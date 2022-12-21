3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11
أطقلت شركة Xiaomi هاتف Redmi Note 11 والذي يتميز بالعديد من المواصفات المتميزة بالمقارنة لنفس الهواتف فى الفئة السعرية ويتميز بالعديد من الخصائص التى يمتاز مثل الكاميرا الرباعية 50MP ، شاشة أموليد 90HzK ، شحن سريع 33W
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التصميم
|· الأبعاد
|8.09*مم 73.87 * مم 159.87
|· الألوان
|أزرق الشفق – أبيض اللؤلؤ – رمادي الجرافيت
|· الوزن
|179 جرام
|· الحجم
|6.63 بوصة
|· النوع
|Amoled Dot Display
|· الدقة
|FHD+
|· نوع طبقة الحماية
|Corning Gorilla Glass
|· معدل التحديث
|90 هرتز
|· معدل استجابة اللمس
|180 هرتز
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الكاميرا
|· الكاميرا الأمامية
|بدقة 13MP وفتحة عدسة f\2.4
|· الكاميرا الخلفية
|رباعية (50MP+8MP+2MP+2MP)
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الأداء
|· المعالج
|Qualcomm snapdragon 680(6nm)
|· نظام التشغيل
|MIUI13 Lite
|· الذاكرة الداخلية\ الذاكرة العشوائية
|4GB + 64GB \ 4GB + 128GB \ 6GB + 128GB
LPDDR4X RAM +UFS 2.2 storage
|· البطارية
|سعة البطارية:5000 مللي أمبير
قدرة الشحن: شحن سريع 33W pro بتقنية MMT
الشاحن المرفق بالعلبة33W
|· الاهتزازات
|موتور اهتزاز من نوع Z – axis linear
|· الصوت
|سماعات ستريو مزدوجة Dual speakers
|· الاتصال اللاسلكي
|IR Blaster \Wi – F|5GHz \ Bluetooth 5.0
|· الحماية
|بصمة إصبع مدمجة في زر الفتح + بصمة التعرف على الوجه.
|· الشبكات والاتصال
|Dual SIM + Micro SD
دعم شبكات الجيل الرابع للشريحتين
دعم ذاكرة خارجية حتي 1 تيرا بايت
كما أصدرت شركة ” شاومي” أيضا هاتف مواصفات و سعر Xiaomi 13 عملاق شاومي مميزاته وعيوبه والذي يعتبر أحد اصدارات شركة ” شاومي ” القوية والمنافسة للعديد من الهواتف الأخري فى نفس الفئة السعرية.