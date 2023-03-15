تقنية

5000 ميللي أمبير بطارية تدوم طويلا مع هاتف Samsung Galaxy M12

هاجر طارق

أعلنت شركة سامسونج هاتفها Galaxy M12 الذي يتنافس بقوة مع هاتف سامسونج Galaxy A12 بل يكون الأفضل في سرعة تحديث الشاشة حيث تكون سرعة التحديث 90 هيرتز في M12 و60 هيرتز في A12 ويأتي أيضا يختلف عنه في المعالج بحيث يكون Exynos 850 بدلا من ميدياتك P35.

Samsung M12

جدول المواصفات:

الشبكة 4G
حجم الشاشة 6.5 بوصة
نوع الشاشة IPS TFT
دقة الشاشة HD+
الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل
الكاميرا الخلفية 48+5+2+2 ميجا بكسل
نظام التشغيل أندرويد 11.0
المعالج Exynos 850
سعة البطارية 5000 ميللي أمبير
قوة الشحن 15 واط
الألوان الأسود والأزرق والأخضر

بطارية تدوم طويلا مهما كان الاستخدام مع هاتف Samsung A03 Core

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M12:

  • يدعم الهاتف راديو FM.
  • يأتي الهاتف بوزن 221 جرام.
  • يدعم شريحتين اتصال من النوع نانو سيم.
  • يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.
  • متانة وجودة الخامات المصنع منها الهاتف تأتي من البلاستيك المقوى.
  • نقش مميز في ظهر الهاتف ليقوم مقاوم للتبصيم بأكبر قدر ممكن.

Samsung M12

Samsung Galaxy A13 تصميم بسيط بتفاصيل لافتة للنظر

مميزات الشاشة:

  • تأتي بشكل النوتش على شكل حرف V من النوع IPS TFT بمساحة 6.5 بوصة.
  • جودة الشاشة HD+ بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة.
  • سرعة تحديت الشاشة يصل إلى 90 هيرتز للاستمتاع بالألعاب بأفضل أداء.

Samsung M12

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مميزات الذاكرة:

  • يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.
  • يأتي بذاكرة صلبة 64 جيجا بايت وأيضا 128 جيجا بايت.
  • يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ميموري في منفذ منفصل.

Samsung M12

مميزات الأداء:

  • يأتي الهاتف بمعالج قوي Exynos 850 بتكنولوجيا ال 8 نانوميتر مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 فهو نفس معالج هاتف سامسونج Galaxy A21s.

Samsung M12

مميزات الكاميرا:

  • الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2.
  • الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.0.
  • الكاميرا الثانية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 وهي الخاصة بالزوايا الواسعة.
  • الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي كاميرا ماكرو.
  • الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل والبورتريه.

Samsung M12

وسائل الأمان والحماية:

  • يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج مع زر الباور.
  • يدعم خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه.

Samsung M12

محتويات العلبة:

  • هاتف Galaxy M12.
  • رأس الشاحن بقوة 15 وات.
  • سلك الشحن من النوع USB Type c.
  • سماعة الأذن.
  • دبوس معدني.
  • كتيب التعليمات والإرشادات.

Samsung M12

فترة الضمان وشروطه:

  • الضمان عام من تاريخ الشراء على الهاتف.
  • 6 شهور ضمان على الإكسسوارات الداخلية (رأس الشاحن – سلك الشحن – سماعة الأذن).
  • الضمان لا يسري على الحريق أو السوائل أو الكسر وفي هذه الحالة يعتبر سوء استخدام يتحمله العميل.
  • الضمان يسري على عيوب الصناعة والأعطال الفنية فقط.
  • الرقم المختصر للضمان 16580 أو عن طريق التواصل على الواتساب 01000016580 أو عن طريق موقع شركة سامسونج.
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هاجر طارق

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 2015، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت والأخبار العربية واهتمامات المرأة، كما أعشق السفر والقصص القصيرة والاهتمام بما هو جديد من التكنولوجيا وأعمل في مجال مبيعات الأجهزة الألكترونية والمنزلية.


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