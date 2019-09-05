7 افضل برامج قفل التطبيقات للاندرويد 2019 مجانا
الهاتف الذكي هو عبارة عن حقيبة تحتوي على مجموعة من الأسرار الخاصة بك كما أنه أداة تعكس شخصيتك الحقيقية التي قد لا يعرفها الكثير، حيث يحتوي هذا الأخير على تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تستعملها بشكل يومي في التواصل مع الآخرين، كما يحتوي أيضا على الرسائل النصية وسجل المكالمات، فضلا عن الفيديوهات والصور.
وبالتالي فإن هذه الفيديوهات والصور قد تكون خاصة للغاية ولا تريد من احد ان يراها غيرك، فلذلك لا بد من استعمال برنامج قفل التطبيقات للاندرويد لتتمكن من حماية كل التطبيقات والبرامج والصور والفيديوهات الخاصة بك من المتطفلين اصحاب الأيادي الطويلة، وذلك عن طريق قفل هذه التطبيقات برقم سري او بنمط أو بواسطة بصمة اليد.
لكن عملية العثور عن تطبيق قفل جيد اصبح امرا صعبا نظرا لتوفر عدد كبير من البرامج التي لا جدوى منها والتي لا تقدم حماية للتطبيقات بشكل صحيح، لذلك فقد وضعت لك اليوم قائمة تضم أفضل 7 برامج قفل التطبيقات في 2019 على الاطلاق، والتي يستعملها ملايين المستخدمين في العالم، اضافة الى حجمها الصغير الذي يتناسب مع اغلب هواتف الاندرويد.
اذن ما هي هذه البرامج؟
1. AppLock أفضل برنامج قفل التطبيقات للاندرويد 2019 :
Applock هو واحد من أفضل وأشهر تطبيقات الأندرويد في 2019 الموجودة في جوجل بلاي ستور، وذلك عقب حصوله على 100 مليون تحميل، مما يجعله أفضل برنامج قفل التطبيقات للاندرويد على الاطلاق حتى هذه اللحظة. حيث مع برنامج Applock سوف تتمكن من قفل اي شيء في الهاتف الخاص بك.
فهو يمكنك من قفل الواي فاي والبلوتوث والمكالمات وكذلك قفل الصور والفيديو واي شيء اخر، بل وحتى الاشعارات تستطيع ان تعمل لها قفل من خلال برنامج Applock، كما يتيح لك ايضا عمل خدعة ” التطبيق توقف”، فعلى سبيل المثال إذا دخل المتطفل على الواساب الخاص بك سوف تنبثق له رسالة “للاسف توقف whatsapp” وعندما يضغط على موافق سوف يعود به البرنامج الى الواجهة الرئيسية للهاتف.
برنامج applock يمكنك ايضا من عمل قفل التطبيقات بواسطة رقم سري PIN او بواسطة النقش، واذا نسيت الرمز أو الكود يمكنك استرجاعه بطريقة واحدة فقط وهي عن طريق البريد الالكتروني، لذلك احرص على التسجيل ببريد إلكتروني صالح، كما أن المتطفل لن يستطيع ازالة البرنامج من الهاتف إلا إذا عرف الكود.
وتوجد أشياء اخرى جميلة في هذا البرنامج، مثل الحفاظ على البطارية حيث يقلل ضياع شحن البطارية بنسبة 50 في المائة، كما أنه يدعم اللغة العربية وحجمه ايضا لا يتجاوز 4.6 ميجا بايت.
2- LOCKit- قفل التطبيقات :
lockit هو برنامج آخر صغير الحجم 3 ميجا فقط، يمكنك من قفل كافة التطبيقات الموجودة في هاتف الاندرويد الخاص بك، حيث يتيح لك قفل الصور والفيديو والمكالمات وتطبيقات الرسائل وكل التطبيقات الاخرى كما يدعم قفل الشاشة ايضا عكس برنامج applock الذي لا يتوفر على هذه الخاصية.
