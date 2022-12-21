تقنية

3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11

سلمى محسن

أطقلت شركة Xiaomi  هاتف Redmi Note 11 والذي يتميز بالعديد من المواصفات المتميزة بالمقارنة لنفس الهواتف فى الفئة السعرية ويتميز بالعديد من الخصائص التى يمتاز مثل الكاميرا الرباعية 50MP ، شاشة أموليد 90HzK ، شحن سريع   33W

شاومي
3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11 1 21/12/2022 - 5:26 ص
xiaomi redmi Note 11

تفاصيل ومواصفات هاتف Redmi 12C التي كشفت عنها Xiaomi

3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11 2 21/12/2022 - 5:26 ص
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3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11 3 21/12/2022 - 5:26 ص
Xiaomi redmi 11

التصميم
·      الأبعاد 8.09*مم  73.87 * مم 159.87
·      الألوان أزرق الشفق – أبيض اللؤلؤ – رمادي الجرافيت
·      الوزن 179 جرام
·      الحجم 6.63 بوصة
·      النوع Amoled Dot Display
·      الدقة FHD+
·      نوع طبقة الحماية Corning Gorilla Glass
·      معدل التحديث 90 هرتز
·      معدل استجابة اللمس 180 هرتز

الكاميرا
·      الكاميرا الأمامية  بدقة 13MP وفتحة عدسة f\2.4
·      الكاميرا الخلفية رباعية (50MP+8MP+2MP+2MP)

الأداء
·      المعالج Qualcomm snapdragon 680(6nm)
·      نظام التشغيل MIUI13 Lite
·      الذاكرة الداخلية\ الذاكرة العشوائية 4GB + 64GB \ 4GB + 128GB \ 6GB + 128GB

LPDDR4X RAM +UFS 2.2 storage
·      البطارية سعة البطارية:5000 مللي أمبير

قدرة الشحن: شحن سريع 33W pro بتقنية MMT

الشاحن المرفق بالعلبة33W
·      الاهتزازات موتور اهتزاز من نوع Z – axis linear

 
·      الصوت سماعات ستريو مزدوجة Dual speakers
·      الاتصال اللاسلكي IR Blaster \Wi – F|5GHz \ Bluetooth 5.0
·      الحماية بصمة إصبع مدمجة في زر الفتح + بصمة التعرف على الوجه.
·      الشبكات والاتصال Dual SIM + Micro SD

دعم شبكات الجيل الرابع للشريحتين

دعم ذاكرة خارجية حتي 1 تيرا بايت
3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11 4 21/12/2022 - 5:26 ص
xiaomi redmi note 11

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3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11 6 21/12/2022 - 5:26 ص

3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11 7 21/12/2022 - 5:26 ص
Xiaomi

كما أصدرت شركة ” شاومي” أيضا هاتف مواصفات و سعر Xiaomi 13 عملاق شاومي مميزاته وعيوبه والذي يعتبر أحد اصدارات شركة ” شاومي ” القوية والمنافسة للعديد من الهواتف الأخري فى نفس الفئة السعرية.

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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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