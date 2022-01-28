4 طرق تخلصك من إدمان هاتفك الذكي

حلت الهواتف الذكية محل الكثير من الأنشطة لدى الكثيرين، كما أصبحت شيئا لا يمكن الاستعناء عنه في الحياة اليومية حيث تحولت بمثابة صندوق لأسرار الحياة والدراسة والعمل، ويقوم الكثيرين بقضاء العديد من المهام باستخدام الهاتف الذكي، ولكن على الرغم من ذلك أصبح إدمان الهواتف الذكية أكثر من أى وقت مضى.

وبحسب موقع Gadgets To Use فإن إدمان الهواتف الذكية يشكل خطرا كبيرا على صحتنا العقلية وكذلك يضيع الكثير من الوقت ويشتت الانتباه بشكل يفقدك القيام بأبسط المهام اليومية وتأديتها بشكل سليم، وهناك عدد من الطرق البسيطة التى عند استخدامها تساعدك على الحد من إدمان هاتفك الذكي ومنها:

مراقبة الاستخدام

وتحتوى هواتف أندرويد على ميزة لمراقبة استخدامك للتطبيقات الموجودة على الهاتف وأنشطتك والعادات المتعلقة بك، حيث يمكنك مراجعة الميزة التى تسمى Digital Wellbeing، أما بالنسبة لهواتف آيفون فهناك ميزة مشابهة تسمى Screen Time أو وقت الشاشة تمنحك نظرة عامة مفصلة عن عاداتك الرقمية، بما في ذلك عدد المرات التي يتم فيها استخدام تطبيقات مختلفة، ، ومدى تردد الإشعارات، كما يمكنك أيضا رؤية متوسط الوقت الأسبوعي لاستخدام هاتفك.

الحد من النشاط اليومي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وهناك عدد من التطبيقات التي تخبرك بمدى استخدامك والوقت الذى تقضيه يوميا على التطبيق وتنصحك بتقليله ومنها تطبيق انستجرام الذى يمكنك رؤية نشاطك اليومي المتوسط عليه.

إيقاف الإشعارات

تعد الإخطارات واحدة من أكثر الأشياء التى تقوم بتشيت الانتباه وتساعد على استخدام الهاتف بكثرة، ويقوم معظم مدمني الهواتف الذكية بفتح الاشعارات بشكل متكرر لذلك يمكنك إما أن تضع هاتفك على وضع وقف الإشعارات أو تشغيل وضع عدم الإزعاج.

حذف التطبيقات التى تشتت انتباهك لوقت طويل

وعند ملاحظتك لميزات مراقبة الشاشة والاستخدام في هاتفك ستجد أن هناك عدد من التطبيقات هي الأكثر استخداماً في هاتفك، وإذا كنت تعتقد أن هذه التطبيقات تدمر وقتك وتساعدك على تشتت انتباهك قم بحذفها فوراً.