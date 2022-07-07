شرح تطبيق كاشف الارقام وأهم المميزات التي يحتويها لمعرفة هوية المتصل المجهول

هناك الكثير من المكالمات الهاتفية التي نتلقاها في يومنا العادي ومعظم تلك المكالمات تأتي من أشخاص نعرفهم بالطبع سواء من الأصدقاء أو أفراد الأسرة، ولكن بعضاً من تلك المكالمات قد تكون مزعجة في الكثير من الأحيان وقد تأتي من أشخاص غريبين لا نعرفهم لذلك تكون مزعجة، وفي بعض الأحيان نجد أن تلك المكالمات مزعجة للغاية بحيث يضطر المستخدم إلى إغلاق هاتفه فقط أو جعله في وضع الطيران حتى لا يتلقى تلك المكالمات المزعجة التي تأتي من أرقام غريبة.

بالفعل في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من حالات المضايقة بسبب المكالمات الهاتفية التي تأتي من أرقام غريبة والتي يتلقاها المستخدم على مدار اليوم، بل وصل الأمر إلى لجوء بعض المستخدمين إلى تقديم شكوى في أفرع شركات الاتصال، ونجد أيضا أن هناك الكثير من المستخدمين الذين يذهبون إلى أفرع شركة الاتصال التابعين إليها حتى يتمكنوا من معرفة الأرقام المجهولة التي تضايقهم عبر الاتصال الهاتفي المتكرر.

كان في الماضي هذا الحل الوحيد ولكن مع تطور التكنولوجيا وانتشار الكثير من التطبيقات والبرامج التي تفيد في مثل هذه الحالات، اتجه الكثير من المطورين والمصممين إلى العمل على تطوير الكثير من البرامج التي تفيد وتساعد المستخدمين في معرفة هوية الأرقام المجهولة وكذلك اسم المتصل، حيث أصبحت خدمة كشف الأرقام ومعرفة اسم المتصل من أهم الخدمات التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت من أكثر من الخدمات التي يحتاجها المستخدمين بشدة، وبالفعل نالت إعجاب المستخدمين واستمرت هذه الخدمة في التطور بشكل ملحوظ بحيث أصبحت تقدم الكثير من المميزات للمستخدمين، ولكن تبقى ميزة معرفة اسم المتصل وإظهار هوية الأرقام المجهولة أفضل ميزة من بين كل تلك المميزات التي تشملها هذه الخدمة، وبما أن هناك الكثير من التطبيقات التي أصبحت تقدم هذه الخدمة للمستخدمين سنتحدث عن الأفضل من بينها.

تطبيق كاشف اسم المتصل

يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات التي تقدم خدمة كشف هوية المتصل المجهول، حيث يمكن للتطبيق الحصول على المعلومات الحقيقية بالرقم الذي يتصل بك بكل سهولة حتى لا تصيبك الحيرة عندما تتلقى اتصال من رقم مجهول، ويعتمد التطبيق على قاعدة بيانات ضخمة مما يجعله الأفضل بين كل تلك التطبيقات والبرامج المتواجدة على الإنترنت، كما أن تطبيق كاشف هوية المتصل يعتبر التطبيق الأفضل خلال الوقت الحالي بين مستخدميه فخدمته تعمل في الدول العربية والدول الأوروبية على عكس البرامج الأخرى التي تكون فعالة فقط في الخارج أو أو في دولة معينة بحسب صلاحيات وصول البرنامج وجميعها لا تمتلك الكثير من البيانات التي يعمل بها تطبيق كشف هوية المتصل.

مميزات تطبيق كاشف الارقام