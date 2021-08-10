3 ميزات قد يجلبها آيفون 13 iphone تجعل منه الهاتف الخارق

بالرغم من عدم تحديد موعد رسمي لإطلاقه حتى الآن، أو الكشف النهائي عن المواصفات التي سيأتي بها، إلا الحديث متواصل عن العملاق القادم من أبل آيفون 13، في ظل التسريبات المستمرة عن أبرز الميزات التي قد يجلبها، لاسيما مع إصرار الشركة الأمريكية على جعله هاتف مثالي خارق، لذا نتناول معكم أبرز المواصفات التي من المتوقع أن يأتي بها الموبايل المنتظر، فضلاً عن أهم ما تتناوله التقارير بشأن السعر الذي قد يحمل مفاجأة غير متوقعة.

مواصفات متوقعة لـ آيفون 13

في البداية وقبل أن نوضح لكم عن الميزات الثلاثة الرائعة المتوقع أن يجلبها هاتف آيفون 13 الجديد، ننشر لكم أبرز المواصفات الأساسية التي تضمنتها التسريبات الأخيرة، فقد يأتي حاملاً شاشة من نوع سوبر أموليد بقياس 6.1 بوصة بدقة 120 هرتز، ويأتي معه النسخ الثلاث البرو والماكس والميني، ويحمل ذاكرة داخلية تصل 256 جيجابايت مع معالج من نوع: A14 Bionic، على أن يتم توفيره بالألوان (الأبيض – الأحمر – الأزرق – الأخضر)، وأنباء عن لون جديد برونزي، ويبلغ وزنه 164 جرام فقط، وهو ما سيكون مناسب للجميع، أما نظام تشغيله فهو الأحدث 14 iOS، في حين يملك كاميرا رئيسية خلفية بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى بزاوية واسعة بنفس الدقة، وكاميرا للسيلفي.

ميزات رائعة قد يجلبها iPhone 13

ومؤخرًا تحدثت العديد من التقارير عن ميزات رائعة قد يجلبها iPhone 13، وهو ما قد يجعل منه الهاتف الخارق حتى الآن:

عمر البطارية: مع زيادة سعتها في جميع النُسخ، لتصل حتى 4352 ملي أمبير، وإلى 3095 ملي أمبير في النسخة الميني، فضلاً عن توفير معالج قوي للهاتف من نوع A15، للحد من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% أو أكثر. إضافة مستشعرات LiDAR: ماسح ضوئي يساعد على زيادة رؤية الكاميرا وتوفير بيانات عالية الدقة. تكلفة غير باهظة: تشير التوقعات أيضًا إلى أن سعر الهاتف قد يحمل مفاجأة بالمقارنة مع ثمن آيفون 13

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من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف خلال شهر سبتمبر المقبل أو أكتوبر على أقصى تقدير.