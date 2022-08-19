تقنية

7 قنوات مجانية ناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.. تعرف عليها

محمد إبراهيم عباس

يستعد فريق ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة ضد سيلتا فيجو المقرر إقامتها يوم 20 أغسطس المقبل الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

 

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

أماكن الحصول على اللاما بـ فورت نايت وكيفية شرائها وشحن الفيبوكس لجميع الهواتف

هاتف المستقبل العالمي Huawei Mate X3 المنتظر لدى الكثير يوحي بفخامة وإبداع شركة هواوي

وعلى الجانب الآخر حقق ريال مدريد الفوز الأول له في بطولة الدوري الإسباني على نظيره ألمرية المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي 14 أغسطس وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد حيث أحرز اللاعب “لارجي رامازاني” الهدف الأول لفريق ألمرية في الدقيقة 6 في شوط المباراة الأول وأحرز هدف التعادل اللاعب “لوكاس فاسكيز” في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني ثم أحرز هدف الفوز لفريق ريال مدريد اللاعب “دافيد ألابا” في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد ويحصد أول ثلاثة نقاط له في الدوري الأسباني هذا العام.

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد

 

اسم القناة  القمر الصناعي  التردد معدل الترميز الاستقطاب
varzish sport y1A 11843 27500 V
TV Play Astra 4A 11804 27500 H
sport France أسترا 12012 27500 V
TV3 E Intelsat 46°.0 10973 27500 V
Rah-Farda TV Azerspace 46° E 11293 27500 V
M+La Liga HD spin أسترا 10818 22000 V
pN sports 1 HD France أسترا 12168 29700 V
محمد إبراهيم عباس

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال ودائماً أسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.