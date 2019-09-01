تردد قناة الجديد Al Jadeed TV شهر سبتمبر 2019 على قمر النايل سات

كتبنا فى نجوم مصرية الكثير من المقالات عن ترددات القنوات اللبنانية الاخبارية، ونوضح لكم اليوم تردد قناة الجديد خلال هذه المقالة، وهي قناة فضائية لبانية انطلق بثها من لبنان بشكل مجانى بدون دفع أى اشتراكات شهرية لتنقل أخبار دولة لبنان اليومية للمواطنين داخل وخارج لبنان طوال 24 ساعة دون توقف، ويٌمكن اعتبار عام 2007 هو عام الانطلاق الحقيقة للقناة بعد تم تغيير اسمها من قناة نيو تى فى الى قناة الجديد، كما عرضت القناة بعض المسلسلات فى شهر رمضان عام 2010م وحصلت على أكبر نسبة مشاهدة، وساعدها هذا فى أن تصبح الآن قناة لبنان الأولى، والآن تابع المقال لتعرف تردد قناة الجديد.

تردد قناة الجديد

فى خطوة جيدة تواكب متطلبات عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه قدمت قناة الجديد خدمة البث المباشر لكل برامجها عبر شبكة الآنترنت، فالآن أنت تحتاج فقط الى اتصال بالإنترنت لتشاهد القناة من أى مكان فى أى وقت يحلو لك، وقد استخدمت القناة الكثير من التقنيات الحديثة حتى تظهر للمشاهدين فى أبهى صورها ولتجنب حدوث أى مشاكل تقنية مستقبلاً، وكل هذا بجانب الجودة الممتازة التى ستراها فى الصوت والصورة عند مشاهدتك للقناة حيث تستطيع أن تفهم كل كلمة تُقال وترى كل صورة بوضوح، وكما قدمنا لكم تردد قناة الشرقية العراقية، نوضح لكم تردد قناة الجديد لتتابعوا القناة بدون أى تشويش على قمر النايل سات كالتالى: .

القمر التردد FEC/SR Nilesat 201 12130 رأسى 27500 – 5/6

وجدير بالذكر أنه قد تم تأسيس قناة الجديد فى عام 1992م على يد رجل الأعمال تحسين الخياط أحد أبرز رجال أعمال لبنان وعملت اِلى أن تم اِغلاقها عام 1997م بعد 5 سنوات فقط من بداية اِنطلاقها، وبعدها بأربع سنوات فى عام 2001م عادت القناة للعمل من جديد فى اِحتفال كبير حضره أبرز الشخصيات الاِعلامية، وفي بداية عام 2007م غيرت القناة اسمها من “نيو تى فى” ليكون الاِسم الحالى لها وهو قناة الجديد، وقد تربعت القناة على رأس القنوات اللبنانية لتحتل المركز الأول كأكثر قناة لبنانية مشاهدة في لبنان والوطن العربي، وقد أطلقت قناة الجديد موقع إلكترونى رسمي لها على شبكة الإنترنت لسهولة التواصل مع جمهورها من جميع أنحاء العالم كما تتواصل معهم أيضاً عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وتويتر لمعرفة أرائهم فيما تقدمه من برامج كما أطلقت القناة خدمة البث المباشر لجميع برامجها على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت.

برامج قناة الجديد

تقدم قناة الجديد عدة برامج تُعد من أقوى البرامج في لبنان وأكثرها مشاهدة وقرباً للجمهور اللبنانى والعربى، ونوضحها لكم كالتالى:

برنامج غفران : وهو برنامج تقدمه مريم نور ويهتم بعلم العلاجات والعودة اِلى الطبيعة.

: وهو برنامج تقدمه مريم نور ويهتم بعلم العلاجات والعودة اِلى الطبيعة. برنامج الحدث : وهو برنامج يناقش أحدث القضايا السياسية فى الشارع اللبنانى والعربى.

: وهو برنامج يناقش أحدث القضايا السياسية فى الشارع اللبنانى والعربى. برنامج طونى خليفة : وهو برنامج يناقش فيه الاِعلامى طونى خليفة ضيوفه من كبار الساسة والاِقتصاديين والفنانين فى كل القضايا.

: وهو برنامج يناقش فيه الاِعلامى طونى خليفة ضيوفه من كبار الساسة والاِقتصاديين والفنانين فى كل القضايا. برنامج ولا علبال : وهو برنامج إنساني يستضيف نجم من النجوم ويبحثون عن حالة اِنسانية تحتاج للمساعدة ليساعدوها.

: وهو برنامج إنساني يستضيف نجم من النجوم ويبحثون عن حالة اِنسانية تحتاج للمساعدة ليساعدوها. برنامج تحت السيطرة: وهو برنامج ترفيهي تقدمه الاِعلامية أروى وتستضيف أبرز نجوم الفن.

استطاعت قناة الجديد أن تصبح القناة اللبنانية الأولى المهتمة بأمور الشارع اللبناني، فهي تنقل كل أخبار المواطن اللبناني لدرجة أنها أصبحت تنقل نبض الشارع للحكومة والسياسيين بهدف إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المواطنين وتعيقهم فى حياتهم اليومية، وبهذا استطاعت القناة أن تجذب شريحة كبيرة من المواطنين لمشاهدتها يومياً.

قناة الجديد بث مباشر

وفرت قناة الجديد اللبنانية لمشاهديها فى كل كان فى الوطن العربي روابط بث مباشر لتثمكنهم من مشاهدة القناة فى الوقت الذى يحلو لهم، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر لقناة الجديد الفضائية على الموقع الرسمي للقناة على الإنترنت وذلك من خلال الضغط هنا.

التواصل مع قناة الجديد

لا يخفى على أحد منا شهرة قناة الجديد اللبنانية التي أصبحت أحد أهم قنوات لبنان إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وبجانب هذا فقد أصبح للقناة شهرة عربية في دول مثل مصر والسعودية والكويت وغيرها من الدول، وقد دفع هذا القناة إلى إنشاء موقع إلكتروني خاص بها وقد فعلت خاصية البث المباشر لجميع برامجها على الإنترنت، وأنشئت منصات تواصل على فيسبوك وتويتر للتواصل مع جمهورها.

وفى نهاية مقالنا نود أن نوضح مدى المصداقية الكبيرة التى تتمتع بها قناة الجديد فى لبنان وبقية الدول العربية، فالقناة أصبحت بلا شك أشهر وأكبر قناة لبنانية فى السنوات القليلة الماضية، ويغلب على القناة الطابع الإخباري بحيث تقدم أهم وأبرز الأخبار اللبنانية والعربية على مدار الساعة، وتستضيف نخبة من أكبر المفكرين والسياسين

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