3 مزايا مخفية في فيسبوك لا يعرفها الكثيرين .. تعرف عليها من هنا

يعتبر فيسبوك البرنامج الأهم في مجموعة برامج شركة “ميتا”، من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شيوعاً بين كافة الأعمار والاهتمامات، وبالرغم من الانتشار الكبير للتطبيق، إلا أنه لا زال يضم العديد من المزايا المخفية التي لا يعرفها الكثيرين من مستخدميه، فما يقرب من ثلاثة مليار مستخدم حول العالم تستخدم التطبيق بأدواته البسيطة دون التطرق إلى مزاياه وحيله الخفية.

مزايا فيسبوك الخفية

سنحاول في هذا المقال أن نستعرض أهم المزايا المخفية التي يمكنك الاستفادة منها والتي ذكرها تقرير موقع “العربية نت” حول حيل فيسبوك المخفية والتي تتمثل في:

1- إدارة الوقت والتحكم فيه

تعتبر أداة “Your Time” التي يوفرها فيسبوك لمستخدميه من الأدوات المفيدة جدا للأشخاص الذين يقضون وقتاً طويلاً على التطبيق، فمن خلال هذه الميزة يمكنك أن تتعرف على الوقت المهدر الذي تقضيه في تصفح فيسبوك، كما تُتيح هذه الميزة أيضاً للمستخدم القدرة على التحكم في الوقت، عن طريق تلقي إشعارات معينة عند تجاوز الوقت الذي تحدده.

2- الرسائل المخفية

الرسائل التي تصلك من أصدقائك ستجدها بسهولة في صندوق الوارد لديك بالتطبيق، ولكن ليست هذه الرسائل كل شيء، فهناك رسائل أيضاً مخفية لا تراها تصلك من أشخاص من خارج دائرة أصدقائك، وستظهر هذه الرسائل تحت عنوان “طلبات رسائل”، يمكنك فتحها والإطلاع على ما تحتويه من مفاجآت.

3- ألعاب ماسنجر

يمتلك تطبيق “ماسنجر” التابع لفيسبوك مجموعة من الألعاب من خلال إرسال رسائل معينة لفتح قفل هذه الألعاب المخفية، فمثلاً إذا أرسلت لصديقك “إيموجي” كرة القدم ونقر عليه، ستنطلق لعبة رائعة على الفور.

وإذا كنت من عشاق لعبة الشطرنج، فيمكنك بعد كتابة جملة “fbchess play” في نافذة الدردشة مع رفيقك الذي تحادثه فستفتح لك لعبة شطرنج جاهزة لممارسة اللعبة مع صديقك.

كما يمكن بالضغط على زر “المزيد” من شريط الأدوات، ثم النقر فوق رمز وحدة التحكم، ستظهر لك قائمة بجميع الألعاب التي يمكنك أن تمارسها مع صديقك.