تردد قناة الاماكن دراما Alamaken Drama سبتمبر 2019 على النايل سات
لقد زاد البحث وبشكل ملفت للنظر عن تردد قناة الأماكن دراما، فهي إحدى القنوات الدرامية المميزة التي تعد على أصابع اليد الواحدة، ونستطيع أن نقول أن القناة لديها القدرة على فهم طبيعة جمهورها وتقديم أفضل الأعمال الدرامية لهم، وتهتم قناة الأماكن دراما بعرض أفضل وأجمل المسلسلات ذات الطابع البدوي بجانب المسلسلات العربية والسورية التى أصبح لها عدد لا يستهان به من الجمهور العربي، ونكتب لكم فى “نجوم مصرية” عن تردد قناة الأماكن دراما، فتابعونا.
تردد قناة الأماكن دراما
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|10757
|27500- 5/6
|رأسي
|عرب سات
|11976
|27500- 5/6
|رأسي
|عرب سات
|11977
|27500- 5/6
|رأسي
قناة الاماكن دراما
تقدم قناة الاماكن دراما نخبة كبيرة من أفضل مسلسلات الدراما الخليجية، وقد نجحت القناة في استقطاب عدد كبير من الجمهور العربي والخليجي من شرائح مختلفة.
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