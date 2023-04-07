5 اقتراحات من ChatGPT لربح المال بسرعة وبطريق بسيطة جدًا وسهلة “أي حد ممكن يعملها”

من المحتمل أن يجد الأشخاص الذين يرغبون في كسب المال ChatGPT مفيدًا جدًا لهم خصوصا إذا لم يكن لديهم أي فكرة عن كيفية تحقيق ذلك، وتأتي مساعدة ChatGPT عن طريق طرح عدد من الأفكار الرائعة لتحقيق ذلك.

اكتسب ChatGPT شعبية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، أثبت خلالها أنه مفيد في الكثير من الأشياء، تم اكتشاف أن هذا الشات يمكن أن يساعد أيضًا في تقديم بعض النصائح حول كيفية كسب المال، فقد سأل تقني هندي ChatGPT عن كيفية ربح ما يصل إلى 10000 روبية في اليوم، وطرح عليه بعض الأسئلة الأخرى تدور جميعها حول كيفية كسب المال بشكل سريع.

في حديث التقني الهندي عن هذه التجربة قال: جاء رد خدمة ChatGPT علينا لكسب الآلاف يوميًا، من خلال تقديم بعض النصائح لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف، ومن المثير للاهتمام أن الأداة يمكن أن تقدم لك أيضًا نصائح حول كيفية الاستثمار في الأسهم أو إنشاء تطبيق أو كيفية جني الأموال باستخدام Instagram.

فمن الواضح أن هذه الخدمة يمكن أن توفر لك العديد من الأفكارًا والنصائح، ولكن بالطبع يجب عليك القيام بالعمل، وقبل إعطائنا النصائح، حذرتنا خدمة ChatGPT من أنها ليست “للترويج أو تأييد أي مخططات للثراء السريع أو أنشطة غير قانونية تعد بطريقة سريعة لكسب المال”، أكد ChatGPT أنه يمكن أن يقدم “طرقًا مشروعة (تتيح لك) كسب المال في يوم واحد في الهند.

أيضًا، لا تضمن النصائح المقدمة من ChatGPT أنك ستربح ما يصل إلى 10000 روبية في يوم واحد، ولكن يمكنك تجربة الطرق المذكورة لكسب المال.

نصائح ChatGPT حول كيفية كسب المال في يوم واحد

بيع العناصر عبر الإنترنت، إذا كانت لديك عناصر لم تعد مفيدة لك ولكن يمكن بيعها عبر الإنترنت ، فيمكنك إدراجها على منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon أو Flipkart أو OLX وكسب المال. المشاركة في استطلاعات الرأي عبر الإنترنت لكسب المال، “تدفع العديد من الشركات البحثية للأفراد للمشاركة في استطلاعات الرأي عبر الإنترنت، في حين أن الأرباح ليست كبيرة، يمكنك إكمال استطلاعات متعددة لكسب مبلغ معقول من المال. الحرية خيار آخر يمكن للمرء أن يفكر فيه، يمكن للأشخاص تجربة العمل الحر في الكتابة أو تطوير الويب أو تصميم الجرافيك أو البرمجة، هناك العديد من المنصات التي توفر فرصًا للعثور على العملاء والعمل في مشاريع بسيطة، حال ما إذا توفرت بقى مهارة من هذه المهارات المذكورة أعلاه، العمل الحر هو شيء يمكن أن يقدم لك بالفعل مبلغًا جيدًا من المال في يوم واحد. التدريس عبر الإنترنت أيضًا خيارًا جيدًا للعديد من الأشخاص، يمكن للأشخاص اختيار تعليم الطلاب عبر الإنترنت وكسب المال، هناك العديد من المنصات التي تتيح لك التدريس والحصول على مقابل جيد. العمل مع خدمات التوصيل، أخيرًا؛ اقترح Chat GPT أن الأشخاص الذين لديهم دراجة أو سيارة يمكنهم العمل في خدمات توصيل المختلفة، وكسب المال عن طريق توصيل الأشخاص أو طلبات الطعام، أو توصيل الطرود.

إذا لم تكن قد استخدمت خدمة الذكاء الاصطناعي ChatGPT حتى الآن، ولا تعرف كيف يمكن استخدامه، فإليك عدة طرق نقدمها إليك عبر موقعنا “نجوم مصرية”، يمكنك من خلالها الوصول إلى شات الذكاء الاصطناعي AI: