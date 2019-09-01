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تردد قناة الشرقية العراقية Al Sharqiya سبتمبر 2019 على أقمار النايل سات والهوت بيرد

كتب أحمد حسنفي آخر تحديث
تردد قناة الشرقية العراقية Al Sharqiya سبتمبر 2019 على أقمار النايل سات والهوت بيرد
تردد قناة الشرقية العراقية

يبحث المواطن العراقي عن تردد قناة الشرقية العراقية، وهي قناة فضائية عراقية مجانية انطلقت عام 2004م ضمن سلسلة شبكة قنوات الشرقية العربية، تنقل أخبار العراق باستمرار وتذيع نشرات الأخبار على مدار اليوم، وتعرض برامج سياسية واقتصادية تهم المواطن العراقي، فهي تستضيف فى برامجها عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد ليتحدثوا عن قضايا الدولة الراهنة وكيفية مواجهتها وحل مشاكل المواطنين، ولذلك فقد نالت القناة شهرة واسعة بين الجمهور العراقى لأنها تتحدث بلسانه خاصة وانها قناة خاصة غير مملوكة للدولة، وكما قدمنا لكم تردد قناة الجديد اللبنانية، وفي إطار اهتمامنا فى نجوم مصرية بالشأن العراقي نوضح لكم تردد قناة الشرقية العراقية، فتابعونا.

تردد قناة الشرقية العراقية

تطورت التكنولوجيا بصورة فائقة فى العشر سنين الأخيرة، وانتشرت الصحف الالكترونية وأصبح لها قراء كٌثر، كما زادت قوة تأثير برامج التوك شو والقنوات الاخبارية فى التأثير على الجمهور، وأصبح الجمهور يأخذ معلوماته من القنوات الاخبارية وبرامج التوك شو الشهيرة، ونجحت قناة الشرقية العراقية فى أن تكون ضمن هذه القنوات التى وثق فيها الجمهور، ونوضح لكم تردد قناة الشرقية العراقية على أقمار النايل سات والهوت بيرد كالتالى:

القمرالترددFEC/SRالجودة
نايل سات11785 (V)27500- 3/4SD
نايل سات11938 (V)27500 – 5/6HD
Hot Bird 13C11747 (H)27500 – 3/4HD

وجدير بالذكر أنه قد استطاعت قناة الشرقية العراقية أن تحلق في سماء الشهرة والإنتشار في أغلب بلدان وطننا العربي، وكان هذا تطور طبيعي لكل الإجراءات والإستراتيجيات التي اتبعتها إدارة القناة من أجل الإستمرار فى نجاحها.

برامج قناة الشرقية العراقية

  • القرطاس والقلم: برنامج يهتم بالطلاب وتدعيمهم.
  • جيك إن: برنامج رياضي يهتم بكل أخبار الرياضة وعمل مقابلات مع رموز الرياضة العراقية.
  • أهل المدينة: برنامج خبري يهتم بكل مشكلات دولة العراق ويعبر عن نبض الشارع العراقي.
  • تراجي: برنامج فني وثقافي يهتم بكل الأخبار الفنية والثقافية.
  • ظهيرة الجمعة: برنامج اجتماعي أسري يهتم بكل مشاكل الأسرة ومحاولة إيجاد حلول لها.
  • مشاهير: برنامج يهتم بكل أخبار النجوم فى الفن وعمل تقارير عن رحلة نجاحهم.
  • إلا بشدة: برنامج سياسي يعرض المشاكل السياسية لدولة العراق بشكل ساخر.

قناة الشرقية العراقية بث مباشر

خصصت قناه الشرقيه العراقيه الفضائية مؤخراً روابط بث مباشر لها لتُمكن مشاهديها من كل مكان من متابعتها فى أي وقت وذلك بالدخول إلى موقع القناة الرسمي على الإنترنت بشكل مجاني تماماً بالإضافة إلى متابعة أخبار القناة على الفيس بوك وتويتر، ويُمكنك مشاهدة البث المباشر للقناة عن طريق الضغط هنا.

التواصل مع قناة الشرقية العراقية

يُعد تواصل أي قناة مع متابعيها من أهم عوامل النجاح التى تجعلها دائماً فى المقدمة بالإضافة إلى أنها تعرف عن طريق التواصل ما يفكر فيه الجمهور ورأيهم فيما يتم عرضه من برامج، وقد خصصت القناة موقع رسمي لها على الإنترنت ووفرت به خدمة البث المباشر، وقد أنشأت صفحات تواصل إجتماعي لها على فيسبوك وتويتر.

لا يخفى على أحد كم النجاح الذي حققته قناة الشرقية العراقية فى الوصول إلى المواطن العراقي فضلاً عن المواطن العربي، وتقدم قناة الشرقية محتوى خبري مميز ومحايد بحيث ينقل الخبر والحقيقة كما هي بدون انتماء لأي تيار موجه، ولهذا تتمتع القناة بحيادية تامة بين كل ضيوفها التى تستضيفهم بدون محاباة أي طرف عن الآخر، وتترك الفرصة لكل الأفراد لتوضيح موقفها.

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عن الكاتب

أحمد حسن

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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