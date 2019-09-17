تردد قناة الحرة Alhurra سبتمبر 2019 الإخبارية على جميع الأقمار الصناعية
أصبح تردد قناة الحرة حديث الساعة بين أوساط الجمهور المصرى والعربى المهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية، وهى قناة تٌبث من الولايات المتحدة الأمريكية وأسسها “نورمان جويل باتيز” وأٌطلقت عام 2004، فالقناة على أعلى مستوى مهنى وتغطى كافة الأخبار العاجلة حصريا بعد حدوثها بوقت قصير، مما ساعد القناة أن يكون لها السبق الصحفى فى الكثير من الأخبار العربية والعالمية الهامة، ونكتب لكم هذا المقال عن تردد قناة الحرة كما كتبنا لكم عن تردد قناة العراقية نيوز وتردد قناة فرانس 24، لنجمع لكم فى نجوم مصرية أفضل القنوات الإخبارية فى العالم العربى، فإلى نص المقال.
تردد قناة الحرة
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الاتجاه
|نايل سات
|11823
|27500- 5/6
|أفقى
|عرب سات بدر 4
|11938
|27500- 5/6
|أفقى
|هوتبيرد
|12225
|27500 – 3/4
|رأسى
وقد ارتفعت نسبة مشاهدات القناة في فترة ثورات الربيع العربى، حيث كانت تنقل الأخبار لحظة بلحظة، مما أضاف لها جمهور كبير من معظم دول العالم العربى، كما حرصت على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر.
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