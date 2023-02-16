5 علامات تدل على “إختراق” كاميرا الهاتف الجوال وكيفية الحل

من الأمور التي قد تعكر عليك صفو حياتك هى تعرض الهاتف الجوال الخاص بك للإختراق وكثير من المستخدمين يتعرضون لتلك المشكلة، فأمر الإختراق وسرقة البيانات أصبح من الأمور التي تنتهك حرية الأشخاص دون مراعات خصوصياتهم وهناك الكثير من العلامات التي تؤكد أن كاميرا الهاتف الخاصة بك قد تم إختراقها، توجد بعض النفوس المريضة المؤذية التي يمكن أن تدفع مبلغ مادي لمحترفين برامج الهاكر من أجل أن يسجل لك مقطع فيديو أو بعض الصور الخاصة بك و المصيبة الكبرى إذا كانت من تمتلك الهاتف فتاه، ويظل يهددك بهذه الصور مقابل مبالغ مادية، فالإختراق أصبح خطير للغاية بالتحديد لفئة الشباب وقد إنتشرت فى الفترة الأخيرة كثير من حالات الابتزاز بسبب مقاطع فيديو يتم تداولها على الإنترنت بسبب الإختراق والتهكير المنتشر، ولكن أصبح من السهل الآن معرفة أن كاميرا هاتفك الجوال مخترقة من خلال بعض العلامات الغريبة التى تظهر على الهاتف، وإليكم في السطور القادمة كيفية معرفة أن كاميرا الجوال خاصتك يطلع عليها أشخاص آخرون .

العلامة الأولى: حدوث بعض الأشياء في هاتفك بدون أن تقوم أنت بعملها أو فعلها بنفسك

مثلا إذا دخلت إلى سجل المكالمات الخاص بك ستجد مكالمات لم تقم أنت بالإتصال بها خاصة أنك تجد أرقام غريبة فى سجل المكالمات الصادرة خاصتك فهذا أكبر دليل على أن هاتفك تحت تحكم أشخاص آخرين، وقبل أن يتم الشك في أن هاتفك تم إختراقه يجب أن تتأكد من عدم إستخدام أحد من أفراد عائلتك للهاتف فى غيابك.

العلامة الثانية: هي أن تجد رسائل تم إرسالها من هاتفك لم تقم أنت بإرسالها أو التحدث مع أشخاص لم تقم بالتحدث معهم ولم تدخل على الرسائل الخاصة منذ فترة خاصة إذا وجدت صور وفيديوهات على هاتفك الجوال.

العلامة الثالثة: ستجد على هاتفك مقاطع فيديو وصور لأشخاص لا تعرفهم وتجد أن هذه المقاطع تعمل بصيغ غريبة ويوجد بجانبها ملفات باللغة الصينية فى الغالب، و يمكن أن يقوم الهاكر بتسجيل مقاطع صوتية دون قصد وفي حالة تواجد ذلك في هاتفك المحمول فهذا يدل على أن الهاتف الخاص بك تم إختراقه، وهنا يكون الهاتف مع شخص آخر يقوم بالتحكم به كأنه فى حوذته وسيكون من الصعب السيطرة عليه أو التحكم فيما ينشره خاصة إذا تم فتح الحسابات الخاصة بك على مواقع التواصل الإجتماعى ونشر كل الصور والمقاطع عليها.

العلامة الرابعة :إضاءة الفلاش كيف أعرف أن كاميرا الهاتف المحمول تم إختراقها ؟ هذه من الأسئلة التي تتردد على كثير من الأشخاص وذلك لكى يطمئنوا على هاتفهم الجوال من الإختراق فإذا وجدت إضافة الفلاش في حالة إستخدام شخص لهاتفك عن بعد ستلاحظ أن درجة حرارة الجوال مرتفعه بصورة غريبة وهذا دليل كبير أن هناك شخص يستخدم الكاميرا الخاصة بهاتفك .

العلامة الخامسة: تجد بطارية الهاتف يتم إستهلاكها بصورة كبيرة ولذلك تنفذ بسرعة خاصة أنك لا تستعمل الهاتف بصفة مستمرة،

وعلى الرغم من أن صاحب الهاتف لا يعرف أن هاتفه مخترق ولن يلاحظ أن هناك أحد يقوم بالعبث بهاتفه المحمول ولكن من السهل كشف حيل الهاكر، فيجب الإنتباه لهذه العلامات الخمس الماضية لحفظ خصوصيتك من الأشخاص المرضى الذين يؤذون الناس خاصة البنات ويستغلوهم ليحصلوا على الأمول .

والحل هو أن نقوم بغلق الهاتف ونقوم بتشغيله مرة أخرى ثم نقوم بالدخول على التطبيقات وحذف جميع الملفات الغريبة، إذا وجدت أن المشكلة لازالت قائمة فيجب عمل إعادة ضبط مصنع للهاتف أو من خلال أحد مراكز الصيانة بعمل سوفت وير “software”