5 ميزات استثنائية في هاتف سامسونج GALAXY S24 الجديد يتفوق بهم على آيفون 15

أعلنت شركة سامسونج العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق سلسلتها الجديدة جالكسي إس 24 رسميًا، تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي الذي تراهن الشركة على نجاحه، متضمنة 3 نُسخ مختلفة هي Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، لتكون المنافس الأكبر لهواتف شركة آبل الأمريكية الحديثة آيفون 15، وتتفوق عليه ببعض الميزات الاستثنائية التي نوضحها لكم في السطور التالية/ لاسيما فيما يتعلق بميزة المساعد الذكي Galaxy AI.

5 ميزات استثنائية في هاتف سامسونج GALAXY S24 الجديد يتفوق بهم على تهزم آيفون 15

ميزات رائعة استثنائية

حملت السلسلة الجديدة العديد من الميزات الغير مسبوقة، وميزات الذكاء الاصطناعي الحديثة، كما تم رفع مستوى دقة كاميرات التصوير الخلفية والأمامية، من أجل إعطاء أفضل تجربة تصوير سينمائية لها، وإليكم أبرز الميزات الجديدة التي تم إضافتها:

ميزة Note Assist لتنظيم الملاحظات

من أبرز الميزات الرائعة التي حملتها سلسلة جالكسي إس 24 الجديد، فتتمثل في ميزة تنظيم الملاحظات التي تتيح للمستخدمين تحرير النصوص وإعادة صياغتها وتلخيصها في تطبيق الملاحظات الأساسي Samsung Notes.

المساعد الذكي Galaxy AI

يوفر المساعد الذكي للمستخدمين مجموعة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن أبرز المزايا إمكانية اكتشاف اللغة وترجمتها وإنشاء الصور وتحريرها، بالإضافة إلى توليد الأكواد البرمجية، فضلًا عن مييزة الترجمة الفورية للمكالمات AI Live Translate Call، لإظهار الترجمات الصوتية والنصية لحظيًا أثناء حديثك في المكالمات، مع العلم أنها تدعم 13 لغة مختلفة.

تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

ويُتيح هاتف جالكسي إس 24 الجديد أيضًا، خاصية تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مجموعة من أدوات تحرير وتعديل الصور والفيديو Galaxy AI editing tools، مع تزويد تلك الخاصية بميزة Generative Edit التي تسمح للمستخدم بتحريك عناصر معينة في الصور وتغيير أحجامها، وملء المساحات داخل الصور لتكون أكثر طبيعية.

تحديثات لمدة 7 سنوات

أما عن أفضل الميزات التي كشفت عنها شركة سامسونج مؤخرًا خلال إطلاقها السلسلة الجديدة، فتتمثل في توفير تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية للهواتف الثلاثة لمدة 7 سنوات متتالية، وهو أمر رائع سيوفر العديد من الميزات للمستخدمين للحصول على أبرز وأحدث الميزات والخصائص، بالإضافة إلى حل بعض المشكلات التي قد تواجه المستخدمين، حيث كان في السابق يتم تفعيل وضعية التحديثات لمدة 4 سنوات فقط، متوفقة بذلك على الآيفون الذي يوفر مدة تحديثات 5 سنوات فقط.

زيادة دقة وقوة كاميرات التصوير، من أجل توفير أفضل تجربة في إخراج الصور بوضعية سينمائية حديثة، مستخدمة كافة مهارات الذكاء الاصطناعي في التقريب وغيره.