“Al Bait Baitak”.. تردد قناة البيت بيتك سينما 2023 على النايل سات
شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من جانب المشاهدين، بشأن التعرف على تردد قناة البيت بيتك سينما الجديد، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوىً خاصًا بالأفلام العربية على مدار اليوم، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة البيت بيتك سينما على نايل سات.
نبذة عن قناة البيت بيتك 2023
تشتهر شاشة قناة البيت بيتك سينما بشكل كبير في مختلف أنحاء الدول العربية، وذلك بناء على النجاح الكبير الذي نجحت في تقديمه منذ بداية انطلاقها، حيث تعرض باقة متنوعة من أفضل الأفلام المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، وذلك بجودة مشاهدة عالية على مدار اليوم، من خلال مجموعة من المزايا، ومن أهمها تقديم محتواها بشكل مجاني، وقد جاء ترددها على القمر الصناعي النايل سات على النحو التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11558
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|تصحيح الخطأ
|3/4
خطوات ضبط تردد قناة البيت بيتك
- في البداية يتم الضغط على زر التركيب.
- ثم يتم اختيار أيقونة إدخال قناة يدوي لتحديد القمر الصناعي النايل سات..
- ثم القيام بإدخال التردد الخاص بالقناة وكافة البيانات الخاصة بها.
- الضغط على حفظ واختيار تنزيل القناة على الجهاز على الفور.