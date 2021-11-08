تطبيق All-In-One Toolbox من متجر جوجل بلاي للاندرويد يفعل كل شيء لهاتفك

هناك العديد من التطبيقات على متجر جوجل بلاي للاندرويد بعضها مُخصص لتحسين أداء الهواتف الذكية والبعض الآخر لحماية وأمان محتويات الهاتف من ملفات ووسائط وغيرها وبالطبع عندما نجد ما سبق في تطبيق واحد فهذا بلا شك أمر مُذهل ومُتميزة وبالفعل فإن تطبيق All-In-One Toolbox يقوم بالعديد من المهام التي تجعل هواتفنا لا غنى لها عن تواجده عليها فهو يمتلك العديد من الميزات التي جعلته يحظى بثقة بين مُستخدمي الهواتف بشكل عام خاصة تلك التي تعمل بنظام الأندرويد.

نبذة عن تطبيق All-In-One Toolbox من متجر جوجل بلاي للاندرويد

من منا لا يحب هاتفه ويتمنى عمله بجودة لأطول وقت ممكن ؟! ولكن إنها عادة الزمن؛ كل شيء يبدأ بقوة ليقل مع مرور الوقت فتضعف وهكذا هاتفك ولكن هذا التطبيق يعمل على تحسين أداءه ليعمل لفترة أطول، إنه التطبيق المثالي لإدارة وإطالة الوقت الذي سيمكن جهازك للعمل فيه بسلاسة وقوة، وبالتالي سيعمل على توفير المال، ومن مميزاته الكثيرة إنه لن يتحتم عليك دفع أي رسوم لتحميله.

وظائف تطبيق All-In-One Toolbox

• التنظيف

• إدارة التطبيقات والملفات

• نسخ احتياطي

• تقوية وتسريع الجهاز

• الأمان

• واجهة المستخدم البسيطة

معًا سنتناول هذه المزايا بالتفصيل لتكون على علم ودراية كم هو مفيد هذا التطبيق الرائع.

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أولًا: التنظيف

عادة ما نجد ذاكرة الهاتف اصبحت ممتلئة بعد فترة من تحميل بعض المستندات العمل اليومية ولكن كثرة انشغالنا يجعلنا مقصرين في تنظيفه أول بأول وحذف ما ليس بالضروري، ولكن مع هذا التنظيف المذهل الخاص بهذا التطبيق سيقوم بتصفية وتنظيف الذاكرة وهذا التطبيق بالفعل من أفضل تلك التطبيقات المتواجدة في متجر جوجل بلاي للاندرويد.

ثانيًا: إدارة التطبيقات والملفات

هواتفنا جميعًا تحتوي على أشياء كثيرة بداخلها، لذلك وبعد فترة تصبح مزدحمة ليصير استخدامها صعبًا، ولكن مع ” صندوق أدوات متعدد الإمكانات ” لا مشكلة، فهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء قائمة بجميع التطبيقات المثبتة على الهاتف حتى تتمكن من تخصيصها.

ثالثًا: نسخ احتياطي

عندما تقوم بحذف شيئًا عن طريق الخطأ لا تقلق، لأنه سيمكنك استعادته عن طريق هذا التطبيق الذي سيحتفظ بنسخة احتياطية منه في حالة الطوارئ.

رابعًا: تقوية وتسريع الجهاز

على هاتفنا يوجد الكثير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية فتشغل معها مساحة كبيرة من الذاكرة، وبالرغم من خروجك من هذه التطبيقات إلا انها تشغل مساحة كبيرة وتستمر بالعمل في الخلفية، مما يكون السبب في بطيء عمل الجهاز وامتلاء ذاكرة RAM ولكن مع تطبيق All-In-One Toolbox ستتخلص من هذه المشكلة.

خامسًا: الأمان

ماذا لو وقع هاتفك في يد الشخص الخطأ ؟، أو اراد انسان فضولي التصفح على هاتفك دون إذنك ليرى أشياء لا تحب أن يراها غيرك، لذلك لا تقلق مع هذا التطبيق، فنحن نقدم لك الحل فيه فمن خلاله ستقوم بتعين كلمة مرور لتنشيط التطبيق أو بصمة الاصبع أو معرف الوجه إذا كان جهازك مدعومًا.

سادسًا: واجهة المستخدم

واجهة سلسة ومن السهل رؤيتها، خاصة عندما تأتي بلونين رئيسين الأزرق والأبيض، فالتطبيق مقسم الى 3 علامات تبويب رئيسية، الأولى هي علامة ” الصفحة الرئيسية ” والتي تقوم بعرض السعة القصوى لذاكرة الوصول العشوائي، وبجوارها ستجد علامة التبويب ” Tools ” أما الأخيرة فهي علامة تبويب امتداد.