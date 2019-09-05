7 افضل برامج قفل التطبيقات للاندرويد 2019 مجانا

4- Perfect App Lock:

هو برنامج قد يبدو لك معقدا في البداية او ربما لن يعجبك شكله لانه لا يمتلك تصميما جميلا مثل البرامج الاخرى، لكنه رغم ذلك فهو بسيط جدا وهو برنامج قفل التطبيقات للاندرويد بطرق مختلفة لن تجدها في باقي البرامج الاخرى، حيث يتيح لك قفل التطبيقات بالرقم السري يصل الى 7 ارقام و بالنمط وبكلمة و بالبصمة و بالرسم ايضا وهذا ما يفسر اعجاب عدد كبير من المستخدمين به وتنزيله 10 مليون مرة من متجر جوجل بلاي .

كما انه برنامج مجاني تماما وحجمه خفيف على الجهاز 5 ميجا فقط، ويتيح لك قفل الشاشة وقفل التطبيقات مثل جهات الاتصال والصور والفيديو الى آخره، كما يمكنك من قفل المكالمات الواردة والصادرة والواي فاي والبلوتوث ايضا، وانصحك بتفعيل خاصية lock app uninstall، كي لا يقوم المتطفل او الدخيل بمسج البرنامج، اضافة الى وجود امكانية اخفاء تطبيق القفل من على شاشة الهاتف.

كما ان برنامج Perfect App Lock يأخد صور المتطفل إذا أخطأ في إدخال الرمز 3 مرات، وهناك مميزات اخرى في البرنامج عليك اكتشافها بنفسك وانصحك بتجربته فهو برنامج قفل التطبيقات للاندرويد جيد جدا.

5- Smart AppLock تطبيق القفل الذكي :

سمارت تطبيق القفل هو برنامج اخر لقفل التطبيقات للاندرويد وهو واحد من افضل واجمل البرامج المتخصصة في مجال حماية التطبيقات، حيث يتيح لك القيام بقفل الواتساب والفيسبوك والرسائل وكل التطبيقات الاخرى، كما يتيح لك ايضا قفل المكالمات الواردة، وبالتالي لن يستطيع احد الاجابة عنها غيرك انت، كما يمكنك قفل البلوتوث والواي فاي ايضا.

كذلك فإن برنامج smart applock يتيح لك دمجه مع برنامج صغير لكي تقوم بإخفاء الصور والفيديوهات الخاصة بك، علاوة على ذلك فهو يدعم اللغة العربية وحجمه خفيف جدا 5 ميجا فقط، اما انواع القفل التي يوفرها فهو الرقم السري pin أو النمط. كما لا تنسي تفعيل خاصية منع ازالة التثبيت لكي لا يقوم شخص ما بحذف البرنامج.

تحميل البرنامج

6- AppLock – Fingerprint Unlock‏ CM:

هذا البرنامج مقدم من طرف شركة (Cheetah Mobile (CM المعروفة بتطبيقاتها الرائعة والمشهورة جدا مثل مضاد الفيروسات CM security وبرنامج تسريع الهاتف Clean master والان هاهي تقدم لنا برنامج Cm applock لقفل التطبيقات للاندرويد.

وهو يمتاز بتصميم رائع جدا، كما انه من اخف برامج قفل التطبيقات التي يمكن أن تجدها في 2019 حيث انه حجمه 1.5Mb فقط، كما يتيح لك قفل كل التطبيقات الموجودة على هاتفك اضافة الى قفل الواي فاي والبلوتوث والمكالمات الواردة، أما طريقة القفل فهي بواسطة الرقم السري او النمط، كما يدعم القفل بالبصمة لكن هي متاحة فقط للهواتف التي تحتوي على هاردوير يدعم البصمة اصلا (fingerprint phones) مثل سامسونج اس 8…

كما يتوفر على ميزة تصوير المتطفل وارسال صوره لك في البريد الالكتروني إذا اخطأ في الرمز 3 مرات وقد يصوره فيديو إذا اخطأ 10 مرات، كما توجد مجموعة من الثيمات التي يمكنك التبديل بينها في أي وقت، وبالتالي فإن CM applock هو برنامج قفل التطبيقات للاندرويد رائع ويستحق التجربة.

تحميل البرنامج

7- NQ Vault:

vault هو برنامج قفل التطبيقات آخر يحتوي على مميزات لا توجد في باقي البرامج الاخرى، حيث يتيح لك هذا الأخير القيام بإخفاء كل الصور والفيديوهات الخاصة بالنسبة لك والتي لا تريد من احد ان يراها، كما يتيح لك ايضا متصفح خفي مثل جوجل كروم لتصفح ما يحلو لك من المواقع دون الحاجة الى الخروج من البرنامج.

اضافة الى ان برنامج vault يوفر لك امكانية اخفاء الرسائل النصية الخاصة بك وحمايتها، فضلا على انه يمكنك القيام بعمل نسخ احتياطي للصور والفيديوهات والرسائل وسجل المكالمات، لكي تسترجعها اذا ضاع منك الهاتف، كما لا ننسى انه يتيح لك قفل التطبيقات في هاتفك بواسطة النمط او رقم سري. لكن في الحساب المجاني يتيح لك قفل 5 تطبيقات فقط واذا اردت قفل كل التطبيقات يتوجب عليك ترقية الحساب.

لكن على العموم فهو قفل تطبيقات جيد جدا كما انه يدعم اللغة العربية وحجمه صغير 7.5 ميجا، اضافة الى انه يدعم اغلب اجهزة الاندرويد، زيادة على 50 مليون تحميل، لذلك فهو برنامج يستحق التجربة.

تحميل البرنامج