كما يتيح لك البرنامج عمل قفل التطبيقات بواسطة الرقم السري او باستعمال النقش او البصمة، كما تستطيع ضبطه على ان يقوم بقفل البرامج والتطبيقات عند غلق الشاشة مباشرة، او بعد 3 دقائق من غلق الشاشة، او قفل التطبيقات دائما سواء غلقت الشاشة او لا.
يحتوي برنامج lockit ايضا على خاصية تنظيف الهاتف من الفيروسات وتسريعه اضافة الى تصوير المتطفل، حيث إذا حاول الدخول الى تطبيق ما وأخفق في ادخال الكود الصحيح فسيتم تصويره بواسطة الكاميرا الامامية للهاتف تلقائيا، كما توجد أيضا خاصية Uninstall prevention حيث اذا قمت بتفعيلها فلن يستطيع المتطفل ازالة البرنامج من الهاتف.
كما يوفر لك البرنامج ايضا امكانية اخفاء الصور photo vault و اخفاء الفيديو video vault وبالتالي لن يستطيع أحد رأيتهم من غيرك، اما السلبية التي أراها في هذا البرنامج هو كونه لا يدعم اللغة العربية، لكن على العموم فهو بسيط جدا ولا يحتاج الى ترجمة.
3- (Applock (IVYMOBILE:
تطبيق القفل applock هو برنامج قفل التطبيقات للاندرويد اخر، وكما تلاحظ فإنه يمتلك اسما مشابها للبرنامج الأول لكنهما يختلفان شكلا ومضمونا، فالبرنامج الثاني هو برنامج بسيط جدا لكنه جيد جدا ايضا ويعتبر من افضل برامج قفل التطبيقات للاندرويد في هذه السنة (2019)، ويأتي مع 10 مليون تحميل كما أن حجمه 5.5 ميجا فقط.
يمكنك تطبيق القفل من وضع قفل لكل التطبيقات الموجودة في هاتفك، وذلك من خلال النقش او ما يصطلح عليه ايضا بالنمط اما قفل التطبيقات برقم سري فهو لا يدعم هذه الخاصية، لكن يتيح لك مجموعة من الثيمات يمكنك اختيار منها الثيم الذي يعجبك تم استعماله، اضافة الى وجود ميزة جميلة لا توجد في باقي برامج قفل التطبيقات الأخرى وهي اخفاء تطبيق القفل.
حيث يتيح لك البرنامج تغيير ايقونته ليظهر كتطبيق لمنبه او حاسبه او تطبيق الطقس وغيره، وهذه خدعة جميلة جدا بحيث اذا اراد المتطفل حذف تطبيق القفل من هاتفك فلن يتمكن من معرفته. كما سوف يقوم البرنامج بالتقاط صورة لوجهه بواسطة الكاميرا الأمامية في حالة ما اذا أخطأ في ادخال الكود الصحيح.
4- Perfect App Lock:
هو برنامج قد يبدو لك معقدا في البداية او ربما لن يعجبك شكله لانه لا يمتلك تصميما جميلا مثل البرامج الاخرى، لكنه رغم ذلك فهو بسيط جدا وهو برنامج قفل التطبيقات للاندرويد بطرق مختلفة لن تجدها في باقي البرامج الاخرى، حيث يتيح لك قفل التطبيقات بالرقم السري يصل الى 7 ارقام و بالنمط وبكلمة و بالبصمة و بالرسم ايضا وهذا ما يفسر اعجاب عدد كبير من المستخدمين به وتنزيله 10 مليون مرة من متجر جوجل بلاي .
كما انه برنامج مجاني تماما وحجمه خفيف على الجهاز 5 ميجا فقط، ويتيح لك قفل الشاشة وقفل التطبيقات مثل جهات الاتصال والصور والفيديو الى آخره، كما يمكنك من قفل المكالمات الواردة والصادرة والواي فاي والبلوتوث ايضا، وانصحك بتفعيل خاصية lock app uninstall، كي لا يقوم المتطفل او الدخيل بمسج البرنامج، اضافة الى وجود امكانية اخفاء تطبيق القفل من على شاشة الهاتف.
