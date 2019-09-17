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تردد قناة الحرة Alhurra سبتمبر 2019 الإخبارية على جميع الأقمار الصناعية

بواسطة أحمد حسن 0
تردد قناة الحرة تردد قناة الحرة

أصبح تردد قناة الحرة حديث الساعة بين أوساط الجمهور المصرى والعربى المهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية، وهى قناة تٌبث من الولايات المتحدة الأمريكية وأسسها “نورمان جويل باتيز” وأٌطلقت عام 2004، فالقناة على أعلى مستوى مهنى وتغطى كافة الأخبار العاجلة حصريا بعد حدوثها بوقت قصير، مما ساعد القناة أن يكون لها السبق الصحفى فى الكثير من الأخبار العربية والعالمية الهامة، ونكتب لكم هذا المقال عن تردد قناة الحرة كما كتبنا لكم عن تردد قناة العراقية نيوز وتردد قناة فرانس 24، لنجمع لكم فى نجوم مصرية أفضل القنوات الإخبارية فى العالم العربى، فإلى نص المقال.



تردد قناة الحرة

تتميز قناة الحرة بانتشار فروعها في معظم دول العالم العربى، بالإضافة لمراسليها في أهم مواقع الحدث، الذين ينشرون الأحداث على الهواء مباشرة، وكما وضحنا لكم تردد قناة الحوار وتردد قناة الخليج العربي، نوضح لكم تردد قناة الحرة على قمر النايل سات وعرب سات بدر 4 والقمر الأوروبي هوتبيرد عبر الجدول التالي:


القمرالترددمعامل الترميزالاتجاه
نايل سات1182327500- 5/6أفقى
عرب سات بدر 41193827500- 5/6أفقى
هوتبيرد1222527500 – 3/4رأسى

وقد ارتفعت نسبة مشاهدات القناة في فترة ثورات الربيع العربى، حيث كانت تنقل الأخبار لحظة بلحظة، مما أضاف لها جمهور كبير من معظم دول العالم العربى، كما حرصت على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر.

                                                          يسعدنا فى نجوم مصرية تلقى تعليقاتكم



أحمد حسن

    كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..



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