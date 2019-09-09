تردد قناة الاماكن دراما
تردد قناة الاماكن دراما
تقنية

تردد قناة الاماكن دراما Alamaken Drama سبتمبر 2019 على النايل سات

بواسطة أحمد حسن 0


لقد زاد البحث وبشكل ملفت للنظر عن تردد قناة الأماكن دراما، فهي إحدى القنوات الدرامية المميزة التي تعد على أصابع اليد الواحدة، ونستطيع أن نقول أن القناة لديها القدرة على فهم طبيعة جمهورها وتقديم أفضل الأعمال الدرامية لهم، وتهتم قناة الأماكن دراما بعرض أفضل وأجمل المسلسلات ذات الطابع البدوي بجانب المسلسلات العربية والسورية التى أصبح لها عدد لا يستهان به من الجمهور العربي، ونكتب لكم فى “نجوم مصرية” عن تردد قناة الأماكن دراما، فتابعونا.



تردد قناة الأماكن دراما

تتميز قناة الأماكن دراما بمميزات عديدة جعلت من مشاهدتها أمر ممتع وغير ممل، فعلى سبيل المثال لن تجد فى قناة تلك الفواصل الإعلانية الطويلة التي تفصلك عن متابعة مسلسلك المفضل، ضف على ذلك تلك الجودة العالية التى تظهر بها مسلسلات القناة من حيث الصوت والصورة، وكما وضحنا لكم من قبل تردد قناة الشاهد، نقدم لكم تردد قناة الأماكن دراما كما بالجدول:


القمر الصناعيالترددمعامل الترميزالإتجاه
نايل سات1075727500- 5/6رأسي
عرب سات1197627500- 5/6رأسي
عرب سات1197727500- 5/6رأسي

قناة الاماكن دراما



تقدم قناة الاماكن دراما نخبة كبيرة من أفضل مسلسلات الدراما الخليجية، وقد نجحت القناة في استقطاب عدد كبير من الجمهور العربي والخليجي من شرائح مختلفة.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بأي استفسار أو سؤال، وسوف نرد عليكم فى أقرب وقت

 



أحمد حسن

    كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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