شرح وتحميل تطبيق Zombie Faced لتحويل صورك الى زومبي للأندرويد

توجد الكثير من التطبيقات المخصصة للتعديل على الصور في متجر جوجل بلاي، تعمل اغلبيه تلك التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعتبر تطبيقنا هذا أحد أبرز تطبيقات تعديل الصور للمرح في جوجل بلاي.

اذا كنت تريد ان تعرف كيف سيبدو شكلك اذا تحولت الى زومبي فعليك بتحميل تطبيق وجوه الزومبي والذي يجعل شكلك يبدو مثل الزومبي، يمنحك التطبيق الكثير من الخيارات المتعددة مثل امكانيه الاختيار من بين 26 وجه مختلف للزومبي، يمكنك اذا قمت بترقيه التطبيق الوصول الى 48 وجه ويمكنك الوصول الى ذلك بشكل مدفوع، يتميز تطبيق وجوه الزومبي بسهوله الاستخدام وبانه صالح لجميع الفئات العمرية ويمكنك باستخدام هذا التطبيق ان تحظى بالمرح وان تتمكن من مشاركه صورك التي تصنعها بهذا التطبيق مع اصدقائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تم تحميل تطبيق وجوه الزومبي أكثر من 100,000 مره من متجر جوجل بلاي المخصص لمستخدمين اندرويد ويحظى التطبيق بتقييكم مقبول لدى من قاموا باستخدامه وذلك بواقع 4 نجوم من أصل 5 وذلك بناء على حوالي 2,000 عمليه مراجعه، يذكر في بيانات التطبيق بانه صالح لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر لكنه يصلح للجميع فالصور التي يتم تعديلها باستخدامه ليست بتلك الدرجة من الرعب.

يمكنك استخدام التطبيق في صناعه ما يعرف بالميمز او استخدامه في التعديل على صور المشاهير ومشاركه ذلك مع اصدقائك للمرح، يوفر التطبيق العديد من الخيارات الجانبية مثل اضافه تفاصيل منفصلة للوجه الذي تقوم بالتعديل عليه، على سبيل المثال يمكنك وضع أعين زومبي فقط في وجه الشخص الذي تقوم بالتعديل على صورته يمكنك ايضا جعل فمه فقط يبدو مثل فم الزومبي مع ترك بقية التفاصيل كما هي.

يتوفر التطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد فقط ولا يوجد نسخة من التطبيق لمستخدمي هواتف آيفون للأسف، يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد الوصول للتطبيق من هنا، يمكنك أيضاً مشاهدة مقطع الفيديو الترويجي هذا للتعرف أكثر على التطبيق.

مميزات تطبيق وجوه الزومبي:

التطبيق مجاني. سهل الاستخدام. يتناسب مع جميع انواع الأجهزة “أندرويد”.

عيوب التطبيق.