7 قنوات مجانية ناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.. تعرف عليها

يستعد فريق ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة ضد سيلتا فيجو المقرر إقامتها يوم 20 أغسطس المقبل الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

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وعلى الجانب الآخر حقق ريال مدريد الفوز الأول له في بطولة الدوري الإسباني على نظيره ألمرية المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي 14 أغسطس وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد حيث أحرز اللاعب “لارجي رامازاني” الهدف الأول لفريق ألمرية في الدقيقة 6 في شوط المباراة الأول وأحرز هدف التعادل اللاعب “لوكاس فاسكيز” في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني ثم أحرز هدف الفوز لفريق ريال مدريد اللاعب “دافيد ألابا” في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد ويحصد أول ثلاثة نقاط له في الدوري الأسباني هذا العام.

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