5 طرق للمحافظة على جهاز الاستقبال ” الرسيفر” الخاص بكم لأطول فترة ممكنة من الزمن

اليوم سوف نستعرض لكم أهم النصائح للحفاظ علي الرسيفر “جهاز الاستقبال” الخاص بكم يمتلك الكثير منا أجهزة استقبال “رسيفر” ويريد الحفاظ على اطول مدة ممكنة من الزمن.

جهاز الاستقبال هو جهاز تستقبل عليه القنوات الفضائية تختلف انواع واشكال الرسيفر وأيضا الجودة، فمنها يعمل بجودة الsd العادية، ويمكن استقبال جميع القنوات التي تعمل بهذه الدقة.

أما التقنية الأخري هي الHD وهذه التقنية تستقل القنوات زات الجودة العالية، وتستقبل أيضا الجودة المنخفضة SD بينما الرسيفر الذي يحتوي على جودة sd لا تشتغل في الغالب الجودة العالية.

دعونا الآن نتعرف على طرق المحافظة علي الرسيفر

1: قم بتنظيف الجهاز من الأتربة والغبار بواسطة قطعة من القماش من الخارج لمنع دخول الأتربة الي الأسلاك في الداخل

2: قم بتعليق الجهاز بجوار التلفزيون بحيث يكون بعيد عن متناول الاطفال لتجنب العبث به

3: تنظيم الكابلات المتداخلة وضعها خلف جهاز التلفزيون مباشرة بطريقة منظمة بحث لا تتداخل مع بعض البعض

4: تجنب تنظيف الرسيفر بالماء لكي لا يصل الماء إلي الأسلاك ويحدث وتلف واحتراق الجهاز من الداخل

5: تغطية الرسيفر بقطعة نظيفة من القماش لتجنب دخول الأتربة داخل الجهاز

الخاتمة

إذا اتبعت هذه النصائح سوف تحافظ على جهاز الرسيفر لاطول مدة ممكنة من الزمن لذالك يجب واتباع هذه النصائح، وفي النهاية إذا كان لديكم اي استفسار او سؤال اكتبوا لنا بالتعليقات.