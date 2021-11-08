4 ميزات جديدة مخفية بـ واتساب لا تعرفها يُمكنك الاستفادة منها

في ظل التحديثات الجديدة التي يتم إطلاقها من قبل تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات، قد يتم توفير العديد من الميزات الرائعة والخرافية التي قد لا يعرفها الكثيرين، والتي تكون بمثابة المخفية، ولكن قد يكون لها العديد من الخصائص والمميزات الرائعة التي يستفيد منها حامل التطبيق في حالة معرفتها، والتي يعمل whattsapp من خلالها على حل بعض المشكلات التي كان يعاني منها الكثيرين، أو توفير بعض الخدمات التي يبحث عنها آخرون.

ميزات مخفية في واتساب

وعن أول الميزات التي نتناولها معكم، فتتمثل في:

1- اقتراحات الملصق:

عمل واتساب مؤخرًا على جعل العثور على الملصق المناسب الذي تبحث عنه بشكل أسهل وأسرع، من خلال الملصقات السياقية والبحث في الاقتراحات أثناء الكتابة، بدلاً من المعاناة التي كان يعاني منها المستخدمين من إضافة ملصق إلى الدردشات الأخرى، والتي كان يتعين عليهم فيها المرور عبر علامات تبويب متعددة للعثور على الملصق المناسب، وهو ما كان يؤثر سلبًا على تعطيل تدفق المحادثات، وأحيانًا لا يمكنك العثور على الملصق.

2- الاتصال دون الحاجة لإنترنت:

فأصبح بإمكان مستخدمي واتساب من إرسال الرسائل واستقبالها، دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت، بشرط أن يعمل التطبيق وفق آخر التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل الأساسية، ولمعرفة كيفية تفعيل تلك الخاصية، يُمكنك زيارة الرابط التالي:

كيفية تفعيل خاصية واتساب الجديدة محادثات بلا هاتف وبدون إنترنت.

3- مشاهدة معاينات للروابط داخل الدردشات:

فيُمكنك الآن من مشاهدة معاينة للروابط داخل الدردشات، فيمكن أن تكون الروابط بداية للمحادثات، فتم تحسين كيفية رؤية الأشخاص لمعاينات الروابط ورؤيتها بشكل كامل عند إرسالها.

4- إضافة محرر الوسائط إلى تجربة الويب:

كما أصبح بإمكانك تحرير الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كما تفعل في التطبيق.