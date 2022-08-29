4 بدائل متميزة لـ متجر جوجل بلاي للاندرويد أحدهم مجاني بشكل كامل

يظن العديد من الأشخاص أن منصة Google play هي الخيار الوحيد المتاح لدى مستخدمي نظام أندرويد لتنزيل الألعاب والتطبيقات لذلك يسعون دائمًا إلى تنزيل متجر play على هواتفهم، لكن في الواقع يوجد الكثير من بدائل متجر جوجل بلاي المذهلة، وقد يرجع السبب في بحث الناس عن تلك البدائل هو ان أجهزتهم لا تدعم خدمات جوجل مثل أجهزة هواوي وأيضًا بعض مطوري التطبيقات التي لا تسمح لمستخدمي المتجر من تجربة تطبيقاتهم في بعض البلدان، كل هذه الأسباب دفعت العديد للبحث عن بدائل أخرى لمتجر جوجل بلاي.

اولاً:- متجر F-Droid

إدارة متجر F-Droid تتم من قِبل منظمة تطوعية لا تهدف للربح.

كافة التطبيقات والألعاب المتاحة على هذا التطبيق مجانية بالكامل.

يمتاز المتجر بالأمان والسرعة في الخدمة.

ثانيًا:- متجر Aptoide

متجر Aptoide أكثر من رائع وبديل ممتاز لتنزيل الألعاب والتطبيقات على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

ستجد الكثير من الألعاب والتطبيقات الشهيرة متاحة عليه مثل لعبتي ببجي وفري فاير.

ثالثًا:- متجر Apkupdater

من أجل تحديث تطبيقاتكم دون الحاجة لمتجر جوجل بلاي تم تأسيس متجر Apkupdater .

يتيح لك المتجر قائمة من التطبيقات الموجودة على هاتفك والتي في حاجة إلى تحديث لذا فالمتجر من أقوى بدائل جوجل بلاي.

رابعًا:- متجر Samsung Galaxy App