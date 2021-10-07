أحدث طريقة للوصول إلى مكان الهاتف الذكي المسروق المغلق

أصبح الهاتف المحمول جزء أساسي لدى جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لا يمكن الإستغناء عنه، كما أنه يستخدم في جميع حياتنا اليومية المهنيه واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية في كونه أداة إتصال لاسلكيه تعمل عبر شبكات مختلفة.

الوصول إلى مكان المحمول المسروق المغلق

ونتيجة لأهميته، تتوافر الهواتف المحمولة مع حاملينه بشكل دائم ففقدانه يؤدي إلى مشكله كبيرة سواء تعرض للسرقة أو الضياع في مكان ما، ولذلك يسبب لحامله خوفا من خسارة ما يوجد عليه من صور وبيانات شخصيه وجهات اتصال و بعض الأعمال التي تجري عن طريق الانترنت ويتم حفظها علي الجوال.

ومن خلال هذا المقال نتناول العديد من الخطوات لتحديده ولكن مع العلم هذه الخطوات تتم علي الهواتف التي تعمل بنظام Android.

معرفة مكان الهاتف المسروق المغلق عن طريق السيريال نمبر

• توجه الي تطبيق الاتصال الخاص بالهاتف. • ثم اضغط على هذا الرقم “#06#*”. • ثم النقر علي زر الإتصال سوف يظهر لك رقم السيريال قم بحفظه في مكان آمن لسهولة الوصول إليه وقت الإحتياج. • وأيضاً هناك مواقع من خلالها معرفه تتبع الهاتف بالسيريال وهي numbering plan و lemi.infi و trackimei . • وكذلك يمكن العثور عليه من خلال العلبة الجديدة للهاتف.

تتبع مكان الهاتف المسروق عن طريق IMEI.

والجدير بالذكر، IMEI هو اختصار ل “رقم التعريف الدولي لأجهزة المحمول ” و يتكون من ١٥ رقم بينها حروف وأحيانا يطلق عليها هوية الجهاز ومن الصعب تغيرها .كما انه ليس له مكان ثابت في الهاتف، فله عدة طرق للحصول عليه كالآتي:

• في ظهر الجهاز نرفع البطارية فيوجد هذا الرقم أسفلها. • وفي بعض الأحيان يوجد ورقة مطبوعة عليها رقم IMEl في العلبة الجديدة المتواجد فيها الهاتف المحمول. • كما أن معظم الهواتف الجديدة بها درج يخرج من جانب الجهاز لوضع الشريحة الخاصة بك يوجد هذا الرقم ولكن مكتوبة بخط صغير. • ويمكن استخدام كود “#06#*” لمعرفة رقم الهوية.

معرفه مكانه إذا كان من نوعية سامسونج

ويذكر أن، أجهزة الهواتف المحمولة السامسونج تحتوي علي خاصية تفيد الشخص في الوصول إلى مكان الهاتف المفقود وهي ” find my mobile” تعني البحث عن هاتفي المحمول وأنه يقوم بالحصول على النسخة الإحتياطية من البيانات المحفوظة في الجهاز، وفي سياق متصل، لابد من القيام بخطوات لاستخدام هذا التطبيق وهي :

• أن تقوم بعمل حساب سامسونج خاص بك لجهازك. • إلى جانب موافقتك لجوجل على جميع الشروط والحقوق وتجميع المعلومات الخاصة بك. • ويتفاوت مدى التوافر لنظام التشغيل (OS) الموجود لديك. • ولكن إذا كان نوع الهاتف iPhone فيجب عليك البحث عن Find My iPhone بدل من البحث عن Find my device.

تحديد مكان الهاتف الذكي المسروق المغلق عبر الرقم

علاوة على ذلك، فإن رقم الهاتف الخاص بك عامل أساسي يسهل عليك تحديد مكان الهاتف المفقود، وذلك عن طريق الرقم التسلسلي في الصفحة المرتبطة بعمليات البحث بشرط أن يكون رقم الهاتف صحيح وفعال.

كما أنه لابد من تحديد البلد التي يعيش بها الشخص الذي يمتلك هذا الجهاز بمثابة شرائه فهذا يساعد على سهولة الوصول، بالإضافة إلى تحديد الهوية.