4 طرق “مجربه” لزيادة سرعة هاتفك الأندرويد القديم بشكل خرافي

هل بدأ هاتفك الأندرويد القديم يزعجك ببطئه أو تعليقه المستمر؟ لا تقلق، لا يعني هذا بالضرورة أن عليك شراء جهاز جديد. يمكنك أن تعيد الحياة إلى هاتفك القديم وتجعله يعمل بسلاسة وسرعة أكبر من خلال بعض التعديلات البسيطة في إعدادات النظام. هذه التعديلات تهدف إلى تقليل الضغط على معالج الهاتف وتخفيف العبء على الذاكرة العشوائية (الرام)، والتي غالبًا ما تكون محدودة في الهواتف القديمة.

1. تشغيل وضع المطور وتخفيف المؤثرات البصرية

المؤثرات البصرية التي تراها عند فتح أو إغلاق التطبيقات أو التنقل بين الشاشات تبدو جميلة، لكنها تزيد العبء على معالج الهاتف القديم. لذلك، تخفيف هذه المؤثرات سيجعل هاتفك أسرع وأكثر استجابة بشكل ملحوظ.

الطريقة:

1. اذهب إلى (الإعدادات)، ثم ابحث عن (حول الهاتف).

2. ابحث عن (رقم البناء) أو (رقم الإصدار)، واضغط عليه بشكل متكرر (حوالي 7 مرات). ستظهر لك رسالة بأن وضع المطور قد تم تفعيله.

3. ارجع إلى (الإعدادات) الرئيسية، ستجد خيارًا جديدًا باسم (خيارات المطور).

4. في قائمة خيارات المطور، ابحث عن ثلاثة خيارات: مقياس حركة الإطار، و مقياس حركة النقل، و مقياس مدة الرسوم المتحركة.

5. القيمة الافتراضية لهذه المقاييس هي 1x. يمكنك تغييرها إلى 0.5x لتقليل المؤثرات، أو إيقافها تمامًا لتحقيق أقصى سرعة ممكنة.

النتيجة: بعد هذه التعديلات، ستلاحظ أن التنقل بين القوائم وفتح التطبيقات أصبح أسرع، وهذا يخفف الضغط على ذاكرة الوصول العشوائي في هاتفك.

2. تقليل تطبيقات الخلفية غير الضرورية

الكثير من التطبيقات تعمل في الخلفية، حتى عندما لا تستخدمها، لتحديث المحتوى أو استقبال الإشعارات. هذا يستهلك جزءًا كبيرًا من ذاكرة الهاتف ويؤثر سلبًا على الأداء. يمكنك تحديد عدد التطبيقات التي يُسمح لها بالعمل في الخلفية.

الطريقة:

1. اذهب إلى (الإعدادات)، ثم (خيارات المطور) (التي قمت بتفعيلها مسبقًا).

2. ابحث عن خيار (الحد من العمليات في الخلفية).

3. الإعداد الافتراضي هو حد قياسي. يمكنك تغييره إلى (عمليتين كحد أقصى) أو (ثلاث عمليات كحد أقصى).

النتيجة: هذا سيضمن أن هاتفك يغلق التطبيقات الزائدة بمجرد الانتهاء منها، مما يوفر الذاكرة ويسمح لهاتفك بالتركيز على تشغيل التطبيق الذي تستخدمه حاليًا بكفاءة أكبر.

3. تفعيل فرض MSAA 4x لتحسين تجربة الألعاب (مع الانتباه للبطارية)

إذا كنت تحب ألعاب الهواتف وتستخدم هاتفك الأندرويد القديم لتشغيلها، يمكنك تحسين أداء هذه الألعاب بتفعيل خيار يجبر النظام على استغلال قوة معالج الرسوميات بالكامل، حتى لو لم يكن هذا المعالج قويًا جدًا.

الطريقة:

1. اذهب إلى الإعدادات، ثم خيارات المطور.

2. ابحث عن خيار فرض MSAA 4x وقم بتفعيله.

النتيجة: تفعيل هذه الخاصية يجعل النظام يعرض الرسومات بجودة أفضل ويجعل حركة اللعبة أكثر سلاسة، خاصة في الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد. لكن، انتبه: هذا الخيار قد يستهلك بطارية الهاتف بشكل أسرع وقد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته قليلًا أثناء اللعب. إذا لاحظت أي مشاكل في البطارية، يمكنك إيقاف هذا الخيار.

4. استخدام النسخ الخفيفة من التطبيقات والتخلص من الأدوات (Widgets)

النسخ الخفيفة من التطبيقات مصممة خصيصًا للأجهزة ذات الموارد المحدودة. تستهلك ذاكرة أقل وتعمل بسرعة أكبر من التطبيقات الكاملة. أيضًا، حذف الأدوات (Widgets) من الشاشة الرئيسية يقلل من الحمل المستمر على معالج الهاتف.

الطريقة:

1. استبدل التطبيقات: ابحث في متجر Google Play عن النسخ الخفيفة من التطبيقات التي تستخدمها بكثرة. على سبيل المثال:

استخدم Facebook Lite بدلًا من تطبيق فيسبوك الأصلي.

استخدم Messenger Lite بدلًا من ماسنجر الأصلي.

استخدم Google Go بدلًا من تطبيق جوجل العادي.

يمكنك البحث عن أي تطبيق تستخدمه وإضافة كلمة Lite للبحث عن النسخة الخفيفة.

2. نظف الشاشة الرئيسية: احذف أي أدوات (Widgets) موجودة على شاشتك الرئيسية، مثل أداة الطقس، أو الموسيقى، أو الأخبار. هذه الأدوات تعمل باستمرار على تحديث نفسها وتستهلك موارد النظام.

النتيجة: استبدال تطبيقين أو ثلاثة بتطبيقات Lite يمكن أن يوفر مئات الميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويقلل الضغط على المعالج، مما يعطي هاتفك القديم دفعة قوية في الأداء.

نصائح إضافية للحفاظ على أداء هاتفك:

تحديث النظام والتطبيقات: تأكد من تحديث نظام التشغيل الأندرويد والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات غالبًا ما تتضمن إصلاحات لأخطاء وتحسينات في الأداء.

إعادة تشغيل الهاتف بشكل دوري: قم بإعادة تشغيل هاتفك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. هذه العملية تغلق التطبيقات والعمليات التي تعمل في الخلفية وتساعد على تنظيف الذاكرة.

تنظيف الذاكرة المؤقتة (Cache): ذاكرة التخزين المؤقتة تحتفظ بملفات مؤقتة لتسريع عمل التطبيقات، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن تتراكم وتستهلك مساحة كبيرة. يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيقات من خلال الإعدادات.

التحقق من مساحة التخزين: تأكد من أن لديك مساحة تخزين كافية على هاتفك. عندما تكون مساحة التخزين ممتلئة، قد يبدأ الهاتف في العمل ببطء. يمكنك نقل الملفات إلى بطاقة SD خارجية أو إلى التخزين السحابي.

إزالة التطبيقات غير المستخدمة: تخلص من التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. هذه التطبيقات تشغل مساحة وتستهلك موارد النظام.

باتباع هذه الخطوات والنصائح، ستلاحظ فرقًا كبيرًا في سرعة هاتفك الأندرويد القديم واستجابته. لست بحاجة إلى شراء تطبيقات تنظيف معقدة أو برامج خارجية. كل ما تحتاجه هو استكشاف هذه الإعدادات الموجودة داخل نظام التشغيل نفسه. تذكر أن هذه التعديلات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا وتُطيل عمر هاتفك.