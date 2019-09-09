تردد قناة الاماكن دراما Alamaken Drama سبتمبر 2019 على النايل سات







لقد زاد البحث وبشكل ملفت للنظر عن تردد قناة الأماكن دراما، فهي إحدى القنوات الدرامية المميزة التي تعد على أصابع اليد الواحدة، ونستطيع أن نقول أن القناة لديها القدرة على فهم طبيعة جمهورها وتقديم أفضل الأعمال الدرامية لهم، وتهتم قناة الأماكن دراما بعرض أفضل وأجمل المسلسلات ذات الطابع البدوي بجانب المسلسلات العربية والسورية التى أصبح لها عدد لا يستهان به من الجمهور العربي، ونكتب لكم فى “نجوم مصرية” عن تردد قناة الأماكن دراما، فتابعونا.







تردد قناة الأماكن دراما

قناة الأماكن دراما بمميزات عديدة جعلت من مشاهدتها أمر ممتع وغير ممل، فعلى سبيل المثال لن تجد فى قناة تلك الفواصل الإعلانية الطويلة التي تفصلك عن متابعة مسلسلك المفضل، ضف على ذلك تلك الجودة العالية التى تظهر بها مسلسلات القناة من حيث الصوت والصورة، وكما وضحنا لكم من قبل تردد قناة الشاهد ، نقدم لكم تردد قناة الأماكن دراما كما بالجدول: تتميزبمميزات عديدة جعلت من مشاهدتها أمر ممتع وغير ممل، فعلى سبيل المثال لن تجد فى قناة تلك الفواصل الإعلانية الطويلة التي تفصلك عن متابعة مسلسلك المفضل، ضف على ذلك تلك الجودة العالية التى تظهر بها مسلسلات القناة من حيث الصوت والصورة، وكما وضحنا لكم من قبل، نقدم لكمكما بالجدول:







القمر الصناعي التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 10757 27500- 5/6 رأسي عرب سات 11976 27500- 5/6 رأسي عرب سات 11977 27500- 5/6 رأسي

قناة الاماكن دراما







تقدم قناة الاماكن دراما نخبة كبيرة من أفضل مسلسلات الدراما الخليجية، وقد نجحت القناة في استقطاب عدد كبير من الجمهور العربي والخليجي من شرائح مختلفة.

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