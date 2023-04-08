4 نصائح حول متصفح “جوجل كروم” لا تعلم عنها شيئًا

إضافات جوجل كروم توفر العديد من الفوائد للمستخدمين، حيث تساعد في تحسين تجربة التصفح وزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت، يمكن للمستخدمين تثبيت إضافات مثل مانع الإعلانات لحظر الإعلانات المزعجة، أو ملحقات الترجمة لترجمة الصفحات بسهولة، وغيرها الكثير من الإضافات الأخرى المفيدة.

سبق وأن قمنا بالتحدث عن بعض هذه الإضافات في مقال عبر موقعنا “نجوم مصرية”، وكانت عبارة عن:

بشكل عام، إضافات جوجل كروم تعتبر أداة مفيدة لتعزيز تجربة التصفح وتحسين الأمان والخصوصية، إليك بعض من هذه الإضافات البسيطة:

1. إدارة الإشارات المرجعية الخاصة بك

لا حاجة للبحث في قائمة طويلة من الإشارات المرجعية القديمة للعثور على ما تحتاجه، امسح الإشارات المرجعية غير المستخدمة لتوفير القليل من الوقت، واستخدم إجراءات كروم للعثور على هدفك بسرعة:

فقط اكتب @ Bookmarks في شريط العناوين.

انقر فوق “Search Bookmarks” أو اضغط على علامة التبويب.

اكتب كلمة رئيسية للوصول إلي ما تبحث عنه مباشرةً من شريط البحث.

2. تنظيم علامات التبويب الخاصة بك

من الصعب التخلي عن جميع علامات التبويب، خاصةً تلك المقالة التي تتحدث عن تحديثات الواتساب الجديدة، أو تلك المقال التي تذكر طريقة بسيطة للتحدث مع شات الذكاء الإصطناعي GPT-4 مجاناً، وغيرهما.

ولترتيب هذه الصفحات وتنظيمها:

ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب وتحديد “إضافة علامة تبويب إلى المجموعة” ومنح المجموعة اسمًا ولونًا مخصصين.

ثم يمكنك النقر فوق اسمها لجمع مجموعة علامات التبويب أو طيها بكل سهولة، ويمكنك أيضاً توسيعها بنفس الطريقة.

ويمكنك أيضاً إضافة علامات التبويب إلى قائمة القراءة الخاصة بك للعثور عليها بسهولة واللحاق بها لاحقًا، حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت.

3. تحديث كلمات المرور القديمة

هل تتذكر هذا الحساب الذي أنشأته منذ سنوات؟ ربما يحتاج إلى كلمة مرور جديدة، لتجديد حمايته من الاختراق أو ربما تكون قد نسيت الباسوورد الخاص به، فيجب عليك أن تجرب “Password Manager” لتحديث جميع كلمات المرور القديمة مرة واحدة، هذه الإضافة تمكنك أيضًا من إجراء فحص كامل على كلمات المرور لمعرفة ما إذا كان أي منها ضعيفًا أو مخترقًا.

ويمكنك كذلك إجراء هذا الفحص على ملف تعريف كروم بالكامل للتأكد من عدم تثبيت أي ملحقات أو برامج ضارة.

4. كتم تنبيهات الموقع

بعض المواقع تُغرقك بالعديد من إشعارات التنبيه الخاصة بها، مثل محادثات خدمة العملاء أو تنبيهات الخصم؟

للتخلص من هذه التنبيهات، ما عليك سوى: