرض الملعب يتطلب الحنكة والتركيز وإطلاق القدرات دون توقف، علمًا بأنها فرصة أيضًا لتطوير المهارات وتعزيزها إن شعرت بضعفٍ بأيٍ منها.