كما ان برنامج Perfect App Lock يأخد صور المتطفل إذا أخطأ في إدخال الرمز 3 مرات، وهناك مميزات اخرى في البرنامج عليك اكتشافها بنفسك وانصحك بتجربته فهو برنامج قفل التطبيقات للاندرويد جيد جدا.
5- Smart AppLock تطبيق القفل الذكي :
سمارت تطبيق القفل هو برنامج اخر لقفل التطبيقات للاندرويد وهو واحد من افضل واجمل البرامج المتخصصة في مجال حماية التطبيقات، حيث يتيح لك القيام بقفل الواتساب والفيسبوك والرسائل وكل التطبيقات الاخرى، كما يتيح لك ايضا قفل المكالمات الواردة، وبالتالي لن يستطيع احد الاجابة عنها غيرك انت، كما يمكنك قفل البلوتوث والواي فاي ايضا.
كذلك فإن برنامج smart applock يتيح لك دمجه مع برنامج صغير لكي تقوم بإخفاء الصور والفيديوهات الخاصة بك، علاوة على ذلك فهو يدعم اللغة العربية وحجمه خفيف جدا 5 ميجا فقط، اما انواع القفل التي يوفرها فهو الرقم السري pin أو النمط. كما لا تنسي تفعيل خاصية منع ازالة التثبيت لكي لا يقوم شخص ما بحذف البرنامج.
6- AppLock – Fingerprint Unlock CM:
هذا البرنامج مقدم من طرف شركة (Cheetah Mobile (CM المعروفة بتطبيقاتها الرائعة والمشهورة جدا مثل مضاد الفيروسات CM security وبرنامج تسريع الهاتف Clean master والان هاهي تقدم لنا برنامج Cm applock لقفل التطبيقات للاندرويد.
وهو يمتاز بتصميم رائع جدا، كما انه من اخف برامج قفل التطبيقات التي يمكن أن تجدها في 2019 حيث انه حجمه 1.5Mb فقط، كما يتيح لك قفل كل التطبيقات الموجودة على هاتفك اضافة الى قفل الواي فاي والبلوتوث والمكالمات الواردة، أما طريقة القفل فهي بواسطة الرقم السري او النمط، كما يدعم القفل بالبصمة لكن هي متاحة فقط للهواتف التي تحتوي على هاردوير يدعم البصمة اصلا (fingerprint phones) مثل سامسونج اس 8…
كما يتوفر على ميزة تصوير المتطفل وارسال صوره لك في البريد الالكتروني إذا اخطأ في الرمز 3 مرات وقد يصوره فيديو إذا اخطأ 10 مرات، كما توجد مجموعة من الثيمات التي يمكنك التبديل بينها في أي وقت، وبالتالي فإن CM applock هو برنامج قفل التطبيقات للاندرويد رائع ويستحق التجربة.
7- NQ Vault:
vault هو برنامج قفل التطبيقات آخر يحتوي على مميزات لا توجد في باقي البرامج الاخرى، حيث يتيح لك هذا الأخير القيام بإخفاء كل الصور والفيديوهات الخاصة بالنسبة لك والتي لا تريد من احد ان يراها، كما يتيح لك ايضا متصفح خفي مثل جوجل كروم لتصفح ما يحلو لك من المواقع دون الحاجة الى الخروج من البرنامج.
اضافة الى ان برنامج vault يوفر لك امكانية اخفاء الرسائل النصية الخاصة بك وحمايتها، فضلا على انه يمكنك القيام بعمل نسخ احتياطي للصور والفيديوهات والرسائل وسجل المكالمات، لكي تسترجعها اذا ضاع منك الهاتف، كما لا ننسى انه يتيح لك قفل التطبيقات في هاتفك بواسطة النمط او رقم سري. لكن في الحساب المجاني يتيح لك قفل 5 تطبيقات فقط واذا اردت قفل كل التطبيقات يتوجب عليك ترقية الحساب.
لكن على العموم فهو قفل تطبيقات جيد جدا كما انه يدعم اللغة العربية وحجمه صغير 7.5 ميجا، اضافة الى انه يدعم اغلب اجهزة الاندرويد، زيادة على 50 مليون تحميل، لذلك فهو برنامج يستحق التجربة.