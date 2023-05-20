4 Huawei Watch.. اصدار أول ساعة ذكية لقياس السكر في الدم

تم إصدار ساعة Huawei Watch 4 الذكية الجديدة من قبل شركة Huawei الصينية حيث تمتاز هذه الساعة بكونها أول ساعة ذكية قادرة على قياس نسبة السكر في الدم بدون الحاجة إلى وخز المستخدم أو أخذ عينة من الدم للتحليل.

ميزات الساعة الجديدة

تعد ميزة قياس نسبة السكر في الدم في ساعة Huawei Watch 4 إنجازًا مهمًا لشركة Huawei في مجال الصحة الذكية، فإن إمكانية قياس ومراقبة نسبة السكر في الدم للمستخدم يمكنها أن توفر معلومات قيمة وتساعد في تتبع صحة المستخدم بشكل فعال، وبفضل هذه الميزة يُمكن للساعة أن تنبه المستخدم إذا كانت هناك مشكلة صحية حادة أو إذا كانت النسبة تفوق المستويات الطبيعية، مما يحتم على المستخدم استشارة الطبيب أو اتخاذ إجراءات مناسبة، وتعتبر إضافة هذه الميزة إلى ساعة Huawei Watch 4 خطوة مبتكرة ومفيدة لتعزيز الصحة والرفاهية للمستخدمين.

هذه الميزة ستكون مفيدة بشكل خاص لمتابعة مستويات السكر في الدم على مدار اليوم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري أو الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري، فالقدرة على قياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى الوخز المتكرر بالأجهزة التقليدية يمكن أن يسهم في تحسين راحة وجودة حياة المرضى، كما يمكن للمستخدمين الاعتماد على ساعة Huawei Watch 4 لمراقبة مستويات السكر في الدم والحصول على إشعارات في الوقت المناسب إذا كانت هناك أية تغييرات غير طبيعية تحتاج إلى اهتمام طبي أو تعديل في نظامهم الغذائي وأنشطتهم اليومية.

يجب التنويه إلى أن الساعة الذكية Huawei Watch 4 لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً عن الفحوصات الطبية الروتينية أو أجهزة القياس المتخصصة لمتابعة مستويات السكر في الدم، وعلى الرغم من قدرة الساعة على قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز، إلا أنه لم يتم الكشف بشكل مفصّل عن آلية القياس التي تستخدمها الساعة.

لذلك للحصول على نتائج دقيقة وشاملة، فإنه من المهم الاستمرار في إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة والتشاور مع الأطباء المختصين، ويجب على المرضى الذين يعانون من مرض السكري أو مرحلة ما قبل السكري استشارة الأطباء لتحديد أفضل الأدوات والأساليب لمراقبة مستويات السكر في الدم واتباع الإجراءات اللازمة للعناية بصحتهم.

وتقدم ساعة هواوي الجديدة أيضًا ميزة أخرى وهي “الفحص البدني الدقيق”، التي تعمل على قياس العديد من المؤشرات الصحية والعلامات الحيوية في الجسم بضغطة زر في غضون 10 ثوانٍ فقط، مع إعطاء تقرير بالفحص. هذا يشمل قياس معدل نبض القلب، والتخطيط الكهربي للقلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، والوظائف التنفسية، وحالة الشرايين الدموية، وغير ذلك.

تعتبر ميزة “الفحص البدني الدقيق” المتاحة في ساعة Huawei الجديدة إضافة مهمة لتجربة الصحة الذكية. فعند الضغط على زر واحد، يقوم الساعة بقياس العديد من المؤشرات الصحية والعلامات الحيوية في الجسم بسرعة. تتضمن هذه المؤشرات قياس معدل نبض القلب، والتخطيط الكهربي للقلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، والوظائف التنفسية، وحالة الشرايين الدموية، وغيرها من القياسات الهامة.

بعد القياسات توفر الساعة تقريرًا مفصلًا بالفحص يمكن للمستخدم استعراضه، هذا يمكنهم من مراقبة صحتهم والكشف عن أي تغييرات غير طبيعية أو علامات مبكرة لأي مشكلة صحية، كما يُشدد على أهمية ملاحظة أن هذه الميزة قد توفر معلومات إرشادية وتساعد في التوعية الصحية، ولكنها ليست بديلاً عن الفحوصات الطبية المتخصصة أو استشارة الأطباء المؤهلين.