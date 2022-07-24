9 ميزات أساسية في “أندرويد” لم تستخدمها من قبل

يستمر الجدل بين الأندرويد و الآيفون في التزايد. ولكن هناك شيئا واحدا مؤكدا: نظام الأندرويد من جوجل أكثر تنوعًا وقابلية للتخصيص من نظام ios. ابحث في الإعدادات والتعديلات المتاحة لهاتف Android الخاص بك وستجد مجموعة من الميزات الذكية والأدوات المفيدة. لقد جمعنا 9 من أهم ميزات أساسية في “أندرويد” نعتقد أنك لم تستخدمها من قبل.

ملاحظة سريعة قبل أن نبدأ: يحتوي الأندرويد على مجموعة متنوعة من الطرازات والنماذج والإصدارات، مما يزيد من صعوبة العثور على الميزات التي ستكون متسقة عبر جميع الأجهزة. لقد تحققنا فقط من النصائح التالية الخاصة بنظام أندرويد 12- يجب أن تعمل أيضًا على الأنظمة ذات الصلة، ولكن قد تختلف بعض القوائم والإجراءات قليلاً.

1. مشاركة شاشة الأندرويد

لعدد من السنوات، كنت قادرًا على بث شاشة هاتفك أو جهازك الوحي الذي يعمل بنظام أندرويد على شاشة التلفزيون الأكبر حجمًا باستخدام Chromecast. بالإضافة إلى بث الفيديو من جميع تطبيقات الأفلام والتلفزيون المعتادة، يمكن لجهاز البث هذا أن يعكس هاتفك. استفد من اختصار النسخ المتطابق في جزء الإعدادات السريعة، والذي يمكنك الوصول إليه عن طريق السحب لأسفل من أعلى الشاشة بإصبعين. يجب أن تجد خيار Screen Cast في هذه القائمة. إذا لم يظهر، اسحب لليسار في قائمة الإعدادات السريعة لمزيد من الخيارات، أو انقر على رمز القلم الرصاص في الجزء السفلي لإضافة الاختصار.

هناك أيضًا طريقة أخرى لإعداد النسخ المتطابق. أولاً، تحقق للتأكد من أنك قمت بتثبيت تطبيق Google Home لنظام التشغيل Android- ربما استخدمت هذا البرنامج بالفعل لإعداد Chromecast. افتح التطبيق واختر Chromecast وستظهر شاشة جهازك على الشاشة الكبيرة. على هاتفك، انقر فوق الوسائط واختر من الموسيقى أو الفيديو أو البودكاست أو الراديو وحدد خدمة لبدء البث.

2. تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد

هذه الميزة موجودة منذ أندرويد 7.0 Nougat، لكنها واحدة من أهم ميزات أساسية في أندرويد التي قد بنصها المستخدمين. يكون عرض التطبيق جنبًا إلى جنب أو من أعلى وأسفل (اعتمادًا على اتجاه شاشتك) مفيدًا عندما تريد عرض الصور أو تحسين شبكات التواصل الاجتماعي أو القيام بمهام متعددة.

لإعداده، افتح التطبيق الدائري عن طريق القيام بإيماءة قصيرة من أسفل الشاشة. هناك، اسحب طريقك إلى التطبيق الأخير الذي تريد استخدامه واضغط على الرمز الدائري في الجزء العلوي من معاينة التطبيق. في القائمة الناشئة، يجب أن ترى خيار Split top. ضع في اعتبارك أنه ليست كل التطبيقات تدعم هذه الميزة (مثل Instagram، على سبيل المثال)، لذلك إذا كنت لا ترى هذا الخيار، فذلك لأنه لا يمكنك استخدامه على هذا النحو. إذا رأيت ذلك، فانقر فوق Split top، وسيقوم التطبيق تِلْقَائِيًّا بوضع نفسه في أعلى الشاشة أو يسارها. على الجانب الآخر، سترى التطبيق الدائري للتطبيق، حيث يمكنك فتح تطبيق ثانٍ منه. هذه المرة، فقط اسحب طريقك إليها واضغط على المعاينة لفتحها.

ستلاحظ وجود خط أسود سميك يفصل بين كلا التطبيقين- من المنتصف، اسحبه لأعلى أو لأسفل لإعادة توزيع شاشتك. للخروج من وضع Split Screen، ما عليك سوى سحب الخط الأسود بالكامل لأعلى أو لأسفل.

3. جعل النصوص والصور أكثر وضوحا

إذا كنت تكافح لمعرفة ما هو معروضا على الشاشة- أو، بدلاً من ذلك، إذا كنت تريد حشرا أكبر قدرا ممكنا من المحتوي على الشاشة ولا تمانع في القيام ببعض التحديق على طول الطريق- فيمكنك التكبير أو التصغير النص والكائنات. لن تستجيب جميع التطبيقات لهذه التعديلات، لكن معظمها سيستجيب.

لتغيير إعدادات الحجم، افتح الإعدادات وانتقل إلى عنوان العرض. من هناك، انقر فوق حجم الخط واسحب شريط التمرير أسفل الشاشة لتكبير النص أو تصغيره حسب الحاجة.

4. تغيير إعدادات الصوت بشكل مستقل

يقوم جهازك بتشغيل عدة أنواع مختلفة من الصوت- بما في ذلك نغمات الرنين والإشعارات والتنبيهات والمكالمات الهاتفية والوسائط. إذا سبق لك الانتقال إلى قائمة الإعدادات وفتح الصوت والاهتزاز، فستلاحظ أنه يمكنك استخدام أشرطة التمرير الفردية لضبط أنواع الصوت هذه بشكل فردي.

ومع ذلك، يمنحك أندرويد اختصارًا سريعًا وسهلاً. انقر على أزرار الصوت الفعلية الموجودة على جانب جهازك لجعل كل ما يتم تشغيله أكثر نعومة أو ارتفاعًا (إذا لم يتم تشغيل وسائط، فسيؤدي هذا الإجراء إلى ضبط مستوى صوت نغمة الرنين). عندما تفعل ذلك، سيظهر مربع صغير على الشاشة، يوضح إعدادات الصوت التي يتم تغييرها وكيف. في الجزء السفلي من هذا المربع، سترى ثلاث نقاط. اضغط عليها، وسوف يتوسع المربع لإظهار العديد من أشرطة تمرير الصوت في وقت واحد. يمكن أن يوفر لك هذا رحلة إلى الإعدادات.

5. استخدام وضع الضيف

إذا سبق لك أن أقرضت صديقًا أو أحد أفراد أسرتك شَابًّا على هاتفك، فمن المحتمل أنك تعرف هذا القلق المفاجئ الذي يأتي مع إمكانية استعراضهم لمعلوماتك الخاصة أو النشر على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يتيح لك تثبيت التطبيق أن تكون كريمًا دون التخلي عن خصوصيتك، وسوف يقفل تطبيقًا واحدًا على الشاشة حتى يقوم شخص ما بإدخال رمز قفل الشاشة مرة أخرى. بشكل أساسي، لن يتمكن المستخدم من الوصول إلى أي أجزاء أخرى من هاتفك دون الرمز الخاص بك.

من السهل إعداد تثبيت الشاشة. افتح الإعدادات، وانتقل إلى قائمة الأمان، واختر الإعدادات المتقدمة، وتثبيت التطبيق. بمجرد تشغيل الميزة، شغّل التطبيق الذي يحتاج صديقك إلى استخدامه. ثم افتح “نظرة عامة” عن طريق تمرير سريع لأعلى من أسفل الشاشة. اسحب طريقك إلى التطبيق الذي تريد تثبيته وانقر على الأيقونة الدائرية في الجزء العلوي من المعاينة. في القائمة الناشئة، انقر فوق تثبيت. لإلغاء تثبيت التطبيق، اسحب من أسفل الشاشة مع الاستمرار. سيؤدي هذا إلى قفل هاتفك وسيتعين عليك إدخال نمط القفل أو رقم التعريف الشخصي لكلمة المرور أو المقاييس الحيوية لاستخدامه.

6.قم بتعطيل شاشة القفل في المنزل

للحفاظ على أمان جهازك، تحتاج إلى إعداد رمز PIN أو مسح القياسات الحيوية لإلغاء قفل هاتفك. لكن هذا يجعل الوصول إلى تطبيقاتك أكثر إزعاجًا. تتيح لك ميزة Smart Lock من جوجل إزالة هذه العقبة، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى هاتفك- ولكن فقط عندما تكون في المنزل بأمان.

من الإعدادات، انقر فوق الأمان، وانتقل إلى الإعدادات المتقدمة، واختر Smart Lock. بالإضافة إلى تعطيل شاشة القفل عندما تكون في المنزل (هذا هو خيار الأماكن الموثوقة)، يمكنك أيضًا تعطيل الشاشة عندما يكون Bluetooth الخاص بهاتفك متصلاً بجهاز موثوق به، مثل وحدة استريو السيارة، أو عندما يكتشفك احصل عليه.

7. اختر التطبيقات الافتراضية الجديدة

أحد الاختلافات بين أندرويد و iOS هو أن نظام تشغيل الهاتف المحمول من جوجل يتيح لك اختيار تطبيقات افتراضية مختلفة لتصفح الويب، وإرسال الرسائل النصية، وعرض الصور، وما إلى ذلك. التطبيق الافتراضي هو التطبيق الذي يفتح تلقائيًا عندما تحاول القيام بشيء ما على هاتفك— لذلك عند النقر فوق ارتباط تشعبي، على سبيل المثال، سيفتح تطبيق مستعرض الويب الافتراضي هذا الارتباط.

استفد من هذه المرونة من خلال إعداد الإعدادات الافتراضية كما تريدها. توجه إلى الإعدادات، وانتقل إلى التطبيقات، واختر التطبيقات الافتراضية. حدد أيًا من الفئات التي تظهر على الشاشة لعرض قائمة بالتطبيقات المثبتة التي يمكنها تولي المهام الافتراضية. على سبيل المثال، إذا كنت تفضل الدردشة مع الأصدقاء عبر Facebook Messeng، بدلاً من تطبيق الرسائل القصيرة المدمج بهاتفك، فيمكنك جعل منتج Facebook هو تطبيق المراسلة الافتراضي.

8. إعادة الإخطارات المفقودة

يحدث ذلك — لقد سحبت بالخطأ أحد الإشعارات التي تريد قراءتها بالكامل والآن لديك إحساس مزعج بإرسال شخص ما إليك عبر البريد الإلكتروني، لكنك لست متأكدًا. إذا كنت تريد مراجعة جميع إشعاراتك الأخيرة على Android، فأنت محظوظ. هذه القدرة ممكنة- على الرغم من أنه ليس من السهل العثور على الخيار.

انقر مع الاستمرار فوق جزء فارغ من الشاشة الرئيسية، وسيظهر وضع ضبط الشاشة. اختر الأدوات، وابحث عن اختصار الإعدادات. اسحب هذا الرمز إلى مساحة فارغة على إحدى شاشاتك الرئيسية وقم بإفلاته في مكانه، وستظهر قائمة تلقائيًا. اختر سجل الإشعارات من القائمة وانقر على الرمز لفتح سجل إخطارات Android.

9. تفعيل الوضع بيد واحدة

مع استمرار نمو حجم الهواتف اليوم، يصبح تشغيلها أكثر صعوبة وأصعب بيد واحدة. لذا فإن لوحة المفاتيح المخصصة من Google، وهي الخيار الافتراضي في بعض هواتف الأندرويد، لديها حل: وضع خاص بيد واحدة يمكنك التبديل إليه باختصار بسيطا. إذا كنت تمتلك هاتف Pixel، فستكون لوحة المفاتيح هذه هي خيار الكتابة الافتراضي لديك. إذا كنت تستخدم هاتف Samsung أو LG، فسيتعين عليك أولاً تنزيل إصدار Google وتعيينه كلوحة المفاتيح الافتراضية (كما هو موضح في النصيحة 7).

افتح لوحة المفاتيح كالمعتاد وانقر مع الاستمرار على مفتاح الفاصلة. اسحب لأعلى إلى أيقونة اليد اليمنى لتمكين الوضع بيد واحدة. يتيح لك السهم تبديل لوحة المفاتيح الصغيرة هذه من جانب إلى آخر، ويتيح لك الرمز السفلي تغيير موضعه، ويستعيد الرمز العلوي لوحة المفاتيح بالحجم الكامل. قد تحتوي لوحات مفاتيح الهاتف الأخرى أيضًا على أوضاع بيد واحدة، ولكن قد يكون الوصول إليها أصعب من وضع Google. حاول البحث عن طراز هاتفك والبحث عن “لوحة مفاتيح بيد واحدة” لمعرفة المزيد.

الخاتمة